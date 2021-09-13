В «Интере» недовольны игрой Хандановича. Клуб ищет нового вратаря

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13 сентября 2021, 23:41

«Интер» ищет вратаря на замену , сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в миланском клубе неудовлетворены игрой 37-летнего голкипера, который допускает много ошибок в новом сезоне. Отмечается, что «Интер» нацелен на трансфер вратаря «Аякса» Андре Онаны. Однако приобрести нового стража ворот получится только зимой, поэтому тренерский штаб команды встает перед трудной ситуацией.

Недавно Ханданович признался, что пока не планирует завершать карьеру.