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Карасёв – судья матча за Суперкубок УЕФА. Если всё сложится, будет претендовать на финал Лиги чемпионов

вчера, 18:00
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Пример рефери РФС, что выбрал карьеру.

Бывший футболист, юрист и судья с юности

Знакомый отца привел Карасева в профессию рефери случайно. Увиделись, разговорились. Юный Сергей не был настолько хорошим футболистом, чтобы дорасти до высшей лиги. Зато с шестнадцати лет уже судил матчи детских команд, а с 23 лет стал арбитром с образованием, хотя еще за два года до этого появлялся во втором дивизионе. Имеет юридическое образование, а по профессии трудился лишь в юности – набирался практики в банке.

Но когда добавились постоянные поездки на поездах, а позже перелеты, то стало понятно: юрист из Карасева не получится. А вот молодым рефери был перспективным. Уже в 29 лет, что для его профессии рано, отсудил первый поединок высшей лиги – «Крылья Советов» — «Луч Энергия». Кстати, в дебютной игре судья Карасев встретил юного тренера Слуцкого, которого в итоге едва не забрал в те годы к себе «Спартак».

Глядишь, вся история москвичей в РПЛ сложилась иначе, заполучи они в год успехов Хиддинка на Евро-2008 такого молодого тренера, как Леонид Викторович. Но вернемся к герою сегодняшнего дня, ведь это редкий случай, когда российскому рефери доверяют заметный международный финал. Суперкубок УЕФА не финал ЧМ-62, который обслужил легендарный Латышев, но для рефери РФС речь об уникальном событии. Даже Валентин Иванов добрался лишь до полуфинала ЛЧ. Финалов вообще мало, любое назначение – удача и награда.

Одиннадцать лет на самом высоком уровне

В 2010-м году речь шла уже об арбитре ФИФА, и когда карьера развивается так стремительно, понятно – парень усидчивый, хорошо делает домашние задания. Работа судьи заключается в постоянном обучении, а поскольку Карасев не отвлекался на другую профессию, то и матчей набивал достаточно, чтобы не жаловаться на жизнь. С женой вместе вот уже 22 года, родилось трое детей, большая семья.

Возможно, если бы не включение Леонида Федуна в апреле 2011-м, то карьера Карасева давно развивалась бы стремительно вверх. Совладелец «Спартака» невзлюбил арбитра еще после дерби «Спартака» и ЦСКА. Сыграли 2:2, не уступили, но Леониду Арнольдовичу работа молодого рефери не понравилась. Логика у Федуна была простой – в те времена «армейцев» по-всякому судили, а РФС тогда еще не признавал ошибки в матчах лидера, как делает сейчас. Спустя два года после первого дерби было второе с тем же счетом, и той же оценкой судейства от Федуна.

Справедливости ради, у Карасева обычная статистика матчей с участием «Спартака». И раньше, и сейчас. «Зенит», «красно-белые» и «Динамо» — лидеры по проценту побед с арбитром Сергеем Геннадиевичем. А вот ЦСКА наоборот часто теряет очки в играх с его работой. Никаких аномалий нет, 100 % побед с Карасевым в трех играх только у «Барселоны». Нет эффектов Лапочкина-Вилкова, одним словом.

Карасев заметно прибавил, получив международный опыт

Все рефери ошибаются. Такие персонажи, как Брых, ставят свои ляпы на поток, поступают с невозмутимым лицом, а потом получают поддержку УЕФА. И Кашшаи был рефери уровня самых больших финалов с ужасной репутацией. Как раз она – основной актив футбольного судьи. И Карасев свою репутацию заметно улучшил, когда ему стали доверять в УЕФА. Рефери – профессия сложная, там за кулисами все обо всех знают.

Например, советские рефери не получали финалы Кубка чемпионов, ведь даже если там был класс, то в самом чемпионате катали договорняки. И как такому судье доверять в Европе? Азербайджанский рефери Бахрамов получал назначения, как и Латышев, то круг тесный и скупой на героев. Что уж говорить об арбитрах последнего тридцатилетия в РФС? С их репутацией тяжело заслужить доверие УЕФА. А вот Карасев, если его послушать, кажется толковым мужиком с логикой. Даже плохо, что у него международные успехи – не хватит на все матчи РПЛ, которые мог бы отработать.

Очевидно, что рефери здорово помогает VAR, у него неплохая теоретическая база, поскольку не ходил на другую работу в молодости, когда зарплата была маленький, а учил правила, смотрел матчи. Нравится подход рефери – что лучшая игра для арбитра, когда его не видно. Многие знают о хобби Карасева – выступал с рок-группой в качестве гитариста, но мало кто в курсе, что успехи Сергея в РПЛ он связывает с помощью рефери VAR Мешкова. Да, тот самый судья в поле работал спорно, а с повторами разобрался быстрее всех, даже в ЛЧ отвечал за помощь через видео.

Российский рефери рассудит финал в Белфасте

Желаем в финале Суперкубка УЕФА Сергею быть на девятом плане, пусть судьбу матча решит футбол. Тогда российский рефери получит еще больше комплиментов. Западные фанаты запомнили Карасева по аналогии с Коллиной и после отказа от добровольной акции с вставанием на одно колено до игры. А поскольку с возрастом рефери стал работать тише, без попытки себя показать, то отзывы хорошие. Профессионалы из УЕФА, которые отбирают арбитров, тоже обрадовались – у них дефицит новых кадров.

Сошлось один к одному, поэтому поздравляем Карасева и желаем четкой работы во всех матчах, не только в элитной игре с кубком на кону. Можно согласиться, что бывают эпизоды, когда как бы рефери не поступил – останутся недовольные, ведь хватает пограничных эпизодов. Но на Евро-2020 фанат тяжелой музыки справился со всеми задачами. Судейство Маккели в игре Англии и Дании дало повод для разговоров – глядишь, Карасев, будучи рефери той игры, отработал бы успешнее. Поскольку Сергею всего лишь 42 года, то есть шанс поработать на ЧМ-2022, на Евро-2024, да и хотя бы финал Лиги Европы отработать.

Мажича из матча за Суперкубок УЕФА отобрали в финал между «Реалом» и «Ливерпулем». Не лучший пример влияния рефери в решающий момент, но у Карасева своя стезя. Раз был резервным в полуфинале Евро-2020, который судил Брых, то принят в круг избранных, надо развиваться дальше. На ЧМ-2018 к нему присматривались, а через три года уже доверяют. У рефери внутренняя система оценок спорная и сложная, например, Карасева пока нет в списке рефери на ЧМ-22.

Но если на высокую оценку отработает матч в Белфасте, то Карасев с новыми помощниками – Демешко и Гаврилин успешно заменили предшественников, тоже фактор успеха главного рефери, точно попадет в элитный список ФИФА. Пусть получает опыт, вникает в тонкости работы арбитром VAR, нужны нейтральные опытные рефери для центральных игр РПЛ.

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Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 05:31
Хоть кто-то из наших может в финале ЛЧ побегать. Раз уж не футболисты, то хоть так )
Timur132
Timur132
сегодня в 00:53, ред.
Прошлый или позапрошлый суперкубок судила женщина, без большого опыта судейства матчей высокого уровня, без большого опыта относительно других судей, которых назначали на финалы европейских турниров и финалы суперкубков в мужском футболе. Так что судя по всему не велика честь, раз судить матч суперкубка может буквально первый попавшийся новичок.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:45
ну если не за футболистов сборной, то хоть за Карасева стоит порадоваться
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 20:50
Большой рыбе - большое плавание!!!!
fanliverpoolfan 77
fanliverpoolfan 77
вчера в 19:25
В России свой Калина
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:01
Видимо в России все деградируют. Система.

2-2 2011 это Август и Акинфеев - Веллитон
112910415
112910415
вчера в 18:36
должны же мы радоваться за кого-то из наших !
kts99
kts99
вчера в 18:27
Все они одна лавочка
shlomo
shlomo
вчера в 18:25
Спасибо за статью...ну что, ну хоть кто то регулярно представляет нашу страну в еврокубках.....единственный русский, которым можно гордиться, жаль только, что очки в таблицу коэффициентов УЕФА не приносит....а вообще то парадокс, как раньше Карась косячил, а тут взялся за ум и стал топовым мировым арбитром.... чего только не бывает в жизни (вот бы футболисты наши с него брали пример....).... так что давай, Сергей, удачи тебе и без ошибок! ..... держи уровень, не подведи....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:09
Давно пора двигать Карася,
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