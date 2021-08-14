«Барса» заявила Депая и Гарсию. Пике пошёл на серьёзное снижение зарплаты

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что клуб официально заявил на сезон Мемфиса Депая, Эрика Гарсию и Рея Маная.
Каталонский клуб отдельно поблагодарил защитника Жерара Пике, который пошёл на существенное снижение зарплаты, чтобы команда получила возможность заявлять футболистов.
Напомним, что по этой причине недавно «Барселону» покинул ключевой игрок команды.
Пике конечно молодец . Уважение и честь для него выше денег.
Клуб поставил на первое место .
Пике и Депай заслуживают только уважения .
Пике конечно молодец . Уважение и честь для него выше денег.
Клуб поставил на первое место .
Пике и Депай заслуживают только уважения .