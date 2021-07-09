Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности

Прокуратура Нидерландов намерена привлечь к ответственности форварда «Спартака» Квинси Промеса.
Напомним, что игрок обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.
Накануне сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» намерен подать в суд на каталонцев.
Промес нарушил закон и что его теперь нельзя судить если он за Спартак играет?
А слабо поехать и с прокуратурой Нидерландов разобраться? Слабо!
А болельщикам Спартака желаю не быть настоящими свиньями в выездных матчах в еврокубках. Ведь свинским поведением они позорят свой клуб и приносят одни проблемы.
Промес нарушил закон и что его теперь нельзя судить если он за Спартак играет?
А слабо поехать и с прокуратурой Нидерландов разобраться? Слабо!
А болельщикам Спартака желаю не быть настоящими свиньями в выездных матчах в еврокубках. Ведь свинским поведением они позорят свой клуб и приносят одни проблемы.