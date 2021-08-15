Тальби: «У „Рубина“ есть все качества, чтобы выиграть чемпионат»

Новичок «Рубина» рассказал, что у него было несколько предложений перед переходом в казанский клуб.

Еще в январе я согласовал контракт с командой Серии А «Беневенто», но, к сожалению, они вылетели. У меня было много разговоров с разными клубами, в основном в Серии А. Ко мне также обратился «Рубин», я поговорил с Олегом [спортивным директором Олегом Яровинским ] и с тренером. У нас было очень хорошее взаимопонимание, мне понравился проект, который выстраивается в Казани. Думаю, это то, что мне нужно, и я смогу здесь прогрессировать. Это отличный вариант для продолжения карьеры.

Конечно, я в курсе, что «Рубин» сейчас на подъеме, здесь реально сильный проект, и у команды много амбиций. Я считаю, что нам будет по силам побороться за место в Лиге чемпионов и сыграть в этом турнире уже в следующем сезоне. Почему нет? Команда в отличной форме, выиграла три первых матча в чемпионате. Так что нужно продолжить в том же духе. У команды есть все качества, чтобы выиграть чемпионат.