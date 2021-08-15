Семак: «„Зенит“ играл лучше, чем „Локомотив“, несмотря на удаление»

Главный тренер «Зенита» поделился мыслями после ничьей в матче 4-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Непростой первый тайм. После перерыва играли лучше, даже несмотря на удаление. Создали несколько хороших моментов, но не забили. Пенальти не позволил нам победить. Самоотдача была на уровне.

Азмун и Ерохин играли в последних матчах хорошо и результативно. Поэтому решили выпустить их в стартовом составе.

Не только Ловрен, но и другие наши оборонительные игроки допускали ошибки. «Локомотив» много не создал. Что касается Кругового, то мы долго ждали результатов обследования Чистякова. Не знали, мог он играть или нет. В перерыве поговорили с Димой и решили его выпустить.

В моменте, когда Кузяев получил первую желтую, можно было показывать желтую в другую сторону. По судейству, думаю, ЭСК будет рассматривать очень много моментов. Пенальти? За секунду до этого был фол на Венделе, но его не зафиксировали. О судействе не хочется говорить.