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Семак: «„Зенит“ играл лучше, чем „Локомотив“, несмотря на удаление»

сегодня, 20:11
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями после ничьей в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Непростой первый тайм. После перерыва играли лучше, даже несмотря на удаление. Создали несколько хороших моментов, но не забили. Пенальти не позволил нам победить. Самоотдача была на уровне.

Азмун и Ерохин играли в последних матчах хорошо и результативно. Поэтому решили выпустить их в стартовом составе.

Не только Ловрен, но и другие наши оборонительные игроки допускали ошибки. «Локомотив» много не создал. Что касается Кругового, то мы долго ждали результатов обследования Чистякова. Не знали, мог он играть или нет. В перерыве поговорили с Димой и решили его выпустить.

В моменте, когда Кузяев получил первую желтую, можно было показывать желтую в другую сторону. По судейству, думаю, ЭСК будет рассматривать очень много моментов. Пенальти? За секунду до этого был фол на Венделе, но его не зафиксировали. О судействе не хочется говорить.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этого матча.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:09
Зенит был лучше Локомотива..но хуже чем Зенит в ещё недавних играх....
minai
minai
сегодня в 22:12
Зенит ваще играл лучше всех.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 21:53
Все как всегда.. Мы белые и пушистые, мы лучшие и красивые... Вот только- Ветер подул, поле огород, судьи не заметили . Все ,что угодно, только не обьективную оценку матча..
n272nm
n272nm ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 21:39
Это ты какой матч смотрел. В эпизоде с первой ЖК, Кузяев сыграл в мяч. Почему ему показали ЖК - тайна великая есть. Почему ему показали вторую ЖК за то что он наступил на ногу игроку Локомотива?! Если это правильно, то тогда почему не удалили игрока Локомотива, который нанес удар ногой по лицу Малкома?! Карасев отсудил отвратительно. В пользу Локомотива. Повторю, результат на табло и судейство можно было бы не обсуждать. Но есть такие, как ты, которые видят только то, что хотят видеть.
Землянин
Землянин
сегодня в 21:09, ред.
Судья самый лучший из возможных, приехал с финала супер кубка и матчей Евро
На себя смотри, что Кузяева судьи не дали заменить ❓
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:08, ред.
Лучше??? Сергей, ты какой матч смотрел? Карасев с третьего раза только удалил Кузяева, пенальти в ворота Гильерме точно такой же как и в ворота Кержакова.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:06
Остаётся только фк " ЗЕНИТ " Поздравить с ПОБЕДОЙ!!!
112910415
112910415
сегодня в 20:43
караул, засудили Богданыча !
второй
второй
сегодня в 20:42
Семак ты лучше объясни -почему в перерыве не заменил Кузяева?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:30
Подарили очко Локомотиву
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:20
Слишком много критических слов со стороны Сергея Богдановича адресовано судьям.
protest58us
protest58us
сегодня в 20:17
Ну не знаю, Семак вроде и с заменами угадывает в рфпл часто…. Но в лч прям вот не идёт…. Я не говорю что Зенит должен всех громить, но команды по типу Байера не должны возить Зенит…. Сложно блин все с этим Сергеем Богдановичем
протон1
протон1
сегодня в 20:15
Зенит в меньшинстве был намного лучше чем в равных составах,что удивительно. В целом матч довольно интересный, спасибо командам.
stpvk5ktfksf
stpvk5ktfksf
сегодня в 20:12
Своих хвалить положено.
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