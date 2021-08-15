Николич: «„Локомотив“ снова показал, что готов биться до последней секунды»

Главный тренер «Локомотива» поделился мыслями после ничьей в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица ребят. Другие бы праздновали очко против «Зенита». Мне нравится такой менталитет. Первый тайм не понравился. Во втором тайме хорошо начали. Но после удаления стали пропускать много контратак от «Зенита». В одной из них мы получили пенальти. Но смогли сравнить. Это справедливый результат. Мы показали, что снова готовы биться до последней секунды.

По факту заработали очко. У нас было 7, стало 8. Но как я уже говорил, ребята расстроены результатом. Это означает, что мы не готовы довольствоваться малым.