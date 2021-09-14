«Против „Легии“ нужна только победа». Витория — о «Спартаке» в Лиге Европы

Главный тренер «Спартака» Руй Витория порассуждал о предстоящих матчах в Лиге Европы.
Первый матч, играем дома, все хотят победить. «Легию» я хорошо изучил, команда хорошо двигается. У нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать. Нужна только победа.
Для меня в группе есть четыре сильные команды, у нас будет шесть матчей. Каждый матч – финал. Шесть финалов – так я вижу нашу задачу.
Для меня вся математика заключается в том, что есть одна игра, за которую дают три очка. А дальше готовимся к следующей игре.
Завтра, 15 сентября, «Спартак» сыграет с «Легией» в Москве. Встречу обслужат арбитры из Черногории. Начало – в 17:30 мск.
Если не побеждаем завтра - всё очень туманно. Дальше шансов практически не будет.
Поэтому нужна победа, с любым счётом при любой игре. Не подведите!
Если не побеждаем завтра - всё очень туманно. Дальше шансов практически не будет.
Поэтому нужна победа, с любым счётом при любой игре. Не подведите!