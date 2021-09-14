Бывший тренер «Динамо»: «Захарян ещё не состоялся как футболист»

Бывший главный тренер московского «Динамо» поделился мнением о перспективах 18-летнего полузащитника бело-голубых .

Думаю, пока он ещё не состоялся как футболист. Например, последний матч с «Нижним Новгородом» он уже не так ярко провёл. Звёздные спортсмены ведь из кого получаются? Это те, кого природа наградила определёнными качествами, плюс трудолюбие. Как только требования к себе снижаются — на этом всё.

Если Арсен ставит задачи, то надо каждую игру стремиться к ним. Тот же Роналду в своём возрасте делает дубль по возвращении в «Манчестер Юнайтед», у него мотивация такая, что он до сих пор один из лучших, если не лучший. И если у Захаряна есть такое же качество, то он способен превратиться в хорошего футболиста. Оптимальные для этого данные у него есть.