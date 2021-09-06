«Ростов» собирается подписать полузащитника «Бенфики»

1630918465

06 сентября 2021, 11:54

Полузащитник «Бенфики» попал в сферу интересов «Ростова», об этом сообщает источник.

В данный момент ведутся переговоры по игроку, ранее на которого претендовал еще один клуб из РПЛ , однако сделку могут не успеть завершить, так как трансферное окно в России закрывается 7 сентября.

В прошлом сезоне 27-летний футболист провел в чемпионате Португалии 20 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.