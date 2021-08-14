«Арсенал» проиграл новичку в 1-м туре чемпионата впервые за 45 лет

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сегодня, 14:41

«Арсенал» проиграл «Брентфорду» в матче 1-го тура АПЛ .

Любопытно, что «канониры» начали сезон с поражения в чемпионате от новичка лиги впервые за 45 лет. В стартовой игре сезона-1976/77 лондонцы на своем стадионе уступили «Бристоль Сити».

Для «Брентфорда» этот матч стал первым в высшей английской лиге за долгое время.