Сёмин оценил игру «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мыслями после матча с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре РПЛ.
Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота.
Если бы сказали до игры о том, что будет ничья – остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве, играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья – движение вперёд.
Ранее матч оценил наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко.
Ну а хозяева сами виноваты, в сложившейся ситуации надо было играть на победу , а не пытаться сохранить минимальный счет.
Также удивил судья : во втором тайме было много остановок, травмы, работал ВАР, а добавлено было всего 4 минуты - это несколько удивило.
Счет на табло , тур завешен, ждем ЕК, а там и ЧР продолжится.
Всем здоровья.
Ну а хозяева сами виноваты, в сложившейся ситуации надо было играть на победу , а не пытаться сохранить минимальный счет.
Также удивил судья : во втором тайме было много остановок, травмы, работал ВАР, а добавлено было всего 4 минуты - это несколько удивило.
Счет на табло , тур завешен, ждем ЕК, а там и ЧР продолжится.
Всем здоровья.