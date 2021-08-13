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Зиеш пропустит матч с «Кристал Пэлас», участие Канте под вопросом

вчера, 21:04
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас17:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем 1-го тура Английской Премьер-Лиги против «Кристал Пэлас».

Зиеш наверняка пропустит игру из-за травмы, которую получил в Суперкубке УЕФА. Было принято решение лечить травму консервативно и дать ему столько времени, сколько нужно, чтобы он вернулся на тот уровень, который показывал в предсезонке. Ему не потребуется операция, это очень хорошая новость, и мы надеемся, что он вернется на поле в ближайшие несколько недель.

У Нголо Канте появились проблемы после Суперкубка УЕФА. Нам нужно разобраться с этим, и мы посмотрим, как он себя чувствует, прежде чем выбирать стартовый состав.

В матче против «Кристал Пэлас» также не сможет сыграть один из лидеров «Челси».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:29
И без них справятся,здоровья им!
drug01
drug01
вчера в 21:52
Скорее быть в строю...
beefs
beefs
вчера в 21:34
очень жаль, скорейшего выздоровления...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:09
Главное здоровье ,остальное потом!!!
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