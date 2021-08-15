Бывший главный тренер «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против «Локомотива».

Сегодня будет сложный матч. «Локомотив» — главный конкурент «Зенита» в борьбе за чемпионство. Но стоит признать, разница между командами в последних очных матчах колоссальная. Думаю, сегодня «Зенит» победит с разницей в два мяча. Семак переигрывает Николича в тренерских задумках.

Сможет ли Дзюба прервать безголовую серию? Сегодня Дзюба забьет и прервет ее. Это отличный шанс проявить себя, Дзюба всегда выручает в важных играх.