ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Канос повторил достижение Мичу в АПЛ

сегодня, 14:59

Полузащитник «Брентфорта» Серхи Канос — автор 1-го гола нового сезона АПЛ.

Любопытно, что хавбек стал вторым испанцем, которому удалось подобное. Первым был бывший футболист «Суонси» Мичу, который отличился в матче 1-го тура АПЛ сезона 2012/13.

«Арсенал» же проиграл новичку в 1-м туре чемпионата впервые за долгое время.

Все новости
Погба сделал 4 ассиста в матче с «Лидсом»
Сегодня, 16:08 Комментарии2
Зоммер сделал 8 сэйвов в матче с «Баварией»
Сегодня, 14:48 Комментарии2
«Арсенал» проиграл новичку в 1-м туре чемпионата впервые за 45 лет
Сегодня, 14:41 Комментарии4
Грузинский голкипер Мамардашвили установил достижение в составе «Валенсии»
Вчера, 23:03 Комментарии10
Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
Вчера, 22:35 Комментарии5
Лукаку стал самым дорогим игроком мира по общей сумме трансферов
12 августа Комментарии12
Все комментарии
David Young
David Young ответ Alex Y (раскрыть)
сегодня в 15:17, ред.
«2) За угаданную ставку очки начисляются только в графу выигрыша.»

То есть очки за выигранные ставки не станут очками для ставок, они только пойдут в графу выигрыша, и, если вы займёте первое место в вашей группе, либо станете одним из трёх оказавшихся на втором месте с наибольшим количеством очков среди тех кто занял второе место, то вы попадёте в финальную группу Льва Яшина, и станете одним из победителей, ещё им можно стать заняв первое место в группе Антона Заболотного, туда попадают все игроки кроме тех кто попал в группу Льва Яшина.

Очки что вы заработали в течении месяца и не потратили сгорают в начале следующего месяца.

Про способы заработать очки для ставок читайте в соответствующем разделе, Конкурс Прогнозов - Призы и Правила.

Просьба прочитать, либо перечитать, все остальные разделы, особенно Основные правила и Призы.

Как посмотреть ситуацию в вашей и других группах - Конкурс Прогнозов - Рейтинг - Лидеры Групп.
протон1
протон1
сегодня в 15:04
Красавец, отличный гол
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100