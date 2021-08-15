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Тальби: «У „Рубина“ есть все качества, чтобы выиграть чемпионат»

сегодня, 15:16

Новичок «Рубина» Монтассар Тальби рассказал, что у него было несколько предложений перед переходом в казанский клуб.

Еще в январе я согласовал контракт с командой Серии А «Беневенто», но, к сожалению, они вылетели. У меня было много разговоров с разными клубами, в основном в Серии А. Ко мне также обратился «Рубин», я поговорил с Олегом [спортивным директором Олегом Яровинским ] и с тренером. У нас было очень хорошее взаимопонимание, мне понравился проект, который выстраивается в Казани. Думаю, это то, что мне нужно, и я смогу здесь прогрессировать. Это отличный вариант для продолжения карьеры.

Конечно, я в курсе, что «Рубин» сейчас на подъеме, здесь реально сильный проект, и у команды много амбиций. Я считаю, что нам будет по силам побороться за место в Лиге чемпионов и сыграть в этом турнире уже в следующем сезоне. Почему нет? Команда в отличной форме, выиграла три первых матча в чемпионате. Так что нужно продолжить в том же духе. У команды есть все качества, чтобы выиграть чемпионат.

Ранее в СМИ называлась сумма, которую «Рубин» заплатил за Тальби.

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Все комментарии
второй
второй
сегодня в 16:52
качество Рубина мы совсем недавно наблюдали в матче с поляками!!!
Gahi
Gahi
сегодня в 16:34
Хорошие мысли и желания играть в Лиги Чемпионов, но сначала нужно хотя бы гол научиться забивать таким командам как Ракув в Лиги Конференций, а потом попробовать себя в играх Лиги Европы когда там будет всё нормально, то только потом искать дорожку в Лигу Чемпионов. Удачи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:21
Одним словом новичок....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:12
Такой чемпион в Европе не нужен.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:57
Очень хочется посмотреть на этого парня, который отказал нескольким клубам серии А, и решил перейти в Рубин ! )))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:53, ред.
Если так продолжат играть в Лиге Конференций, то скоро ни одна команда из РПЛ о попадании в групповой этап Лиги Чемпионов мечтать уже не будет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:51
Главное качество в нынешнем Рубине, это красиво петь, становиться на табурет, руки по швам и громко читать стихи. А так же: играть по возможности на разных инструментах, от ложек, до баяна. Уметь не только раздувать меха, но и красиво, главное вовремя, пускать пузыри всеми цветами радуги.
И самое главное качество..Иметь при себе бумагу..Почему?! Тренер знает, тренер любит.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:51
Естественно, для каждого новичка вполне очевидно, что благодаря его приходу в клуб, вероятность попадания в ЛЧ значительно возрастает
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:50
У них денег столько нет, качество тут ни при чём
Cat01
Cat01
сегодня в 15:37
Только розовые очки надо снять
112910415
112910415
сегодня в 15:30
нет, парочки главных качеств у них недостаёт ...
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
сегодня в 15:25
У них было качество пройти поляков , но...
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 15:19
Качества есть, а игры нет....
dadrail
dadrail
сегодня в 15:18
Одно слово новичок команды...
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