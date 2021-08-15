Федотов: «Карасёв правильно не удалил Кузяева в матче с „Локомотивом“»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с фолом полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на защитнике «Локомотива» Дмитрии Живоглядове.
Кузяев в эпизоде с Живоглядовым не наиграл на вторую жёлтую, Карасёв разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шёл не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного.
Напомним, что «Локо» и «Зенит» обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым.