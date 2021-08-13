Бартомеу: «Почему „Барселона“ простила Неймару 16,5 млн евро?»

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вчера, 20:50

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу направил письмо нынешнему президенту «сине-гранатовых» Жоану Лапорте, в котором обвинил его в прекращении судебного разбирательства с Неймаром.

Решение Лапорты простить 16,5 миллионов бывшему игроку «Барселоны» Неймару в рамках судебного процесса противоречит интересам клуба.

«Барселона» испытывает финансовые проблемы, однако Лапорта подписал с Неймаром мировое соглашение после трех исков в суд в рамках трудовой юрисдикции и одного гражданского разбирательства. Кроме того, на прощальной пресс-конференции Лионеля Месси Лапорта обвинил Бартомеу в растрате денег «Барселоны». Стоит отметить, что Неймар также подавал в суд на «Барселону».