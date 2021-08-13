Дрогба — Лукаку: «Вечно горжусь тобой»

Легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба поприветствовал Ромелу Лукаку, который вернулся в лондонский клуб.
Ещё одна причина, по которой я всегда говорю людям верить в свои мечты и много работать, чтобы воплотить их в реальность. Вечно горжусь тобой, Ромелу Лукаку.
Another reason why I always tell people to BELIEVE in their dreams and work hard to turn them into reality— Didier Drogba (@didierdrogba) August 13, 2021
Forever proud of you @RomeluLukaku9 💙 https://t.co/vvyFhiozjj
Ранее стало известно, когда Лукаку сможет дебютировать за «Челси».