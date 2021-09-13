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В «Интере» недовольны игрой Хандановича. Клуб ищет нового вратаря

13 сентября 2021, 23:41

«Интер» ищет вратаря на замену Самиру Хандановичу, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в миланском клубе неудовлетворены игрой 37-летнего голкипера, который допускает много ошибок в новом сезоне. Отмечается, что «Интер» нацелен на трансфер вратаря «Аякса» Андре Онаны. Однако приобрести нового стража ворот получится только зимой, поэтому тренерский штаб команды встает перед трудной ситуацией.

Недавно Ханданович признался, что пока не планирует завершать карьеру.

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Все комментарии
Lucius
Lucius
14 сентября в 13:35
Кейлор нужен. Из ПСЖ
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 сентября в 11:11
37 лет ему. Даже вне зависимости от результатов , пора было искать нового стража галактики (ворот). Но прям таких ошибок я него не видел , как у Щесны.
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 07:15
Вечно молодым он не может быть.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 06:24
Это просто конец карьеры
mihaluch
mihaluch
14 сентября в 03:48
Может ещё всё наладится но увы возраст.
1bear
1bear
14 сентября в 01:35
ветеран сдаёт свои позиции,но может ещё всё наладится?
...о чём думали селекционеры Интера?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 00:45
Пусть Акинфееву сделают предложение!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ STVA 1 (раскрыть)
13 сентября в 23:52
Да, это психологически не помог ему в дальнейшем. Ювентус, Интер, Барселона - вероятные версии трансфера.
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 23:51
Видно возраст начал сказываться.
STVA 1
STVA 1 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
13 сентября в 23:49
Он до дисквы хорош был в Аяксе!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
13 сентября в 23:44, ред.
Андре Онана сейчас актуальный.
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