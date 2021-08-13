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РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

вчера, 21:22

Клубы РПЛ получили письмо от РФС с предложениями по развитию футбола.

Основные предложения составителей доклада сводятся к следующим тезисам:

1. Отмена лимита на легионеров.

2. Предъявление новых качественных требований для легионеров.

3. Доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА.

4. Зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.

Один из источников в клубе РПЛ сообщил:

Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона.

В докладе РФС отмечается:

Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА.

РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

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Все комментарии
trimetil
trimetil
сегодня в 02:22
Теперь, надеюсь, всем понятно, почему Томас Цорн инициировал продажу игроков Локо? Прядкин слил своему внебрачному сыну планы РФС.
- Сынок, продавай паспортистов, лимит отменяют, цена на них упадёт...
https://www.soccer.ru/news/1270890/arustamyan-nobel-lokomotiv
311
311 ответ Константин Белых (раскрыть)
сегодня в 02:16
Если поделить на всех общий бюджет, то первым как раз завоет Спартак, который со вторым бюджетом в лиге чемпионит раз в 16 лет!)
Верг
Верг
сегодня в 02:15, ред.
бесполезно, тут уже дела менталитета, сидеть в нашем чемпе на зарплатке, или в 4 раза ниже на банке в европе , но хотя бы пытаться. Только НХЛ разбивает мои слова в пух и прах, там топы, они отрабатывают контракты, хоккей то уделывает
3ton
3ton
сегодня в 02:12
Отмена лимита - это то , что нужно было давно сделать.
Считаю , что в современном спорте лимитов не должно быть .
Если нет талантливых игроков , то и запрет на легионеров не поможет им появиться .
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 01:07
Из всего только отмена лимита дошла до наших так называемых руководителей ,неужели они тупее меня намгого что я говорил лет 10 назад до них только дошло
djaich
djaich ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:36
Вот именно, система должна начать работать без всяких прокладок. Необходимо вкладываться в тренеров, в инфраструктуру, и тогда даже административное звено клуба будет суетиться вокруг собственных воспитанников, вытягивать и развивать таланты вопреки любым препятствиям, ибо других игроков им будет взять негде, иначе при провале политики подготовки новой смены весь персонал вылетит на улицу. А вот при добротной работе можно им выделять и процент от трансферов.
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 00:31
5.Не допускать к футболу Федуна и его бабу
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ djaich (раскрыть)
сегодня в 00:19, ред.
Я прекрасно знаю из каких источников и в каком размере финансируется детский футбол в нашей области. Зарплата детского тренера 20 тысч. а форму и поездки на соревнования родители оплачивают.
Predator94
Predator94 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 00:05
Что за глупость смотреть на евр игроков как на зиданов ? Не едут - пусть не езжают! Ценность должны мы сами для себя создать - наш чемпионат. Остальное это мусор. Мне нахрен не сдался бразилец халк за наши налоги, когда можем выпускать условных пиняевых!
Predator94
Predator94 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 00:01
А сейчас ахмат условный может претендовать на золото?)) смешной у вас коммент.
viv
viv
вчера в 23:57
Не возможно поднять весь футбол в стране, занимаясь только одним клубом. Последние годы Дюков делает все, чтобы по количеству звёздочек питерские обошли московских , для чего ослабляет всех конкурентов. Да, цели своей он добиться сможет, но опуская уровень соперников, он опускает и уровень своего фаворита. О чем свидетельствуют последние выступления питерских в ЛЧ.
И никакая покупка бразильских звездунов не повысит уровень ни конкретно питерских, ни всего чемпионата. Через полгода эти звездуны может и будут ещё выделятся над нашим болотом, но в Европе их опять растопчут и не заметят.
Только общий подъем всей лиги, когда каждый может дать бой каждому, и, соответсвенно, игроки все матчи проводят на полной выкладке, спасёт наш футбол.
Но для этого надо, чтоб у руководителя были другие цели, а не те, что сейчас у Дюкова.
djaich
djaich ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:51
Ну содержали за эти деньги, как понял, команду второй лиги. При одинаковом финансировании они будут одинаково конкурентоспособны на всех уровнях нашего первенства. Во вторых, а при чем здесь губернатор и областные власти? Все, как и детская футбольная инфраструктура, передается в ведомство федерального Министерства спорта и, соответственно, вся прибыль от совершаемых трансферов идет непосредственно в его доход на то же самое финансирование клубов и школ. Верно, мало кто хочет уничтожения детско-юношеской футбольной индустрии у нас в стране, но если большая часть региональных клубов обанкротится, "не вписавшись в рынок", то тогда она станет бесполезной и благополучно отомрет.
Не предвзятый
Не предвзятый
вчера в 23:46
Все это конечно хорошо отмена лимита и все остальное, но это еще не весь системный подход. Почему нигде не упоминается детско футбол, про подготовку тренеров и судей. Все это не менне важно чем отмена лимита .
Predator94
Predator94
вчера в 23:46
Конечно, хорошая идея. Поддерживаю отмену лимита.
И добавлю, что даже 300 тыс евро для российских игроков много. Красная зарплата для них 1000 - 3000 евро в месяц! Вы понимаете? Некоторые пишут проголодают с 300 тыс евро! Вы с ума сошли такие деньги платить? Много дармоедов в рос футболе и от этого надо избавляться. В России много денег, а пользоваться ими не умеем. !
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 23:38
Вот тут дико категорически согласен, отменят лимит,всё пальцы гнуть у дзюбы и соболевых не получиться,на такие зарплаты можно из Южной Америки и Африки завести авоську игроков уровням ничем не хуже доморощенных а ещё и лучше.

Почему РФС не хочет перенять наш опыт,на поле максимум 8 иностранцев а вот в заявке.сколько хочешь иностранцев,столько и держи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 23:21
А я думаю, что и Зенит, и Динамо, и Локо, и даже Ростов и Рубин купят. все таки бренды раскрученные. Прибыль футбол у нас не даст, но и Федун, и Галицкий, и Ротенберг содержат клубы и не бедствуют. Еще с десяток найдутся точно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ djaich (раскрыть)
вчера в 23:19
И какую команду , и в какой лиге можно содержать на 500 тыс долларов.? А если губернатор решил на 500 тыс долларов закупить оборудование в обл.больницу, разве он не прав? Футбол нужен и интересен примерно 10-15% населения, а медицина и образование всем 100%.
Не предвзятый
Не предвзятый
вчера в 23:18
Похоже что функционеры да и не только все таки читают мои предложения и комментарии) и не только тут.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 23:15
Теперь рос. игрокам, которые вчера получали 2-3 миллиона в год, можно предлагать з/п по 200-300 тысяч, а то и меньше. Рос. игроки могут кривить лицами, но спроса то на них нет, а есть то хочется)
4RT
4RT
вчера в 22:52
Очередная сказка
pomor45
pomor45
вчера в 22:51
Понятия давать профессиональному клубу бюджетные деньги не должно существовать. Профессиональный клуб должен деньги заработать сам. Остальное - зарплаты, бонусы, премии и пр. - выстроится сами собой по формуле: как потопаешь, так и полопаешь.
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:50
Классно, но это из области фантастики!!! Это - нереально!!!
Для этого, надо, чтобы все команды, были на госбюджете!!!

Владелец команды, частник... Он что, должен вкладывать свои деньги в "общую кассу", чтобы потом поровну распределяли для бюджетников, да это же бред... Его деньги, это его деньги, и ни в кого он их вкладывать не будет, он будет вкладывать свои деньги в свою команду, а не в общую кассу, распределяя свои доходы, между "Тамбовами" и т.д.

Никогда этого не будет. Об этом не то, что говорить, и мечтать не надо...

Социализм в прошлом, сейчас капитализм, выживает сильнейший... Равенство, забыть, не вспоминать, не мечтать...
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:49
Какие 300 тыщ евро, 30 тыщ деревяных, а если мало иди поработай. Профессионалов у нас нет одни любители
Мало, езжайте в Партизан и Ракув, там расскажут как родину любить
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 22:46
Идеи хорошие. Но боюсь, что на самом верху будут против. Пересидент не одобрит.
chromage
chromage
вчера в 22:44
Бердыев это лет 10 назад предлагал. Видать башня высокая где сидят. Подниматься долго.
Костик Смирнов
Костик Смирнов
вчера в 22:42
Лимит надо убирать, и точка.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:31
то же верно,но не факт,что купит и будет содержать за свои.
Государственные деньги тратить куда легче как и карман ими набивать.
Но я тока за,если зенит отключат от денег газпрома,посмотрим сколько они протянут.
djaich
djaich ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:29
Должны, но в реальности не так. С другой стороны не вижу особых препятствий для поддержки государством региональных клубов на уровне филиала местных футбольных школ. Одна из последних новостей, что читал - почти миллионная Смоленская область лишилась собственной команды в лиге из за невозможности поддержки бюджета на уровне 30 миллионов рублей, а это меньше 500 тысяч долларов. Частник от команды отказался. Для государства будет большая обуза если в каждом из регионов на ведущую команду такое количество денег выделить, по сравнению с ситуацией дня сегодняшнего?
Ironigor
Ironigor ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:27
Какой это гос бюджет, если команды на половину или полностью частные ??? Какой такой механизм будет действовать ??? И вообще пора отходить от гос бюджета клубам , социализма НЕТ !!! И есть бы даже это было, то это ничем не поможет клубам стать конкурентными на Европейской арене. Нужно найти правильный подход к развитию детско - юношеского футбола и того же к подготовке качественных тренеров для детских школ . Вот это самое главное, а не в распределении гос бюджета, которые как правило улетают в карманы около футбольных чиновников и наглых агентов !!! Пила как пилила ,так и будет пилить ! Надо учиться зарабатывать, как это делают на западе своими доморощенными молодыми футболистами , это бизнес, научиться создавать продукт который должен быть востребован. Аякс ,Лейпциг, Боруссия, вот откуда надо исходить , а не гос бюджет с кармана в карман перекладывать. Спасибо дружище за понимание, просто высказал свою точку зрения. Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 22:25
Не надо велосипед изобретать. Клубы все акционировать и отделить от бюджета. И пусть владелец решает сколько и кому платить. Тот же Зенит через 15 мин с начала торгов Миллер сам и купит и пусть из своего кармана и содержит. Он не беднее Федуна, только более жадный.
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