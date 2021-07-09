Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности

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09 июля 2021, 22:18

Прокуратура Нидерландов намерена привлечь к ответственности форварда «Спартака» .

Напомним, что игрок обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату. Инцидент произошел летом 2020 года. Промес назвал обвинения ложными.

Накануне сообщалось, что бывший полузащитник «Барселоны» намерен подать в суд на каталонцев.