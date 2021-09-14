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«Против „Легии“ нужна только победа». Витория — о «Спартаке» в Лиге Европы

14 сентября 2021, 17:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Руй Витория порассуждал о предстоящих матчах в Лиге Европы.

Первый матч, играем дома, все хотят победить. «Легию» я хорошо изучил, команда хорошо двигается. У нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать. Нужна только победа.

Для меня в группе есть четыре сильные команды, у нас будет шесть матчей. Каждый матч – финал. Шесть финалов – так я вижу нашу задачу.

Для меня вся математика заключается в том, что есть одна игра, за которую дают три очка. А дальше готовимся к следующей игре.

Завтра, 15 сентября, «Спартак» сыграет с «Легией» в Москве. Встречу обслужат арбитры из Черногории. Начало – в 17:30 мск.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
14 сентября в 21:30
Разочаровывать своих болельщиков раз за разом, оставаясь для них народной, тоже уметь надо.
Storm-Shadow
Storm-Shadow
14 сентября в 21:28, ред.
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Gorasul
Gorasul
14 сентября в 20:48
Оголтелая бравада это может и хорошо, но Легия совсем другой уровень, какая победа... Вы у Рассказова лучше спросите о победе над Легией, он просто заржёт в ответ.
Бубнин
Бубнин
14 сентября в 20:24
"У нас будут футбольные матчи. Надо в них побеждать, забивать голы".
lotsman
lotsman
14 сентября в 20:19, ред.
Домашняя игра, родные стены, поддержка болельщиков, надо побеждать. И как вчера сказал тренер Челси - Стартовая игра самая важная на данном этапе. После победы на старте легче делать следующий шаг.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Capitan555 (раскрыть)
14 сентября в 20:08
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    14 сентября в 20:07
    Легия тоже думает об этом.
    1bear
    1bear
    14 сентября в 20:00
    будем болеть за Спартак,а что ещё остаётся - верить...
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    14 сентября в 19:18
    Если победа будет с Легией , то и в чемпионате должно все наладиться , как игра так и результаты
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 сентября в 19:07
    Хотелось бы верить что победим
    makkie
    makkie
    14 сентября в 19:06
    От домашнего матча с Легией во многом зависят перспективы Спартака в ЛЕ.
    Если не побеждаем завтра - всё очень туманно. Дальше шансов практически не будет.
    Поэтому нужна победа, с любым счётом при любой игре. Не подведите!
    STVA 1
    STVA 1 ответ Splurgeloa (раскрыть)
    14 сентября в 18:17
    Согласен с Вами!Только еврокубковая весна никому не грозит из наших клубов!
    Splurgeloa
    Splurgeloa
    14 сентября в 18:15
    Ну с Легией хоть какие то минимальные шансы есть, но остальные соперники в группе спартаку не под силу.Совсем другого класса соперники.Максимум 3-е место в группе еврокубковая весна по телевизору.Нужно быть реалистами.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    14 сентября в 18:07
    Пора уже забыть про шапкозакидательство! И не только КБ а всем нашим клубам!
    asraeil
    asraeil
    14 сентября в 18:06
    Ну уж если у Легии не выигрывать, то можно сразу сниматься с ЛЕ
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    14 сентября в 18:05
    Последнюю запоминающаяся победа "Спартака" в еврокубках была несколько лет назад - с "Севильей", дальше успехами в еврокубках "Спартак" не особо радовал. Сейчас о победе над любым испанским клубом да еще с крупным счетом остается только мечтать. И "Спартак" уже не тот и РПЛ совсем на айс. Надеюсь хоть на по-федунски тухленькую победу "Спартак" как-нибудь наиграет, показав своим болельщикам, что игроки красно-белых умеют не только разочаровывать.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    14 сентября в 18:01
    Это без вариантов
    VeniaminS
    VeniaminS
    14 сентября в 17:55
    конечно только победа,особенно дома.
    Союзник противников
    Союзник противников
    14 сентября в 17:52
    Три сильных команды в этой группе мы знаем,а кто четвёртая???
    112910415
    112910415
    14 сентября в 17:48
    нормально настроиться и победить !
    Capitan555
    Capitan555
    14 сентября в 17:45
    Поляков дома красно-белые должны выносить!Удачи!
    berda2003
    berda2003
    14 сентября в 17:45
    говорит прямо по писанному... ну, так давай, выигрывай, кто против...
    beefs
    beefs
    14 сентября в 17:27
    Говорит все хорошо и правильно, результата только пока нет...
    протон
    протон
    14 сентября в 17:22
    Посмотрел пресс- конференцию. Руй плохо владеет английским. А Дима Крайтор сбежал из федунариума. Переводит Зеленов, патлатый уже на переводчике экономит. Или Зарема этого переводчика на Авито- работа ищет? По гороскопу и букве " Р". Кто за Спартак болеет, тот в цирке не смеется.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    14 сентября в 17:17
    Правильно. Нужен именно такой настрой
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    14 сентября в 17:16
    Если Спартак отнесётся к полякам серьёзно, если поймут, что не будет легко - тогда шансы на победу будут высоки. Если же начнутся наше традиционное шапкозакидательство, и слова о том, что должны побеждать по любому - будет очередной провал.
    протон
    протон
    14 сентября в 17:11
    6 финалов в ЛЕ, потом 23 финала в чемпионате, ещё парочку финалов в кубке. А финал ФНЛ - тоже звучит гордо.
    Ironigor
    Ironigor
    14 сентября в 17:09
    Легию надо любыми путями проходить !!! Удачи !!!
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