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Петржела: «„Локомотив“ — главный конкурент „Зенита“ в гонке за чемпионство»

сегодня, 14:48
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17:30 Не начался

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».

Сегодня будет сложный матч. «Локомотив» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но стоит признать, разница между командами в последних очных матчах колоссальная. Думаю, сегодня «Зенит» победит с разницей в два мяча. Семак переигрывает Николича в тренерских задумках.

Сможет ли Дзюба прервать безголовую серию? Сегодня Дзюба забьет и прервет ее. Это отличный шанс проявить себя, Дзюба всегда выручает в важных играх.

«Локомотив» пропустил от «Зенита» 9 голов в этом году.

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Все комментарии
протон1
протон1
сегодня в 17:01
совершенно верно . пока что так. по началу старта
ABir
ABir
сегодня в 16:10
Есть они так думают
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:56
Главный конкурент Зенита - это он сам. Имея огромные финансовые возможности , клуб просто сильнее всех по составу. Если уж сборники сидят периодически на лавке , то тут с другими и сравнивать нечего. Зениту нужен тренер лишь для ЛЧ, а в РПЛ даже Гунько справится.
Нет у Зенита конкурентов - это факт. И если уверенность питерцев не перерастет в самоуверенность, то четвертый титул подряд будет обеспечен.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:51
Если Семак обыгрывает Николича по тренерским задумкам, то не того тренера взяли на место главного в сборную России. По факту Семак имеет влияние на формирование состава "Зенита", а "Зенит" обладает максимальными возможностями в России для получения этого состава, а Николичу приходится довольствоваться тем, что у него есть и то некоторых игроков без согласования продают. О преимуществе Семака в тренерском профессионализме я бы не утверждал. А по поводу Дзюбы в качестве джокера, изменяющего ход игры - это вообще что-то из параллельной реальности.
112910415
112910415
сегодня в 15:25
вот с чего он взял, что "Дзюба всегда выручает в важных играх" ?
это очевидный перехлёст !
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:22
Валер, это Зениту на 90-летие подарили чемпионство!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:22
Зря скидывает со счетов фк СПАРТАК - ЦСКА - и другие команды "дедушка" Петржела..
ermak6848
ermak6848 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 15:15
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 15:15
    Всё таки кажется Локо не конкурент.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 15:15
    Нет, ещё есть юбилейный Спартак...
    Дoбрыня
    Дoбрыня
    сегодня в 15:12
    Если не проиграет, то конкурент
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:10
    У Зенита похоже конкурентов нет.
    sten312
    sten312
    сегодня в 15:09
    Нет главный конкурент сам Петржела-пи..свистит как двигатель.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 15:09
    Так он тоже о газпромовской кормушке мечтает!
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 15:01
    Почему-то видится совсем по другому. Локо вероятнее всего посыпется и будет играть хуже от тура к туру...
    marut
    marut
    сегодня в 14:58
    Ты смотри, по привычке все еще отслеживает РПЛ
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 14:56
    Взгляд из далека !)
    Mekail
    Mekail
    сегодня в 14:52
    Сегодня будем посмотреть сначало на игру, а потом рассуждать..
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