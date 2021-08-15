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Селюк: «„Локомотив“ — один из основных конкурентов „Зенита“»

сегодня, 16:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17:30 Не начался

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Зенитом».

Думаю, интересный матч будет. У «Зенита» «Локомотив» — один из основных конкурентов в борьбе за медаль. Тем более, мы видим, что в «Локомотиве» идут большие преобразования, на прошлой неделе он лишился Крыховяка. А «Зенит» не просто не потерял — он приобрел Клаудиньо. Думаю, что «Зенит» победит.

Другие эксперты считают, что «Локомотиву» удастся не проиграть «Зениту».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:23, ред.
Учитывая состав команды Зенит и приобретение ещё и такого игрока как Клаудиньо, у Зенита вообще не будет никаких конкурентов и проблем в этом сезоне и стать опять чемпионом России. Тем более сейчас почти у всех команд конкурентов существуют определённые проблемы и сложности с составами , а также много внутри клубных проблем. Что и делает Зенит фаворитом, даже исходя из того, что чемпионат России только набирает ход. Время конечно же покажет кто был прав , но я лично не вижу никакого, кто мог бы соперничать хотя-бы на равных с Зенитом, учитывая ещё и мощный административно чиновничий ресурс в лице Газпрома и РФС во главе с Миллером и Дюковым . Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:52, ред.
Вот как можно после трёх туров делать прогнозы, кто станет конкурентом у чемпиона? Почему Локомотив, а почему не Нижний Новгород у него ведь тоже семь очков и он выше Сочи и Краснодара, не говоря уже про Спартак и армейцев Москвы
YVG
YVG
сегодня в 16:49
Пока таким был, сегодня посмотрим, останется ли.
idres
idres
сегодня в 16:45
Игра покажет
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:44
Сегодня и проверим
drug01
drug01
сегодня в 16:43
Игра покажет кто сильнее
beefs
beefs
сегодня в 16:40
Зениту еще не время терять очки...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:39
Это ошибочное и частное мнение от агентa " 007 " Д. Селюк,
с котрорым многие болельщики других клубов я думаю не согласны..
112910415
112910415
сегодня в 16:24, ред.
ничья не выглядит невозможной ! ))
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 16:21
Локомотив в минувшем сезоне ,очень неплохо выступил!!
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