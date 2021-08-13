Зиеш пропустит матч с «Кристал Пэлас», участие Канте под вопросом

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 1-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас».

Зиеш наверняка пропустит игру из-за травмы, которую получил в Суперкубке УЕФА . Было принято решение лечить травму консервативно и дать ему столько времени, сколько нужно, чтобы он вернулся на тот уровень, который показывал в предсезонке. Ему не потребуется операция, это очень хорошая новость, и мы надеемся, что он вернется на поле в ближайшие несколько недель.