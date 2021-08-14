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«Барса» заявила Депая и Гарсию. Пике пошёл на серьёзное снижение зарплаты

сегодня, 15:02

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что клуб официально заявил на сезон Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная.

Каталонский клуб отдельно поблагодарил защитника Жерара Пике, который пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы команда получила возможность заявлять футболистов.

Напомним, что по этой причине недавно «Барселону» покинул ключевой игрок команды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:18
Пике классный!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:57
Пике красавэла!
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:47
Не дождётесь😂
3ton
3ton
сегодня в 15:42
Ну и отлично .
Пике конечно молодец . Уважение и честь для него выше денег.
Клуб поставил на первое место .
Пике и Депай заслуживают только уважения .
протон1
протон1
сегодня в 15:06
Пике настоящий лидер и каталонец. Видно как любит свой клуб в отличии от некоторых.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:05
Все это не поможет, финансовое бремя утянет вниз.
beefs
beefs
сегодня в 15:04
трансферное окно в действии...
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