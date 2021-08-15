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Николич: «„Локомотив“ снова показал, что готов биться до последней секунды»

сегодня, 20:15
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после ничьей в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица ребят. Другие бы праздновали очко против «Зенита». Мне нравится такой менталитет. Первый тайм не понравился. Во втором тайме хорошо начали. Но после удаления стали пропускать много контратак от «Зенита». В одной из них мы получили пенальти. Но смогли сравнить. Это справедливый результат. Мы показали, что снова готовы биться до последней секунды.

По факту заработали очко. У нас было 7, стало 8. Но как я уже говорил, ребята расстроены результатом. Это означает, что мы не готовы довольствоваться малым.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком этого матча.

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Все комментарии
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 22:59
Особенно когда судья з Локомотив
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:34
Надо признать, что Зенит в меньшинстве играл лучше , чем в равных составах . А в целом вполне смотрибельный матч, выиграть могла любая команда. Единственный неприятный момент - это когда Карасев пожалел Кузяева , на удаление Далер наиграл еще в первом тайме. Но в итоге Далера все же удалили , одно непонятно, почему Семак его раньше не заменил . Но дело прошлое, ничьей , я думаю, не довольны обе команды, хотя Зенит все же выглядел более организованно.
Ждем следующих игр.
Всем здоровья.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 21:32
Есть от чего грустить футболистам и особенно болельщикам Локомотива. В коем веке, получив численное большинство за сорок минут до конца матча железнодорожникам предоставился шанс поквитаться с чемпионом за две последние провальные встречи, а опаснее и острее заиграли, как не странно, гости. И если пенальти, назначенный в ворота хозяев не вызывает никаких вопросов, то ответный штрафной в конце матча немного отдаёт душком. Так что лукавит Николич, утверждая, что парни расстроены заработанным одним турнирным очком, им просто стыдно за такой результат, особенно россиянам, ведь за ними сегодня наблюдал Главный тренер Сборной. Но возможно уже в следующем туре у них после матча будет другое настроение, удачи им и без травм.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:26
В большинстве бились до последней секунды!
Землянин
Землянин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 21:18, ред.
Азмун аналогично искал контакт. Почитай правила, оба пенальти по делу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:09
Бились, сколько героизма , одиннадцать против десяти играя на своём поле !!!))) Герои !!!) Орденами за отвагу нужно вас наградить!!!)
112910415
112910415
сегодня в 20:44
недостарались в большинстве
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:33
Если бы не липовый пенальти, г-н Николич, ваша команда проиграла, играя в большинстве и катая мяч поперёк поля. И такой убогий футбол показывает участник еврокубка, тихий ужас ! Почему липовый ? Потому что ваш футболист начал падать ещё до столкновения. Но это частности, не имеющие никакого отношения к матчу, а только к результату.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:28
Молодцы что отыгрались в концовке, но в большинстве надо было биться за победу. Когда ещё такой шанс будет в матче с Зенитом
protest58us
protest58us
сегодня в 20:21
Локо показал…ничего.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 20:20
"...Когда пришел в раздевалку, увидел грустные лица ребят."

причем после каждого матча с Зенитом
f6nvsktqcc5j
f6nvsktqcc5j
сегодня в 20:18
Молодцы что бились. Жаль что не победили.
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