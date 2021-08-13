ГлавнаяНовостиСудыИспания. Примера 2021/2022

Бартомеу: «Почему „Барселона“ простила Неймару 16,5 млн евро?»

вчера, 20:50

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу направил письмо нынешнему президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте, в котором обвинил его в прекращении судебного разбирательства с Неймаром.

Решение Лапорты простить 16,5 миллионов бывшему игроку «Барселоны» Неймару в рамках судебного процесса противоречит интересам клуба.

«Барселона» испытывает финансовые проблемы, однако Лапорта подписал с Неймаром мировое соглашение после трех исков в суд в рамках трудовой юрисдикции и одного гражданского разбирательства. Кроме того, на прощальной пресс-конференции Лионеля Месси Лапорта обвинил Бартомеу в растрате денег «Барселоны». Стоит отметить, что Неймар также подавал в суд на «Барселону».

Все новости
Официально«Реал» собирается подать в суд на Ла Лигу
10 августа Комментарии10
Официально«Барселона» и Неймар прекратили судебное разбирательство
26 июля Комментарии14
Официально«Спортинг» собирается подать в суд на «Интер» из-за Жоау Мариу
14 июля Комментарии3
СлухиПрокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности
09 июля Комментарии12
Матеус Фернандес подаст в суд на «Барселону»
06 июля Комментарии3
«Ахмат» выступил с заявлением касательно иска к Google
24 июня Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
311
311
сегодня в 02:07
Сами напридумывали бонусы за лояльность, подписные родственникам и прочий бред а теперь по судам таскаются. Ни в одной нормальной лиге такого нет!)
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:37
Договорились,когда ПСЖ будет играть против Барсы,Неймар будет бить мимо ворот,отрабатывая таким оьразом 16млн.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:32
Какой заботливый этот Бартомеу, как переживает, он бы такого не допустил???
Смех да и только.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:32
Бартомеу враг Барсы,предатель,вор мошенник,нет у него ни чести,ни стыда ни совести
Тень Абрама
Тень Абрама
вчера в 22:51
Заканчивайте уже эстеты...при плохом Бвртомеу за шесть лет четыре чемпионства и четыре кубка Испании,дилетанты от футбола,посмотрим что хороший Лапорта вам покажет
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:28
Да ты в такие долги вогнал клуб, что 16 лямов это просто копейки…
Cockfighting
Cockfighting
вчера в 22:17
Они там с Лукашенко таблетками начали делиться?
SoberBober
SoberBober
вчера в 22:13
Бартомеу - последний человек, который может что-то писать о интересах клуба. Такого президента, хоть и бывшего, и врагу не пожелаешь
Belgie2020
Belgie2020
вчера в 21:59
Потому что когда Россель покупал сделал махинации на 40 лимона)
После его ещё судили, потом он убежал в Англию)
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:47
Это чудо еще и вякает про 16 лямов, загнав клуб в долги на лярд!!!! (((
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:44, ред.
А напомнить кто купил Гризманна, Коутиньо, Дембеле и за сколько?! А сейчас клуб пожинает эти переходы, ЗП Месси тоже твоих рук дел! Так что не стоит играть в Агнеца Божьего!!!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:15
Лапорта: "Почему долг ярд евро, Хосеп?"
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:14
Тебя самого за растрату стоит привлечь
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:08
А сам почему платил такие деньги гному?
ДСА
ДСА
вчера в 21:00
А теперь у Барселоны 1,2 млрд.долларов долга.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:57
...Решение Лапорты простить 16,5 миллионов бывшему игроку «Барселоны» Неймару в рамках судебного процесса противоречит интересам клуба...


Тот, кто думал только о своих интересах, когда был Президентом "Барселоны", вдруг, вспомнил об интересах клуба)
протон1
протон1
вчера в 20:52
Отказаться от 47 лям чтоб простили 16 лям очень глупо вышло бы,ещё учитывая жадность вообще невозможно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100