Кавазашвили: «„Спартак“ – единственная надежда в еврокубках»

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Челси» и «Зенитом» в Лиге чемпионов.

Я был бы рад, если бы наши выигрывали на таких престижных соревнованиях. Но когда слышишь название соперника, всегда начинает трясти. Я просто боюсь, что наши не сумеют составить конкуренцию. Я не говорю, что проиграют крупно. Но в том, что они могут уступить сопернику, я не сомневаюсь.

Победа – это положительный результат. А с каким счетом – 1:0, 2:0, 2:1 – это уже роли не играет, главное результат. Мы не сможем этот результат получить в нашу пользу, потому что команда сегодня не является достаточно крепким соперником против «Челси».

От других наших клубов тоже никакого ожидания. Когда начинается перечисление команд, с которыми нашим надо будет играть, у меня всегда поджилки трясутся. Я не уверен, что наши смогут составить конкуренцию.

Единственная надежда на «Спартак». Может, он как-то сумеет показать что-то. Возможно, после победы над «Химками» на подъеме они смогут доказать что-то, особенно доказать самим себе.