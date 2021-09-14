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Кавазашвили: «„Спартак“ – единственная надежда в еврокубках»

14 сентября 2021, 20:07
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Челси» и «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Я был бы рад, если бы наши выигрывали на таких престижных соревнованиях. Но когда слышишь название соперника, всегда начинает трясти. Я просто боюсь, что наши не сумеют составить конкуренцию. Я не говорю, что проиграют крупно. Но в том, что они могут уступить сопернику, я не сомневаюсь.

Победа – это положительный результат. А с каким счетом – 1:0, 2:0, 2:1 – это уже роли не играет, главное результат. Мы не сможем этот результат получить в нашу пользу, потому что команда сегодня не является достаточно крепким соперником против «Челси».

От других наших клубов тоже никакого ожидания. Когда начинается перечисление команд, с которыми нашим надо будет играть, у меня всегда поджилки трясутся. Я не уверен, что наши смогут составить конкуренцию.

Единственная надежда на «Спартак». Может, он как-то сумеет показать что-то. Возможно, после победы над «Химками» на подъеме они смогут доказать что-то, особенно доказать самим себе.

Ранее о матче «Зенита» с «Челси» порассуждал экс-хавбек петербургского клуба Владимир Быстров.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
15 сентября в 02:42
Похоже это будет самый печальный сезон в Европе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 21:38
Завтра надёжно поржём!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 20:55
Если единственная надежда в еврокубках только на "Спартак", то может тогда лучше вообще не надеется?
sv_1969
sv_1969
14 сентября в 20:45
Вот завтра и увидим))
shlomo2
shlomo2
14 сентября в 20:28, ред.
Ну да..... может быть не так сильно провалятся....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 20:24
А вот это правда
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 20:23
В чём не откажешь спартачам всех возрастов ,так это в тончайшем чувстве юмора.Браво,Анзор!
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 20:21
Единственная надежда это русское, - Авось !!!)))
Cat01
Cat01
14 сентября в 20:19
Высокая надежда
ЮЗИК
ЮЗИК
14 сентября в 20:19
Уже лет двадцать с небольшим , Спартак эти надежды не оправдывает
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 сентября в 20:16
Не соглашусь с ним.
протон
протон
14 сентября в 20:13
А куда это Спартак был надежной в еврокубках?
протон
протон
14 сентября в 20:12
Спартак надежда? Он там не то что перестал пить таблетки. Он там стал употреблять кое-что другое
311
311
14 сентября в 20:11
Они ещё от Бенфики не отошли!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 сентября в 20:10
Они себя с БЕНФИКОЙ ПОКАЗАЛИ...
порт
порт
14 сентября в 20:10
у меня всегда поджилки трясутся.
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Это старость.
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