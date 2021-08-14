Канос повторил достижение Мичу в АПЛ

Полузащитник «Брентфорта» Серхи Канос — автор 1-го гола нового сезона АПЛ.
Любопытно, что хавбек стал вторым испанцем, которому удалось подобное. Первым был бывший футболист «Суонси» Мичу, который отличился в матче 1-го тура АПЛ сезона 2012/13.
«Арсенал» же проиграл новичку в 1-м туре чемпионата впервые за долгое время.
То есть очки за выигранные ставки не станут очками для ставок, они только пойдут в графу выигрыша, и, если вы займёте первое место в вашей группе, либо станете одним из трёх оказавшихся на втором месте с наибольшим количеством очков среди тех кто занял второе место, то вы попадёте в финальную группу Льва Яшина, и станете одним из победителей, ещё им можно стать заняв первое место в группе Антона Заболотного, туда попадают все игроки кроме тех кто попал в группу Льва Яшина.
Очки что вы заработали в течении месяца и не потратили сгорают в начале следующего месяца.
Про способы заработать очки для ставок читайте в соответствующем разделе, Конкурс Прогнозов - Призы и Правила.
Просьба прочитать, либо перечитать, все остальные разделы, особенно Основные правила и Призы.
Как посмотреть ситуацию в вашей и других группах - Конкурс Прогнозов - Рейтинг - Лидеры Групп.
То есть очки за выигранные ставки не станут очками для ставок, они только пойдут в графу выигрыша, и, если вы займёте первое место в вашей группе, либо станете одним из трёх оказавшихся на втором месте с наибольшим количеством очков среди тех кто занял второе место, то вы попадёте в финальную группу Льва Яшина, и станете одним из победителей, ещё им можно стать заняв первое место в группе Антона Заболотного, туда попадают все игроки кроме тех кто попал в группу Льва Яшина.
Очки что вы заработали в течении месяца и не потратили сгорают в начале следующего месяца.
Про способы заработать очки для ставок читайте в соответствующем разделе, Конкурс Прогнозов - Призы и Правила.
Просьба прочитать, либо перечитать, все остальные разделы, особенно Основные правила и Призы.
Как посмотреть ситуацию в вашей и других группах - Конкурс Прогнозов - Рейтинг - Лидеры Групп.