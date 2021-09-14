«Против „Легии“ нужна только победа». Витория — о «Спартаке» в Лиге Европы

Главный тренер «Спартака» порассуждал о предстоящих матчах в Лиге Европы.

Первый матч, играем дома, все хотят победить. «Легию» я хорошо изучил, команда хорошо двигается. У нас есть достаточно амбиций, чтобы хорошо стартовать. Нужна только победа.

Для меня в группе есть четыре сильные команды, у нас будет шесть матчей. Каждый матч – финал. Шесть финалов – так я вижу нашу задачу.

Для меня вся математика заключается в том, что есть одна игра, за которую дают три очка. А дальше готовимся к следующей игре.