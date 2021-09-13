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Глушаков: «Хотел забить „Спартаку“ ещё со времён „Локомотива“»

13 сентября 2021, 23:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об эмоциях после гола в ворота своей бывшей команды, московского «Спартака», в матче 7-го тура РПЛ (1:3).

Гол «Спартаку» не то чтобы особенный. Это первый для меня мяч. Никогда им не забивал. Где-то в душе была радость, потому что остальным клубам я забивал уже. Со времен «Локомотива» хотел забить народной команде. Это чувства непередаваемые. Это футбол. Радость на душе была. Можно сказать, что это спортивный интерес.

С кем общался? Ещенко было много. Говорил, что его Марадоной называли в детстве. До игры с ним общались, после игры. А так, с Ребровым, Ломовицким, Рассказовым, Кутеповым. С Зобниным в игре общались. Со всеми хорошие отношения.

Что надо восстановить в «Химках»? Понятно, что ряд игроков ушли. Сейчас новая команда. Мы загнали себя в непростую ситуацию, из которой надо выходить через не могу, проявляя характер. Надо вспомнить прошлый сезон, за счет чего побеждали. Но вспомнить игрокам, а не тренерскому штабу. Есть нюансы, но требования такие же. Возможно, требования у игроков поменялись к себе.

Моё восстановление? Делаю, как и раньше. Может быть, в конце сезона, когда получил травму, подготовка повлияла. Мне хотелось проявить себя в новом сезоне, так как в конце того я получил травму. Надо было продолжать забивать голы. Есть цель попасть в сборную. Это не секрет. Каждый ставит себе цели. Я тренируюсь, играю, работаю, а дальше будет видно.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ sir_Alex (раскрыть)
14 сентября в 15:35, ред.
А как в Тарасовке научили Дзюбу!!! И кто круче? Конечно Дзюба, ну кто его не знает... ваша гордость!!!
Заметь Глушаков был в Локо пришлый, а Дзюба Спартака воспитанник!!!
Глушаков молодёжные клубы: ДЮСШ (Миллерово), ЦСКА (Москва), Ника (Москва).
Так, что он уже попал к нам наученным, а Артёмка ваш спартач от крови!!!
Денис Каменский
Денис Каменский
14 сентября в 12:24
Какая сборная? cмешной он
berda2003
berda2003
14 сентября в 12:17
переходи в спартак и забивай...
металлург
металлург
14 сентября в 10:38
Глушаков мне напоминает Дзюбу, а Дзюба Глушакова. Раздавать интервью любят, а что говорят, это второстепенно
112910415
112910415
14 сентября в 10:05
редис этот Денис
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
14 сентября в 09:12
Забивать своему бывшему клубу, это нормально, но надо просто элементарно следить за речью и не будет такого шума. Умом многие футболисты, я понял, не наделены, очень узкий кругозор.
Шуnя771
Шуnя771
14 сентября в 08:55
30 серебряных шекелей!
13 RUS
13 RUS
14 сентября в 08:49
Дениска опять в баньке подмосковной угарел?
ОПС
ОПС
14 сентября в 08:45, ред.
Сбылась мечта идио..( это не я, а классик)
sir_Alex
sir_Alex ответ Байкал-38 (раскрыть)
14 сентября в 07:55
В депо научили 😂😉🤣
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 07:20
Когда мяч ничего не решает можно позволить и забить.
Ваня Копчик
Ваня Копчик
14 сентября в 07:18
Спартаку он забил когда Карреру сливал.
SHMEL
SHMEL
14 сентября в 07:05
Глушаков посредственный игрок с большой долей фарта. Помнится у него был год в спартаке, когда у него залетало всё подряд, хоть бы он с закрытыми глазами бил...
Кроликов
Кроликов
14 сентября в 07:04
Язык твой - враг твой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 07:03
Все хотят забить Спартаку!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 06:51
Двуличный человек, бывают такие
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 06:34
А команда проиграла
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 05:49
Сам признался, что на душе радость неописуемая.
valt134
valt134
14 сентября в 04:32
Даже не дочитал. Не Смог... Редкостная МРАЗЬ...
Байкал-38
Байкал-38
14 сентября в 03:57
Ну как тут не вспомнить его знаменитое интервью!
Дениска вообще по жизни гниловат оказался, многие спартачи не верили в это, но потом прозрели.
ermak6848
ermak6848
14 сентября в 01:57
теперь напишешь об этом в книге своих мемуаров..
протон
протон ответ Дудинчанин (раскрыть)
14 сентября в 00:32
знаешь . дело то в чем. когда ты хочешь мстить бывшему клубу, то ты задеваешь тех всех кто тебе помогал. это повара, массажисты, это болельщики , это руководители клуба, это водители автобуса которые тебя возили на игру, да ты забил. просто если бы промолчал то возможно я бы не писал тоже сейчас так. да и другие. завтра ведь можешь оказаться в этом клубе
Дудинчанин
Дудинчанин ответ протон (раскрыть)
14 сентября в 00:28
Он в свое время говорил, что ненавидит спартак, этим все было сказано, когда он туда убежал, поэтому и пр....ка
протон
протон
14 сентября в 00:21
просто не люблю лицемерие. когда ты известная личность. и лицемеришь то это не хорошо. я понимаю мы не святоши, но есть грань, просто размазал счастье от того что забил на зло своему клубу где играл раннее..
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 00:14
Букв много , а получилось что то типа : " Я не злопамятный , нет!!! Я просто очень злой и память у меня хорошая".
протон
протон
14 сентября в 00:01
11 тур, 2020 год. о чем говорит? Глушаков о «Спартаке»: «Я бился за клуб, мне нечего скрывать. А фанаты настраивают молодых ребят против меня»
Самедов в одном из интервью рассказал всё как было, доверия ему больше, можешь не пыжиться
Когда это он бился? Когда Якина сливал с ОПГ своей? Или Карерру, который понял его уровень и готовил ему замену в лице Тимофеева? Я только помню первый год, когда Глушаков носился по полю, чтобы Карпину понравиться. И чемпионский, когда он прыгнул выше головы. Там да, он бился. Спасибо за это.
Дудинчанин
Дудинчанин
14 сентября в 00:01
Пр.....ка заговорила
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 23:59
Осуществил свою мечту...
Gahi
Gahi
13 сентября в 23:56
У каждого своя мечта, главная когда и где.
sv_1969
sv_1969
13 сентября в 23:55
Химки попали!Но я забил! Щас наверное в бане самогоном отмечает
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