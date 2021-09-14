«Текстильщику» разрешили заявить Карпова из ЦСКА после закрытия окна

На заседании Комитета РФС по статусу игроков приняли решение разрешить футбольному клубу «Текстильщик» (ФНЛ) зарегистрировать переход защитника ЦСКА Вадима Карпова после закрытия летнего трансферного окна.
«Удовлетворить заявление НП ОФК „Текстильщик“ г. Иваново о регистрации футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) вне регистрационного периода. Разрешить НП ОФК „Текстильщик“ г. Иваново осуществить регистрацию футболиста Карпова Вадима Юрьевича (14.07.2002 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в ФНЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста», — сообщает официальный сайт РФС.