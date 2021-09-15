Мюллер вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории ЛЧ

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15 сентября 2021, 00:11

«Бавария» разгромила «Барселону» (3:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

Счет в матче на 34-й минуте открыл нападающий мюнхенцев . Для немецкого игрока этот гол стал 49-м в Лиге чемпионов. По этому показателю он обошел Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича (по 48) и вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Впереди Мюллера идут Тьерри Анри (50), Руд Ван Нистелрой (56), Рауль (71), Карим Бензема (71), Роберт Левандовски (74), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (135).

Также в этом матче свою статистику улучшил форвард «Баварии» Роберт Левандовски.