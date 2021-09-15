Под присмотром Черчесова. «Спартак» и «Легия» мечтают забыть ужасный старт сезона

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вчера, 10:06

Надеемся, московский клуб порадует в еврокубках.

Полезно знать о «Спартаке»

- «Красно-белые» выиграли лишь два из последних семи матчей. За сезон увидели три успеха. Сегодня дома против «Легии» нужно набирать очки на глазах у верных фанатов, ведь «Лестер» и «Наполи» — соперники иного, более высокого уровня. Победа над «Химками» обнадежила, но помним о серии неубедительных матчей. «Спартак» пока плохо себя контролирует.

- Последний раз москвичи были в плей-офф еврокубков еще при Каррере, когда из группы ЛЧ попали на «Атлетик» в Лиге Европы, но сразу вылетели. Прошло три с половиной года, за это время обе попытки удивить во втором еврокубке не сработали. Теперь поменяли систему турниров, второе место в группе уже не гарантирует привычный плей-офф раунд – сначала придется сыграть против третьей команды из группы ЛЧ .

- «Спартак» не может не отвлекаться от футбола. Руя Виторию до матча попросили прокомментировать инсайд имени Гатагова – якобы футболисты москвичей поделились с ним, что летние сборы были самими легкими в их жизни. Правда или нет, но португалец начал считать свои трофеи и разозлился. Витория приходил в клуб со спортивным директором и без серии отставок, а осенью все не так весело, как рисовало его воображение.

- С усилением не сложилось – летом пришел Кофрие, выкупили контракт Мозеса, но от этого не стали ближе к плей-офф ЛЕ . Зато могли потерять Жиго, Ларссона и Понсе, а ушел только Крал, который давно мечтал о переезде в АПЛ . У Витории не самый мощный, но перспективный состав. Мозес, Зобнин, Джикия, Жиго и Промес – про опыт, многие другие – про молодость. Грешить на кадры нельзя, тем более что точно вне игры только Павел Маслов.

- Витория – опытный наставник, он перешел на «3-4-3» («3-4-1-2» по ситуации), поскольку такая схема понятнее для команды. Рассказов теперь правый центральный, Мозес закрывает весь край, а Айртон привычно пашет по левой бровке. У Зобнина и Умярова мало конкурентов, Хендрикс не впечатляет. А вот Понсе заслужил место в основе по итогам игры против «Химок». Ларссону придется хорошенько потрудиться, чтобы вернуться в старт, ведь Промес и Соболев в порядке. Также помним о сборнике Бакаеве – вариантов в атаке больше, чем в опорной зоне.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-3): Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия – Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон – Понсе, Соболев, Промес.

Полезно знать о «Легии»

- Как и «Спартак», польская команда выступает неоднозначно. Вылетели из Лиги чемпионов от загребского «Динамо», что позже отдало «Шерифу» путевку в групповой раунд. Зато «Легия» собралась на ответный поединок против пражской «Славии» в ЛЕ — после гостевой ничьей 2:2 выиграли 2:1 и прошли в групповой этап. Но в чемпионате их ждали два подряд поражения – от «Вислы» и «Шлёнска».

- В составе «Легии» есть знакомые лица, пусть и немного. В Варшаву вернулся Артур Боруц, опытный 41-летний голкипер делит игровое время с восемнадцатилетним коллегой. В центре защиты еще один Артур – Енджейчик, бывший защитник «Краснодара». Сейчас ему 33 года, является капитаном «Легии». А рядом или молодые поляки, или опытные легионеры.

- Сегодня на матче будет присутствовать Черчесов – его из любимой Австрии выдернули руководители «Легии». У еще одного бывшего вратаря, тренера команды Чеслава Михневича, дела идут не лучшим образом. Пусть стал весной чемпионом Польши, но теперь команда занимает скромное 16-е место в чемпионате. «Легия» удивила, и хотя можно объяснить часть осечек нагрузками в Европе, вряд ли боссы варшавского клуба просто так пригласили Черчесова. Возможно, Саламович снова поселится в столице Польши.

- В составе «Легии» немало португальцев, есть запасной форвард сборной Чехии – рослый Пекхарт, молодые албанец и бразилец, футболисты из Израиля и Украины (Харатин пришел из «Ференцвароша»). А из-за сложного начала сезона увидели тасование состава. Лишь два игрока провели все матчи в основе, «Легия» может удивить составом. Весной выделялись Пекхарт, Лопеш, Лукиньяс и Младенович, но серб с травмой, так что на двух флангах у поляков проблемы.

- Михневич играет по схеме «3-4-2-1» («3-4-1-2» по ситуации), так что окончательный тактический заворот Витории сделан еще и с прицелом на Лигу Европы. Наставник «Спартака» самоуверенно поставил задачу на предстоящий матч, но противостоит ему интересный соперник. «Легия», в отличие от команды из Москвы, — действующий чемпион. У них слабый отрезок, но есть опыт, что уже помог протий «Славии». Разумеется, поляки могут занять последнее место в группе, но пока надеются, что на дно осядет «Спартак».

Ориентировочный состав «Легии» (3-4-2-1): Боруц – Навроцки, Ветеска (Абу Ханна), Енджейчик – Скибицки, Слиш, Мартинш (Харатин), Рибейро – Лукиньяс, Рафа Лопеш – Эмрели (Пекхарт).

Расклад перед игрой

- «Легия» — редкий гость групповых этапов Лиги Европы в последние годы. Чаще не проходили квалификацию. Были в 2017 году в плей-офф, но после международных успехов не видали. Зато варшавская команда выигрывала чемпионат Польши пять раз за шесть лет, психологически их «Спартаком» не испугать точно.

- Встречаются кандидаты в аутсайдеры группы. «Лестер» и «Наполи» — фавориты, а вот в двух матчах москвичей и варшавских панов станет известно, кто помечтает о борьбе, карауля осечки одного из клубов топ-5. «Легия» — крепкая команда в плохой форме. Сегодня для них решающий момент. Или наберут очки, выдав тренеру кредит доверия, или проиграют, рискуя увидеть у руля Черчесова. Забавно, если последнее предложение относит одновременно к двум клубам.

- При всем уважении к полякам, но если не обыграть их в родных стенах, то во втором еврокубке делать нечего. «Спартак» давненько не радовал фанатов в Европе. Последнее участие в Лиге чемпионов омрачили не столько погромом от «Ливерпуля», как ничьими с «Марибором», из-за которых не вышли в плей-офф ЛЧ . Сейчас о таких высотах лишь мечтают, а вот «Легию» надо обыгрывать.

- «Спартак» против «Химок» ожил в атаке, хотя не обошелся без ряда странных решений. И к реализации вопросы, и к реакции на чужие атаки по центру и через опорную зону. Витории крайне важно выиграть у Михневича личный поединок. Без тренерской победы «красно-белые» даже дома не справятся с крепким польским чемпионом.