Бартомеу: «Почему „Барселона“ простила Неймару 16,5 млн евро?»

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу направил письмо нынешнему президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте, в котором обвинил его в прекращении судебного разбирательства с Неймаром.
Решение Лапорты простить 16,5 миллионов бывшему игроку «Барселоны» Неймару в рамках судебного процесса противоречит интересам клуба.
«Барселона» испытывает финансовые проблемы, однако Лапорта подписал с Неймаром мировое соглашение после трех исков в суд в рамках трудовой юрисдикции и одного гражданского разбирательства. Кроме того, на прощальной пресс-конференции Лионеля Месси Лапорта обвинил Бартомеу в растрате денег «Барселоны». Стоит отметить, что Неймар также подавал в суд на «Барселону».
Смех да и только.
Смех да и только.
После его ещё судили, потом он убежал в Англию)
После его ещё судили, потом он убежал в Англию)
Тот, кто думал только о своих интересах, когда был Президентом "Барселоны", вдруг, вспомнил об интересах клуба)
Тот, кто думал только о своих интересах, когда был Президентом "Барселоны", вдруг, вспомнил об интересах клуба)