Федотов: «Карасёв правильно не удалил Кузяева в матче с „Локомотивом“»

Арбитр Игорь Федотов дал свою оценку эпизоду с фолом полузащитника «Зенита» на защитнике «Локомотива» .

Кузяев в эпизоде с Живоглядовым не наиграл на вторую жёлтую, Карасёв разобрался и правильно сделал, что его не удалил. Тут не было грубой игры, оба тянулись к мячу, агрессии со стороны Кузяева тоже не было. Тем более Кузяев шёл не сзади – абсолютно нормальный игровой момент, обычный фол – ничего страшного.