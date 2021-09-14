ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыЛига чемпионов 2021/2022

В логове победителей Лиги чемпионов, зато с бразильцами. У «Зенита» сложнейший старт еврокубковой кампании

вчера, 17:22
00:00 / 00:00

Не до жиру, быть бы живу.

Трудно придумать для чемпиона России более сложный первый матч в новом розыгрыше Лиге чемпионов: «Зенит» начнет борьбу на групповой стадии в Лондоне, где команду Сергея Семака будет экзаменовать «Челси», действующий обладатель Кубка чемпионов. Впрочем, у «Зенита» тоже есть интересный статус — хозяин финального матча Лиги чемпионов-2021/22. Вот с такой игры стартует новый розыгрыш.

Результаты накануне

И «Челси», и «Зенит» добились уверенных побед в национальных чемпионатах накануне очной встречи в Лиге чемпионов. «Сине-бело-голубые» расправились на своем поле с «Ахматом» (3:1) и сохранили единоличное лидерство в турнирной таблице РПЛ после семи сыгранных туров. Впервые со старта сезона порадовала игра Артёма Дзюбы, который отметился двумя результативными передачами. Возвращение лидера «Зенита» в оптимальные кондиции накануне старта Лиги чемпионов — хороший знак.

«Челси» после четырех туров АПЛ тоже входит в число лидеров: по 10 очков также у «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона». Перед встречей с «Зенитом» лондонцы расправились с «Астон Виллой» (3:0), а Ромелу Лукаку отметился дублем. Английские футбольные эксперты уверены, что бельгийский форвард способен вывести «Синих» на новый уровень, а бывший футболист «Челси» Джо Коул считает, что с Лукаку у команды Томаса Тухеля великолепные шансы на защиту титула в Лиге чемпионов.

«Зенит» против английских клубов

Петербуржцы — постоянные участники еврокубков в XXI веке, но с английскими клубами жребий редко сводит «Зенит»: всего лишь 7 матчей за 21 год.

- «Зенит» никогда не играл с англичанами вничью: 4 победы и 3 поражения.

- Все соперники «Зенита» из Англии в еврокубках: «Болтон» (поражение), «Брэдфорд Сити» (две победы), «Манчестер Юнайтед» (победа), «Ливерпуль» (победа и поражение), «Эвертон» (поражение).

- О встречах с признанными грандами АПЛ у «Зенита» хорошие воспоминания: победа над «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года принесла «Сине-бело-голубым» трофей, а в Лиге Европы-2012/13 был обмен домашними успехами с «Ливерпулем» (2:0; 1:3) в пользу российского клуба. Помогло правило выездного гола.

- А вот непосредственно на английской земле «Зенит» выигрывал только у «Брэдфорда» в рамках Кубка Интертото в 2000 году (3:0). Все остальные матчи петербуржцы проиграли: «Болтону» (0:1), «Эвертону» (0:1) и «Ливерпулю» (1:3).

«Челси» против российских клубов

- «Челси» 8 раз встречался с российскими клубами в еврокубках. Лондонцы одержали 6 побед, по разу сыграли вничью и проиграли.

- Все соперники «Челси» из России в еврокубках: ЦСКА (две победы), «Спартак» (две победы), «Рубин» (победа и поражение), «Краснодар» (победа и ничья).

- Только «Рубин» и «Краснодар» сумели в отдельно взятых матчах не проиграть «Челси», но «Синих» устроили эти результаты: казанцы выиграли ответный четвертьфинал Лиги Европы, но вылетели из турнира по сумме двух встреч, а ничья с «Краснодаром» в последнем туре прошлогоднего группового этапа не могла помешать «Челси» финишировать на первом месте в турнирной таблице.

- Ровно половину матчей — 4 из 8, «Челси» выиграл у российских клубов всухую.

- В Лиге чемпионов-2010/11 один из голов «Челси» в ворота «Спартака» в московском матче (2:0 в пользу гостей) забил Юрий Жирков.

Интересный факт: Юрий Жирков и Бранислав Иванович выступали и за «Челси», и за «Зенит», оба становились чемпионами в составах обеих команд.

Составы и тактика

- В матче с «Зенитом» Томас Тухель не может рассчитывать на Нголо Канте и Кристиана Пулишича, но это единственные кадровые потери «Челси», которые легко «не заметить» с таким роскошным выбором футболистов.

- «Челси» разгромил «Астон Виллу» в прошедший уикенд без участия нескольких важных футболистов, которые получили отдых. Аспиликуэта, Кристенсен, Жоржиньо, Джеймс и Маунт не играли с первых минут в субботу, но сегодня должны выйти в стартовом составе.

- Нет причин сомневаться в том, что Томас Тухель выберет схему 3-4-2-1 на игру с «Зенитом».

Ориентировочный состав «Челси» (3-4-2-1): Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо (Чилуэлл) — Хаверц, Маунт — Лукаку.

- «Зенит», к счастью, сможет рассчитывать в матче с «Челси» на бразильцев Малкома и Клаудиньо, сможет выйти на поле и колумбиец Вильмар Барриос, который присоединился к команде уже в Лондоне.

- Несмотря на эти добрые вести, кадровых проблем хватает: к давно травмированному Оздоеву в лазарете присоединились Караваев и Ловрен, то есть оборона «Зенита» на 50% будет состоять из неосновных футболистов.

- Справа в защите сыграет Алексей Сутормин, а что касается центра обороны, то у Сергея Семака два возможных решения: сдвигать в пару к Ракицкому Дугласа Сантоса и ставить на левый фланг Кузяева или Кругового, или же довериться профильному центрбеку Чистякову.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-4-2): М. Кержаков — Сутормин, Ракицкий, Чистяков, Дуглас Сантос — Малком, Барриос, Кузяев, Клаудиньо — Азмун, Дзюба.

Из первых уст

Томас Тухель, главный тренер «Челси»:

На победу в Лиге чемпионов в этом сезоне претендуют очень многие. Требуются удача, импульс и удачная группа. У нас хорошая команда. Возможно, наша победа в прошлом сезоне стала для кого-то сюрпризом, но она не была незаслуженной. Теперь мы начинаем с чистого листва, имея ноль очков и ноль голов: у всех одинаковые шансы. Против «Зенита» нам предстоит провести наш самый важный матч в Лиге чемпионов. Это наша первая игра в статусе победителей турнира, хотим уверенно стартовать.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

«Челси» — одна из самых сильных команд в Европе. Сегодня вечером мы еще подробнее разберем ее игру и каждого футболиста в отдельности. Сейчас главная задача — восстановиться после матча с «Ахматом». Слабые места соперника? Их нет. Не зря команда выиграла Лигу чемпионов. После этого она хорошо укрепилась. Конечно, мы постараемся играть на победу. Посмотрим, как все сложится.

«Зенит» встретится с действующим чемпионом и своим первым соперником в Лиге чемпионов. Российский след в группе «H»
Вчера, 11:39Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии11
Бонуччи: «„Мальме“ — физически сильная команда»
Вчера, 10:33 Комментарии4
Аллегри: «Безусловно, мы должны побеждать в матче с „Мальме“»
Вчера, 09:13 Комментарии8
Кусочек Лиги Европы в Лиге чемпионов. Квартет «G» не силён на имена, но тут есть на что посмотреть
13 сентябряАлександр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии10
Бескомпромиссный «Краснодар» против команды бывшего игрока и тренера «Кубани». Южное дерби — украшение РПЛ
13 сентябряАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Парлор: «Я волнуюсь за „Арсенал“ в матче с „Норвичем“»
11 сентября Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 01:00
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:15
    Сегодня будет очередная громкая оплеуха российскому футболу.
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 21:01
    3-0 как минимум.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    вчера в 20:44
    Да выиграет Зенит. Парочку Азмун забьет, ну и великий Дзюба добавит. Челси тоже забьет, но меньше🙂
    Пепс
    Пепс
    вчера в 19:38
    Дааааа.... Помню я как Рубин гонял Челси... Очень мощный второй тайм... Были времена... А ща и Рубин уже не тот, и Челси.... Не в пользу Рубина (((((((
    112910415
    112910415
    вчера в 19:38
    ждём с нетерпением
    Valentinych
    Valentinych ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:34
    Ну дык! Видимо Владислав в теме. Или ставку сделал. :)
    протон
    протон ответ Valentinych (раскрыть)
    вчера в 19:20
    Радимов какой прогноз дал слышал?)
    Valentinych
    Valentinych
    вчера в 19:10
    У меня в профиле указан Зенит и Челси. Ну вот и дождался их встречи. :)
    Narum Narum
    Narum Narum
    вчера в 19:05
    Лучше пусть сразу Зениту покажут класс.. и он поймет, что надо выкладываться на все 100.
    А то привыкли типа на классе выигрывать.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:31
    Не сбытоные детские мечты , а очень жаль !!!
    А может быть, а если, а вдруг, авось... ???!!!
    kyxy
    kyxy
    вчера в 17:59
    Пора Тимощуку в пару к Ракицкому выходить.
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 17:58
    Надо деклассировать Челси, у них дома !
    Если не выигрывать в гостях, то на выход из группы нечего надеяться.
    С Артёма - покер !
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:45, ред.
    Спасибо за статью...ну что, "...И «Челси», и «Зенит» добились уверенных побед в национальных чемпионатах..."...почему-то немного улыбнуло...:)))...что-то попытался сравнить уровень АПЛ и РПЛ...вот чисто теоретически, а с каким счетом Челси выиграл бы у Ахмата, а Зенит у Астон Виллы???? ..... ладно, проехали.... про шансы на победу даже говорить не буду..... на ничейный результат почти их нет и остается биться "кровь из носу", чтобы цифры на табло не были катастрофическими.... и что самое интригующее, что этого "теоретически" можно добиться.... очень хочется чтобы Зенит забил, ну просто ОЙ как хочется... пожелаю Зени фарта и удачи и постарайтесь наиграть (именно наиграть, а не на случайность...) хотя бы на один гол.... Вперед ЗЕНИТ!!!!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:34
    Главная задача,попасть в ЛЕ !
    протон
    протон
    вчера в 17:32
    Саша интересные статьи пишет. молодой сам. но как разборчив в спорте.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100