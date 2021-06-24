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«Ахмат» выступил с заявлением касательно иска к Google

сегодня, 14:51

«Ахмат» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором объяснил причины своего иска к корпорации Google, которая ранее заблокировала YouTube-канал футбольного клуба.

Футбольный клуб «Ахмат» противопоставит санкциям США принцип нейтральности спорта: клуб защищает свои интересы в российских судах и ФАС России, а также во взаимодействии с институтами Организации Объединённых Наций.

В декабре прошлого года клуб столкнулся с неприемлемыми мерами по политизации спорта, осуществлёнными со стороны Минфина США и американской корпорации Google. 10 декабря 2020 года Минфин США включил ФК «Ахмат» в санкционный список. Из-за санкций Google заблокировала YouTube-канал ФК «Ахмат», на котором размещались ролики о жизни клуба и футболе в России.

Санкции против спортивной организации и односторонние ограничительные меры США как таковые являются недопустимым и неправовым методом политического давления. Демонстративное лишение клуба права распространять информацию, предпринятое со стороны IT-гиганта Google, препятствует продвижению футбольной культуры.

Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК «Ахмат», а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга. Клуб считает необходимым максимально вовлечь в процесс как спортивную общественность, так и мировое сообщество.

Для этого ФК «Ахмат» обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Наша задача — привлечь внимание ООН к беспрецедентному давлению на клуб, которое противоречит принципам и нормам, установленным Международной хартией физического воспитания и спорта, резолюциями ООН, Олимпийской хартией МОК и Уставами ФИФА и УЕФА.

Отдельным этапом юридической работы являются действия, направленные на добровольное снятие Минфином США с ФК «Ахмат» санкционных ограничений, которые препятствуют доступу к спорту, диалогу наций и культур.

Впервые спортивная организация включена в санкционный список по мотиву нарушения прав человека. Но беспримерные санкции США сами по себе противоречат заявляемым целевым установкам.

Клуб всегда занимал и занимает активную позицию в вопросах обеспечения права на спорт и развития спорта в регионе, в продвижении детско-юношеского спорта; участвует в создании спортивной инфраструктуры, в приобщении населения к физической культуре.

Клуб является одним из самых мультикультурных в России, объединяя игроков разных национальностей.

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Ахмат
Источник: ФК "Ахмат"
«Ахмат» подал в суд на Google
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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 18:57
На что жаловаться, если так близки к клубу люди полностью отрицающие нормы международного и внутреннего права.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:55
Главное подготовка к чемпионату, а дрязги только отвлекают фк " AХМАТ " от тренировочного процесса...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 17:06
Google, сюда иди!
ProKop92
ProKop92
сегодня в 17:00
Слишком скучно читать столько юридической писанины...Понятно одно : Запад глумится над нами как хочет во всех сферах. И уже давно.
mangox33
mangox33
сегодня в 15:16, ред.
Ты еще в спортлото пожалуйся ..)))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:04
А может попроще все сделать?
"Мы будем судить тебя по законам гор!"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:56
Желаю конечно чтобы все прошло удачно.
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