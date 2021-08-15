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Быстров о лимите: «Купят чёрненьких, беленьких игроков — наши будут сидеть»

сегодня, 22:43

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился мыслями о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ.

Они купят черненьких, беленьких, сереньких футболистов, и они будут играть, а наши будут сидеть. И при выборе между футболистом-иностранцем и мной, например, они будут выбирать иностранца, потому что его купили, за него заплатили деньги.

Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций – это будет караул.

Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чье-то место. И наши тогда будут конкурировать.

Ранее на эту же тему высказался бывший главный тренер «Зенита».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 23:08
Абы кого покупать регламент не позволит, "очень хорошие" к нам не поедут, а" хороших"
нам ФФП не позволит покупать, так что своих "хороших" будем воспитывать, как раньше и в Европу продавать.
протон1
протон1
сегодня в 23:01
нужен лимит на дурачков экспертов
протон1
протон1
сегодня в 23:00
Ну так и пусть сидят , если играть не умеют) игра сборной показала , что они все, практически, должны сидеть и получать условно 100 тысяч рублей )))
протон1
протон1
сегодня в 22:59
Будут плохо играть, да, будут сидеть, и это правильно!
Володька, забыл уже, как твой ровесник Жирков в начале карьеры без всякого лимита вытеснил из состава купленного за хорошие деньги Осмара Феррейру? Так же и сейчас будет, мастера пробьются, а серенькие паспортисты останутся за бортом.
1bear
1bear
сегодня в 22:57
может быть тогда наши начнут стараться???
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:56
А так дзюбы паспортисты пешим ходом ходят по полю за баснословные деньги.
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 22:55
Ну и пусть сидят. Ни один тренер не будет выставлять более слабого игрока, если сильнее иностранцев, будут играть
протон1
протон1
сегодня в 22:55
пусть сидят. толку от бестолковых ? получают космические зарплаты. и дурака валяют на газоне. не хотите играть? так получите.
YVG
YVG
сегодня в 22:53
Ни те, ни те не будут играть. А зачем?
beefs
beefs
сегодня в 22:52
так и будет...
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