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«Текстильщику» разрешили заявить Карпова из ЦСКА после закрытия окна

14 сентября 2021, 17:52

На заседании Комитета РФС по статусу игроков приняли решение разрешить футбольному клубу «Текстильщик» (ФНЛ) зарегистрировать переход защитника ЦСКА Вадима Карпова после закрытия летнего трансферного окна.

«Удовлетворить заявление НП ОФК „Текстильщик“ г. Иваново о регистрации футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить НП ОФК „Текстильщик“ г. Иваново осуществить регистрацию футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — сообщает официальный сайт РФС.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
14 сентября в 22:01
Это правильное решение футболист должен играть. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
14 сентября в 21:21
Вот и славненько . Несмотря на скудность в защите , Карпов пока явно не помощник.
112910415
112910415
14 сентября в 20:14
почему такое счастье ?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
14 сентября в 18:59
А в чём причина?
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 18:14
Ну и ладно.Только аргументов в пользу этого решения не сообщено.Что за исключительные обстоятельства позволили это сделать???
Cat01
Cat01
14 сентября в 18:10
Бог помощь игрок хороший
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 18:10
Ну хоть игровую практику будет получать. А мог бы и более солдный клуб выбрать.
shlomo
shlomo
14 сентября в 18:03
Теперь покажи себя
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 сентября в 17:55
Очень важная новость
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 17:54
Лишь бы на пользу игроку это пошло.
sihafazatron
sihafazatron
14 сентября в 17:54
вот и чудно. пусть играет!)
Mekail
Mekail
14 сентября в 17:53
Все правильно сделали... условности с этими окнами
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