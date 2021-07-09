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Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности

09 июля 2021, 22:18

Прокуратура Нидерландов намерена привлечь к ответственности форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, что игрок обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.

Накануне сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» намерен подать в суд на каталонцев.

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mat73
mat73
10 июля в 12:31
Это они мстят за судейство Карасёва в плей-офф ЧЕ )))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ МапС (раскрыть)
10 июля в 07:35, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ МапС (раскрыть)
    09 июля в 23:39
    Надеюсь все будет хорошо и к ним привезут мальчиков для битья с Невы))
    Сп62
    Сп62
    09 июля в 22:53
    Неужели не могут договориться по-братски. Прийдётся Лёне нанимать крутого адвоката.
    МапС
    МапС
    09 июля в 22:47
    Если привлекут, то сочувствую голландцам, если вдруг их какой-нито клуб в ЕК попадёт на Спартак и к ним приедут наши болельщики.
    Futurista
    Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    09 июля в 22:37
    Вот именно, что шьют...радужная прокуратура Нидерландов...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
    09 июля в 22:35
    Ислам0926
    Ислам0926
    09 июля в 22:32, ред.
    Срочно дать паспорт РФ и переименовать с Квинси Промеса на Костю Просо и объявить внебрачным сыном Федуна)))
    желаю чтобы вам
    желаю чтобы вам ответ Futurista (раскрыть)
    09 июля в 22:28
    правильно заметил. дырку чёрного бублика!!!
    BDA8181
    BDA8181
    09 июля в 22:27
    Ни чего против не имею , но если будет доказано что поножовщина была. Придётся отвечать Промесу. Вообщем пожелаю просто удачи Промесу.
    Futurista
    Futurista
    09 июля в 22:27
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    09 июля в 22:20
    Опять Федуну тратиться, отмазывать уголовника...
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