РФС предложил клубам РПЛ проект реформ с отменой лимита на легионеров

Клубы РПЛ получили письмо от РФС с предложениями по развитию футбола.
Основные предложения составителей доклада сводятся к следующим тезисам:
1. Отмена лимита на легионеров.
2. Предъявление новых качественных требований для легионеров.
3. Доморощенные игроки будут определяться в соответствии с требованиями УЕФА.
4. Зарплаты должны составлять не более 85% от бюджета клуба.
Один из источников в клубе РПЛ сообщил:
Этот доклад — алгоритм, по которому хочет действовать РФС. Сейчас они хотят понять позицию клубов. Скорее всего, изменения вступят в силу со следующего сезона.
В докладе РФС отмечается:
Чтобы показывать стабильно высокие результаты на международных соревнованиях, сборной России нужны игроки, выступающие в топ-5 лиг или лигах, находящихся выше России по клубному рейтингу УЕФА.
Мы уверенно идем к тому, чтобы потерять места в групповых турнирах еврокубках.
Пока еще Россия держится в таблице коэффициентов за счет очень успешного сезона 2017/18. Напомню, что наибольший вклад в общую копилку тогда принес ЦСКА, начавший в июле с квалификации Лиги чемпионов и добравшийся в апреле до четвертьфинала Лиги Европы. Это так, на всякий случай, чтобы не забывали, а то некоторые живут в плену иллюзий.
Скоро эти 12.600 рейтинговых баллов сгорят. Ждать осталось недолго.
Мы уверенно идем к тому, чтобы потерять места в групповых турнирах еврокубках.
Пока еще Россия держится в таблице коэффициентов за счет очень успешного сезона 2017/18. Напомню, что наибольший вклад в общую копилку тогда принес ЦСКА, начавший в июле с квалификации Лиги чемпионов и добравшийся в апреле до четвертьфинала Лиги Европы. Это так, на всякий случай, чтобы не забывали, а то некоторые живут в плену иллюзий.
Скоро эти 12.600 рейтинговых баллов сгорят. Ждать осталось недолго.