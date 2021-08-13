Дрогба — Лукаку: «Вечно горжусь тобой»

Легендарный нападающий «Челси» поприветствовал , который вернулся в лондонский клуб.

Ещё одна причина, по которой я всегда говорю людям верить в свои мечты и много работать, чтобы воплотить их в реальность. Вечно горжусь тобой, Ромелу Лукаку.