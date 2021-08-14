Головин может пропустить матч ЛЧ против «Шахтёра» Д из-за травмы

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сегодня, 11:29

Главный тренер «Монако» заявил, что хавбек может пропустить первый матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» из-за травмы, которую он получил в игре 2-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (0:1).

Он получил сильный удар. Это плохо, потому что у нас к тому моменту уже не осталось замен. Посмотрим, что будет. Головин — ключевой игрок. Если это просто ушиб, то он будет доступен для игры с «Шахтёром». Если это что-то серьезнее, мы не будем рисковать его здоровьем.

Ранее Ковач оценил шансы своей команды в матче против «Шахтёра» Д.