ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2021/2022

Головин может пропустить матч ЛЧ против «Шахтёра» Д из-за травмы

сегодня, 11:29

Главный тренер «Монако» Нико Ковач заявил, что хавбек Александр Головин может пропустить первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» из-за травмы, которую он получил в игре 2-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1).

Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к тому моменту уже не осталось замен. Посмотрим, что будет. Головин — ключевой игрок. Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с «Шахтёром». Если это что-то серьезнее, мы не будем рисковать его здоровьем.

Ранее Ковач оценил шансы своей команды в матче против «Шахтёра» Д.

Все новости
Агент Головина: «Думаю, Саша будет готов к матчу с „Шахтёром“»
Сегодня, 13:05 Комментарии8
ОфициальноЗиеш пропустит матч с «Кристал Пэлас», участие Канте под вопросом
Вчера, 21:04 Комментарии5
Зиеш получил травму
11 августа ФотоКомментарии5
ОфициальноСебальос получил травму
10 августа Комментарии6
СлухиСерхио Рамос может пропустить из-за травмы ещё 2 месяца
10 августа Комментарии11
ОфициальноАнтон Заболотный прошёл медобследование
10 августа Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:29
Победы "Шахтёру", здоровья Александру Головину!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:16
Без него дела у Монако не идут.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:50
Скорейшего выздоровления Санёк и возвращения в строй !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:41
Будем надеяться , что все обойдется.
Mekail
Mekail
сегодня в 11:40
Здоровья и чтобы все обошлось...
zsb1961
zsb1961
сегодня в 11:39
Скорейшего выздоровления Головину!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:31
Здоровья Сане!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:31
хорошая пара, обе команды достойны играть в группе лч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100