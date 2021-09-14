«Зенит» встретится с действующим чемпионом и своим первым соперником в Лиге чемпионов. Российский след в группе «H»

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14 сентября 2021, 11:39

Интересный жребий для чемпионов России.

Группа «G»: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальме»

«Челси» (5-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Томас Тухель (Германия).

Главные летние потери: Тэмми Абрахам, Курт Зума и Фикайо Томори. Но все это спланированные потери.

Главные летние приобретения: «Синие» не пожалели 115 миллионов евро, чтобы вернуть в свои ряды Ромелу Лукаку, и бельгиец с первых матчей взялся отрабатывать потраченные на его приглашение деньги. Интересно будет посмотреть в АПЛ на экс-полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, который дебютировал в матче с «Астон Виллой» в прошедший уикенд.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 2-кратный победитель — 2011/12, 2020/21.

Лидеры команды: Аспиликуэта, Жоржиньо, Канте, Лукаку.

Слабые места: в теории уязвимым выглядит центр обороны, неспроста до последнего охотились за Жюлем Кунде, но топ-клубы вынуждены искать лучшее, не довольствуясь хорошим, а так у Тухеля хватает защитников: Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Тиаго Силва, Чалоба, есть еще Маланг Сарр.

Сильные стороны: у «Челси» великолепный подбор футболистов, причем ковровые закупки были прошлым летом, а в прошедшее трансферное окно усиливались точечно. Уже притерлись друг к другу игроки, да и Томас Тухель перешел от антикризисных решений к стратегическим. «Челси» уже зрелый, но до потолка еще далеко. Эта команда способна на многое.

Оптимальный состав (3-4-2-1): Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Джеймс, Канте, Жоржиньо, Алонсо (Чилуэлл) — Маунт, Хаверц — Лукаку.

Прогноз «Соккер.ру»: «Челси» входит в число главных фаворитов Лиги чемпионов, и «синие» приложат все силы, чтобы отстоять свой титул. Настоящая борьба для них начнется в плей-офф, а группу должны выигрывать легко и непринужденно.

«Ювентус» (9-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Массимилиано Аллегри (Италия).

Главные летние потери: кто бы что ни говорил, но Криштиану Роналду — потеря для «Ювентуса», тем более звездного форварда на замену не взяли, «Старая Синьора» делает ставку на Альваро Морату, Моизе Кина и юного Кайо. А еще во второй раз в карьере «Ювентус» покинул Джанлуиджи Буффон.

Главные летние приобретения: собственно, Кин и Кайо — в числе главных летних трансферов, а №1 — новоиспеченный чемпион Европы Мануэль Локателли, который перешел из «Сассуоло».

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 2-кратный победитель — 1983/84, 1995/96.

Лидеры команды: Бонуччи, Кьеллини, Кьеза, Дибала.

Слабые места: «Ювентус» в руинах величия. Затеяли перестройку, но пока только поломали и позвали прораба Аллегри, который пришел в ярость от летней трансферной кампании. У туринцев много нестабильных футболистов в составе и очевидный дефицит лидерства в атаке.

Сильные стороны: Аллегри — тот человек, который дважды выводил «Ювентус» в финалы Лиги чемпионов, есть надежда, что его тренерского класса хватит, чтобы создать систему. Дибала вернул себе статус главной атакующей звезды «Юве» и должен напомнить о себе, ждут прорыва от молодых итальянцев, воодушевленных победой на Евро-2020. Локателли и Кьеза, ваш выход.

Оптимальный состав (4-3-3): Щесны — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — МакКенни, Локателли, Артур (Рабьо) — Кьеза, Дибала, Мората.

Прогноз «Соккер.ру»: при всех своих проблемах «Ювентус» должен справляться с «Зенитом» и «Мальме» и выходить в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места.

«Зенит» (33-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Сергей Семак (Россия).

Главные летние потери: Сердара Азмуна удержали, так что невосполнимой потери в атаке на данном этапе избежали, но как-то странно расстались с Андреем Луневым, которого пытались взять в аренду уже после того, как вратарь присоединился к «Байеру». Больше нет в «Зените» Юрия Жиркова, а вот отъезд Себастьяна Дриусси в МЛС стал закономерным итогом его отношений с клубом в последнее время.

Главные летние приобретения: петербуржцы подписали бразильского плеймейкера Клаудиньо — потенциального лидера атак и новую звезду РПЛ , на финише трансферного окна вернули из Португалии в Россию вратаря Станислава Крицюка.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : 1/8 финала — 2011/12, 2013/14 и 2015/16.

Лидеры команды: Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос, Барриос, Дзюба, Азмун.

Слабые места: вратарская линия могла быть и поинтереснее — в Лиге чемпионов «Зениту» нужен не просто опытный и спокойный вратарь, а тот, кто будет тащить порой даже мертвые мячи. Ветераны в центре обороны — уже традиция, на европейских скоростях им приходится нелегко. На фоне таких соперников у «Зенита» обнаружится немало слабостей, которые не заметны в РПЛ .

Сильные стороны: замена Дриусси на Клаудиньо в составе должна пойти на пользу команде, а еще у «Зенита» есть ценный опыт поражений — умеют занимать последние места в лигочемпионских группах, должны были извлечь из этого уроки. Говорят, за одного битого двух небитых дают.

Оптимальный состав (4-4-2): М. Кержаков — Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос — Малком, Барриос, Вендел, Клаудиньо — Азмун, Дзюба.

Прогноз «Соккер.ру»: будет слишком сказочно, если «Зенит» опередит «Ювентус» или «Челси», но финишировать выше «Мальме» обязаны. За третье место в такой группе никто не бросит камень в команду Семака.

«Мальме» (57-е место в клубном рейтинге УЕФА )

Тренер: Йон Даль Томасон (Дания).

Главные летние потери: опорник Павле Вагич перешел в «Русенборг» за 1 млн евро, вратарь Марко Йоханссон променял Лигу чемпионов на вторую Бундеслигу, куда его позвал «Гамбург».

Главные летние приобретения: самым дорогим новичком стал атакующий полузащитник Серхио Пенья, которого купили за 1 млн евро у скромного голландского клуба «Эммен». Кроме того, подписали опытных ребят — левого защитника Мартина Олссона и финского центрбека Никласа Мойсандера.

Лучший результат в ЛЧ / КЕЧ : финал — 1978/79.

Лидеры команды: Ахмедходжич, Нильсен, Бирманчевич, Кристиансен, Колак.

Слабые места: применительно к Лиге чемпионов весь «Мальме» — слабое место. На фоне «Челси» и «Ювентуса» выглядят командой из другого дивизиона.

Сильные стороны: отсутствие беспокойства за результат и вера в себя.

Оптимальный состав (4-4-2): Далин — Ларссон, Нильсен (Мойсандер), Ахмедходжич, Кнудсен — Риекс, Левицки, Кристиансен, Бирманчевич — Бергет, Колак.

Прогноз «Соккер.ру»: четвертое место. Если окажутся выше, сотворят сенсацию и станут национальными героями.

Фишки группы «H»

- «Зенит» провел первый матч в основной сетке Лиги чемпионов против «Ювентуса». 17 сентября 2008-го в Турине петербуржцы до 76-й минуты играли на равных со «Старой Синьорой», но все же уступили 0:1, пропустив от Алессандро Дель Пьеро со штрафного.

- «Ювентус» и «Челси» во второй раз встречаются на групповой стадии, когда английский клуб носит титул действующего победителя Лиги чемпионов. В сезоне 2012/13 у «синих» была похожая группа: «Ювентус», клуб из восточной Европы («Шахтер») и северная команда (датский «Нордшелланд»). Тогда «Челси» занял только третью строчку, сложил с себя полномочия победителя ЛЧ и отправился покорять Лигу Европы (удачно).

- «Мальме» — детский клуб Златана Ибрагимовича, а тренирует эту команду сейчас легендарный в прошлом датский форвард Йон Даль Томассон, который в качестве футболиста выигрывал Лигу чемпионов в 2003 году в составе «Милана». В финале тогда был повержен «Ювентус».