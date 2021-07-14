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«Спортинг» собирается подать в суд на «Интер» из-за Жоау Мариу

14 июля 2021, 01:17

«Спортинг» планирует подать в суд на «Интер» в связи с переходом полузащитника Жоау Мариу в «Бенфику».

В заявлении «Спортинга» на официальном сайте отмечается, что «Интер» обязан был выплатить «зелёно-белым» 30 млн евро в случае продажи Мариу другому португальскому клубу.

Напомним, «Интер» ранее объявил о досрочном расторжении контракта с Мариу. Вскоре после этого экс-полузащитник «Локомотива» официально стал игроком «Бенфики».

Сообщалось, что 28-летний португалец мог вернуться в «Спортинг», но миланский клуб отказал лиссабонцам, так как они предложили за него лишь € 4 млн. При этом один из российских клубов был готов заплатить за Мариу € 7.5 млн.

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ДСА
ДСА
14 июля в 04:44
Кто-то не читает контракты.
протон1
протон1
14 июля в 02:16
Хороший повод отправить наш зенит в первый дивизион
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 01:18
30 лямов это очень большой штраф!
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