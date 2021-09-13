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Сёмин оценил игру «Ростова» в матче с «Краснодаром»

13 сентября 2021, 23:24
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился мыслями после матча с «Краснодаром» (1:1) в 7-м туре РПЛ.

Имея преимущество и ведя в счёте, неправильно распоряжаемся ситуацией. Мы не используем моменты и оказываем мало давления на чужие ворота.

Если бы сказали до игры о том, что будет ничья – остался бы доволен. Но по ходу матча у нас было больше моментов. Забив мяч и оставшись в большинстве, играли неправильно. Футбол непредсказуем. Ничья – движение вперёд.

Ранее матч оценил наставник «Краснодара» Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
14 сентября в 07:17
Ростов был слабее, очко за благо.
SHMEL258
SHMEL258
14 сентября в 07:09
У Карпина в Ростове получалось лучше.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 сентября в 07:01
Ещё чуть чуть и Палыч наладит игру ростовчан.
Аксинья
Аксинья
14 сентября в 06:06
А какие претензии могут быть к команде которая уже в начале сезона наполовину обновила свой состав и растеряла (по разным причинам) почти всех лидеров...Думаю что в этой игре для ростовчан и ничья за счастье...Тут не за высокие места бороться, тут в пердив не опуститься, хотя с командами которые послабее донские футболисты вроде справляются ))
Gahi
Gahi
14 сентября в 05:59, ред.
Такие подарки нужно использовать если хочешь побеждать. Удачи
Cat01
Cat01
13 сентября в 23:54
Сёмин подводит итоги
drug01
drug01
13 сентября в 23:54
Игра была равна
Leha-ha50
Leha-ha50
13 сентября в 23:48
Играя час в большинстве , да к тому же ведя счете, думалось, что Ростов победу не упустит. И ведь просто шикарные моменты имели, но реализация явно хромала. Но и отдавать территорию , играющим в меньшинстве гостям , было все же ошибкой. Опять не порадовал Комличенко. Парень просто перестал забивать переехав в Россию, хотя спад у него начался еще в Чехии . В последних матчах в пивной стране он забивал преимущественно с пенальти.
Ну а хозяева сами виноваты, в сложившейся ситуации надо было играть на победу , а не пытаться сохранить минимальный счет.
Также удивил судья : во втором тайме было много остановок, травмы, работал ВАР, а добавлено было всего 4 минуты - это несколько удивило.
Счет на табло , тур завешен, ждем ЕК, а там и ЧР продолжится.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 сентября в 23:29
В большинстве нужно побеждать...
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