«Ростов» собирается подписать полузащитника «Бенфики»

Полузащитник «Бенфики» Габриэл попал в сферу интересов «Ростова», об этом сообщает источник.
В данный момент ведутся переговоры по игроку, ранее на которого претендовал еще один клуб из РПЛ, однако сделку могут не успеть завершить, так как трансферное окно в России закрывается 7 сентября.
В прошлом сезоне 27-летний футболист провел в чемпионате Португалии 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
Но если честно очень мало верится в этот переход. Конечно после того как из Ростова ушёл их самый лучший игрок Норманн, то в любом случае Ростов нуждается в таком креативном игроке, который может стать созидателем атак, а именно такого игрока и лишился Ростов в лице Норманна. Ну будем надеяться что кого-то хоть успеют подписать Ростов. Удачи !
Всем Добра !!!
Но если честно очень мало верится в этот переход. Конечно после того как из Ростова ушёл их самый лучший игрок Норманн, то в любом случае Ростов нуждается в таком креативном игроке, который может стать созидателем атак, а именно такого игрока и лишился Ростов в лице Норманна. Ну будем надеяться что кого-то хоть успеют подписать Ростов. Удачи !
Всем Добра !!!