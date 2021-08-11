Карасёв – судья матча за Суперкубок УЕФА. Если всё сложится, будет претендовать на финал Лиги чемпионов

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вчера, 18:00

Пример рефери РФС , что выбрал карьеру.

Бывший футболист, юрист и судья с юности

Знакомый отца привел Карасева в профессию рефери случайно. Увиделись, разговорились. Юный Сергей не был настолько хорошим футболистом, чтобы дорасти до высшей лиги. Зато с шестнадцати лет уже судил матчи детских команд, а с 23 лет стал арбитром с образованием, хотя еще за два года до этого появлялся во втором дивизионе. Имеет юридическое образование, а по профессии трудился лишь в юности – набирался практики в банке.

Но когда добавились постоянные поездки на поездах, а позже перелеты, то стало понятно: юрист из Карасева не получится. А вот молодым рефери был перспективным. Уже в 29 лет, что для его профессии рано, отсудил первый поединок высшей лиги – «Крылья Советов» — «Луч Энергия». Кстати, в дебютной игре судья Карасев встретил юного тренера Слуцкого, которого в итоге едва не забрал в те годы к себе «Спартак».

Глядишь, вся история москвичей в РПЛ сложилась иначе, заполучи они в год успехов Хиддинка на Евро-2008 такого молодого тренера, как Леонид Викторович. Но вернемся к герою сегодняшнего дня, ведь это редкий случай, когда российскому рефери доверяют заметный международный финал. Суперкубок УЕФА не финал ЧМ -62, который обслужил легендарный Латышев, но для рефери РФС речь об уникальном событии. Даже Валентин Иванов добрался лишь до полуфинала ЛЧ . Финалов вообще мало, любое назначение – удача и награда.

Одиннадцать лет на самом высоком уровне

В 2010-м году речь шла уже об арбитре ФИФА , и когда карьера развивается так стремительно, понятно – парень усидчивый, хорошо делает домашние задания. Работа судьи заключается в постоянном обучении, а поскольку Карасев не отвлекался на другую профессию, то и матчей набивал достаточно, чтобы не жаловаться на жизнь. С женой вместе вот уже 22 года, родилось трое детей, большая семья.

Возможно, если бы не включение Леонида Федуна в апреле 2011-м, то карьера Карасева давно развивалась бы стремительно вверх. Совладелец «Спартака» невзлюбил арбитра еще после дерби «Спартака» и ЦСКА . Сыграли 2:2, не уступили, но Леониду Арнольдовичу работа молодого рефери не понравилась. Логика у Федуна была простой – в те времена «армейцев» по-всякому судили, а РФС тогда еще не признавал ошибки в матчах лидера, как делает сейчас. Спустя два года после первого дерби было второе с тем же счетом, и той же оценкой судейства от Федуна.

Справедливости ради, у Карасева обычная статистика матчей с участием «Спартака». И раньше, и сейчас. «Зенит», «красно-белые» и «Динамо» — лидеры по проценту побед с арбитром Сергеем Геннадиевичем. А вот ЦСКА наоборот часто теряет очки в играх с его работой. Никаких аномалий нет, 100 % побед с Карасевым в трех играх только у «Барселоны». Нет эффектов Лапочкина-Вилкова, одним словом.

Карасев заметно прибавил, получив международный опыт

Все рефери ошибаются. Такие персонажи, как Брых, ставят свои ляпы на поток, поступают с невозмутимым лицом, а потом получают поддержку УЕФА . И Кашшаи был рефери уровня самых больших финалов с ужасной репутацией. Как раз она – основной актив футбольного судьи. И Карасев свою репутацию заметно улучшил, когда ему стали доверять в УЕФА . Рефери – профессия сложная, там за кулисами все обо всех знают.

Например, советские рефери не получали финалы Кубка чемпионов, ведь даже если там был класс, то в самом чемпионате катали договорняки. И как такому судье доверять в Европе? Азербайджанский рефери Бахрамов получал назначения, как и Латышев, то круг тесный и скупой на героев. Что уж говорить об арбитрах последнего тридцатилетия в РФС ? С их репутацией тяжело заслужить доверие УЕФА . А вот Карасев, если его послушать, кажется толковым мужиком с логикой. Даже плохо, что у него международные успехи – не хватит на все матчи РПЛ , которые мог бы отработать.

Очевидно, что рефери здорово помогает VAR , у него неплохая теоретическая база, поскольку не ходил на другую работу в молодости, когда зарплата была маленький, а учил правила, смотрел матчи. Нравится подход рефери – что лучшая игра для арбитра, когда его не видно. Многие знают о хобби Карасева – выступал с рок-группой в качестве гитариста, но мало кто в курсе, что успехи Сергея в РПЛ он связывает с помощью рефери VAR Мешкова. Да, тот самый судья в поле работал спорно, а с повторами разобрался быстрее всех, даже в ЛЧ отвечал за помощь через видео.

Российский рефери рассудит финал в Белфасте

Желаем в финале Суперкубка УЕФА Сергею быть на девятом плане, пусть судьбу матча решит футбол. Тогда российский рефери получит еще больше комплиментов. Западные фанаты запомнили Карасева по аналогии с Коллиной и после отказа от добровольной акции с вставанием на одно колено до игры. А поскольку с возрастом рефери стал работать тише, без попытки себя показать, то отзывы хорошие. Профессионалы из УЕФА , которые отбирают арбитров, тоже обрадовались – у них дефицит новых кадров.

Сошлось один к одному, поэтому поздравляем Карасева и желаем четкой работы во всех матчах, не только в элитной игре с кубком на кону. Можно согласиться, что бывают эпизоды, когда как бы рефери не поступил – останутся недовольные, ведь хватает пограничных эпизодов. Но на Евро-2020 фанат тяжелой музыки справился со всеми задачами. Судейство Маккели в игре Англии и Дании дало повод для разговоров – глядишь, Карасев, будучи рефери той игры, отработал бы успешнее. Поскольку Сергею всего лишь 42 года, то есть шанс поработать на ЧМ -2022, на Евро-2024, да и хотя бы финал Лиги Европы отработать.

Мажича из матча за Суперкубок УЕФА отобрали в финал между «Реалом» и «Ливерпулем». Не лучший пример влияния рефери в решающий момент, но у Карасева своя стезя. Раз был резервным в полуфинале Евро-2020, который судил Брых, то принят в круг избранных, надо развиваться дальше. На ЧМ -2018 к нему присматривались, а через три года уже доверяют. У рефери внутренняя система оценок спорная и сложная, например, Карасева пока нет в списке рефери на ЧМ -22.