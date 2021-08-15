Быстров о лимите: «Купят чёрненьких, беленьких игроков — наши будут сидеть»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился мыслями о возможной отмене лимита на легионеров в РПЛ .

Они купят черненьких, беленьких, сереньких футболистов, и они будут играть, а наши будут сидеть. И при выборе между футболистом-иностранцем и мной, например, они будут выбирать иностранца, потому что его купили, за него заплатили деньги.

Вы же знаете, как наши клубы работают на этом рынке. Полная отмена без всяких санкций – это будет караул.

Например, купил легионера, заплатил эту сумму в детский футбол, развиваешь школу. Тогда да. Покупайте. Хоть 10 легионеров. Вы тогда будете качественно к этому подходить, вы будете за ними смотреть, чтобы они не просто бегали абы как и занимали чье-то место. И наши тогда будут конкурировать.