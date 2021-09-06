Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Ростов» собирается подписать полузащитника «Бенфики»

06 сентября 2021, 11:54

Полузащитник «Бенфики» Габриэл попал в сферу интересов «Ростова», об этом сообщает источник.

В данный момент ведутся переговоры по игроку, ранее на которого претендовал еще один клуб из РПЛ, однако сделку могут не успеть завершить, так как трансферное окно в России закрывается 7 сентября.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел в чемпионате Португалии 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Тюкавина повышает ставки. «Динамо» может потерять талантливого форварда
Сегодня, 14:14Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опека
«Пари НН» арендует полузащитника «Динамо»
Сегодня, 13:33
Слухи«Фламенго» предложил 15 млн евро за Вендела
Сегодня, 12:17
Слухи«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Бохума»
Вчера, 19:03
В «Динамо» сообщили, что Тюкавин не доступен для продажи клубам РПЛ
29 июля
«Фенербахче» не делал предложений «Зениту» по Алипу
29 июля
Сортировать
Все комментарии
dok66
dok66
06 сентября 2021 в 16:50
Посмотри чем закончится . Скорее - нет .
zooveterinar
zooveterinar
06 сентября 2021 в 14:51
Ростов надо спасать!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
06 сентября 2021 в 14:10
Его Шатов в своё время сильно по башке ударил...
Говорят сразу как очнулся первое что произнёс "Хочу в "Ростов"
протон
протон
06 сентября 2021 в 13:35
Неплохое усиление для Ростова вполне
Mangur
Mangur
06 сентября 2021 в 13:12
Для Ростова приобретение,для Бенфики не потеря
1bear
1bear
06 сентября 2021 в 13:08
вряд ли получится,но всё равно желаю удачи
izrafel
izrafel
06 сентября 2021 в 12:48
Нужно подсуетиться
Ironigor
Ironigor
06 сентября 2021 в 12:32, ред.
Если это действительно правда, то это очень хорошее приобретение для Ростова и для всего РПЛ. Очень интересно будет посмотреть на него в играх за Ростов.
Но если честно очень мало верится в этот переход. Конечно после того как из Ростова ушёл их самый лучший игрок Норманн, то в любом случае Ростов нуждается в таком креативном игроке, который может стать созидателем атак, а именно такого игрока и лишился Ростов в лице Норманна. Ну будем надеяться что кого-то хоть успеют подписать Ростов. Удачи !
Всем Добра !!!
galem72
galem72
06 сентября 2021 в 12:14
Интересный опорник для рпл. Не думаю, что Бенфа готова с ним просто так расстаться, потому что ростовское предложение будет звучать для Орлов как "просто так".
shlomo
shlomo
06 сентября 2021 в 11:56
Ну вот опять дотянули до последнего
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 