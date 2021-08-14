ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Арсенал» проиграл новичку в 1-м туре чемпионата впервые за 45 лет

сегодня, 14:41
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Арсенал» проиграл «Брентфорду» в матче 1-го тура АПЛ.

Любопытно, что «канониры» начали сезон с поражения в чемпионате от новичка лиги впервые за 45 лет. В стартовой игре сезона-1976/77 лондонцы на своем стадионе уступили «Бристоль Сити».

Для «Брентфорда» этот матч стал первым в высшей английской лиге за долгое время.

Все новости
Погба сделал 4 ассиста в матче с «Лидсом»
Сегодня, 16:08 Комментарии3
Канос повторил достижение Мичу в АПЛ
Сегодня, 14:59 Комментарии2
Зоммер сделал 8 сэйвов в матче с «Баварией»
Сегодня, 14:48 Комментарии2
Грузинский голкипер Мамардашвили установил достижение в составе «Валенсии»
Вчера, 23:03 Комментарии10
Левандовски установил очередной рекорд Бундеслиги
Вчера, 22:35 Комментарии5
Лукаку стал самым дорогим игроком мира по общей сумме трансферов
12 августа Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:27
Разочарование продолжается
LMI
LMI
сегодня в 15:18
Есть рекорд.
Так и знал - продолжим творить историю с приставкой АНТИ
Следующее достижение - 3 поражения подряд на старте сезона
Вообще я прогнозирую, что к Новому году Арсенал будет иметь не более 30 очков - где-то 25-28.
Все очень плохо в команде
протон1
протон1
сегодня в 15:01
Если Артету в первых турах уволят и Конте соизволит опуститься на этот уровень тогда есть какое-то будущее, но это влажные мечты
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:50
А сколько раз за эти 45 лет арсенал играл в первом туре с новичком?)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:43
Неожиданный результат, однако....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100