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Федотов: «Карасёв правильно не удалил Кузяева в матче с „Локомотивом“»

сегодня, 18:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с фолом полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на защитнике «Локомотива» Дмитрии Живоглядове.

Кузяев в эпизоде с Живоглядовым не наиграл на вторую жёлтую, Карасёв разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шёл не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного.

Напомним, что «Локо» и «Зенит» обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:56
Федотов знает !
cska1948
cska1948 ответ idres (раскрыть)
сегодня в 19:55
Мнений всего ДВА! Либа Карасёв прав, либо не прав!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 19:04
этот 56оид кузяев всегда так играет , он и в сборной так играет безголово
idres
idres
сегодня в 19:03
Мнений будет много
LOpp
LOpp
сегодня в 19:01
Зенитовских удалять запрещено
Чехлань Сергей
Чехлань Сергей
сегодня в 18:55
Менять надо было Кузяева! Где тренерская чуйка!
sv_1969
sv_1969 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 18:49
Дык надА хайпануть! Вот когда он косячил не по детски его не обсуждали так! А этот крендель везде лезет!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:49
Потом почитаем что другие скажут по этому эпизоду...
beefs
beefs
сегодня в 18:43
как быстро оценивают работу арбитра...
ath67pyn5cka
ath67pyn5cka
сегодня в 18:43
Кто тот считает правильно кто то нет. Всегда будет две противоположные версии.
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