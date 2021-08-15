Селюк: «„Локомотив“ — один из основных конкурентов „Зенита“»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом».

Думаю, интересный матч будет. У «Зенита» «Локомотив» — один из основных конкурентов в борьбе за медаль. Тем более, мы видим, что в «Локомотиве» идут большие преобразования, на прошлой неделе он лишился Крыховяка. А «Зенит» не просто не потерял — он приобрел Клаудиньо. Думаю, что «Зенит» победит.