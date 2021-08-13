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Дрогба — Лукаку: «Вечно горжусь тобой»

вчера, 17:19

Легендарный нападающий «Челси» Дидье Дрогба поприветствовал Ромелу Лукаку, который вернулся в лондонский клуб.

Ещё одна причина, по которой я всегда говорю людям верить в свои мечты и много работать, чтобы воплотить их в реальность. Вечно горжусь тобой, Ромелу Лукаку.

Ранее стало известно, когда Лукаку сможет дебютировать за «Челси».

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Все комментарии
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
вчера в 17:44
в россии тебя мечты лешят и целей
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:26
Перед Дрогба не вставали на колени и он был топ
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:26
А есть чем?
beefs
beefs
вчера в 17:21
это отлично когда тебя поддерживают...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:20
Расисты стоят друг за друга горой.
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