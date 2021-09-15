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Мюллер вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

15 сентября 2021, 00:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий мюнхенцев Томас Мюллер. Для немецкого игрока этот гол стал 49-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича (по 48) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Впереди Мюллера идут Тьерри Анри (50), Руд Ван Нистелрой (56), Рауль (71), Карим Бензема (71), Роберт Левандовски (74), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (135).

Также в этом матче свою статистику улучшил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
15 сентября в 12:53
Без Месси это будет прессинг машина говорили местные эксперты. И ещё Кто-нибудь застрелите Роберто и Де Йонга. Да и Кумана захватите.
RaulReal
RaulReal ответ swed27 (раскрыть)
15 сентября в 09:31
До 4, незабывай Карима и Леву. У Каримки вообще вторая молодость началась.
ДСА
ДСА
15 сентября в 07:20
На пару мест он ещё поднимется.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 сентября в 07:03
Есть шанс еще пару позиций отыграть.
swed27
swed27
15 сентября в 06:53
До двух великих ему ещё очень далеко
ЮЗИК
ЮЗИК
15 сентября в 06:39
У Мюллера в Лиги всегда получается
Аксинья
Аксинья
15 сентября в 06:08
А вас, Штирлиц, я попрошу подвинуться...
Gahi
Gahi
15 сентября в 06:02
Хороший показатель молодец, хотя пять игроков всё ещё играют и все в Лиги Чемпионов участвуют и даже Ибрагимович. Удачи
73m33k3tjzy5
73m33k3tjzy5
15 сентября в 05:35
Вообще красава Томас
ОПС
ОПС
15 сентября в 04:55
Так и дальше держать!
David Young
David Young ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
15 сентября в 00:24
Здравствуйте. С момента как Вам продляли VIP статус в последний раз у вас не накопилось пяти тысяч комментариев, из всего 821 без учёта написанных в лигах. Поэтому отказано.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 00:13
Он молодец!
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