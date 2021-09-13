Сёмин оценил игру «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» поделился мыслями после матча с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре РПЛ .

Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота.

Если бы сказали до игры о том, что будет ничья – остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве, играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья – движение вперёд.