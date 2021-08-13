РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

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вчера, 21:22

Клубы РПЛ получили письмо от РФС с предложениями по развитию футбола.

Основные предложения составителей доклада сводятся к следующим тезисам:

1. Отмена лимита на легионеров.

2. Предъявление новых качественных требований для легионеров.

3. Доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА .

4. Зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

Один из источников в клубе РПЛ сообщил:

Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС . Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона.

В докладе РФС отмечается: