«Арсенал» проиграл новичку в 1-м туре чемпионата впервые за 45 лет

«Арсенал» проиграл «Брентфорду» в матче 1-го тура АПЛ.
Любопытно, что «канониры» начали сезон с поражения в чемпионате от новичка лиги впервые за 45 лет. В стартовой игре сезона-1976/77 лондонцы на своем стадионе уступили «Бристоль Сити».
Для «Брентфорда» этот матч стал первым в высшей английской лиге за долгое время.
Так и знал - продолжим творить историю с приставкой АНТИ
Следующее достижение - 3 поражения подряд на старте сезона
Вообще я прогнозирую, что к Новому году Арсенал будет иметь не более 30 очков - где-то 25-28.
Все очень плохо в команде
Так и знал - продолжим творить историю с приставкой АНТИ
Следующее достижение - 3 поражения подряд на старте сезона
Вообще я прогнозирую, что к Новому году Арсенал будет иметь не более 30 очков - где-то 25-28.
Все очень плохо в команде