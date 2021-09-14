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Бывший тренер «Динамо»: «Захарян ещё не состоялся как футболист»

14 сентября 2021, 22:07

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о перспективах 18-летнего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна.

Думаю, пока он ещё не состоялся как футболист. Например, последний матч с «Нижним Новгородом» он уже не так ярко провёл. Звёздные спортсмены ведь из кого получаются? Это те, кого природа наградила определёнными качествами, плюс трудолюбие. Как только требования к себе снижаются — на этом всё.

Если Арсен ставит задачи, то надо каждую игру стремиться к ним. Тот же Роналду в своём возрасте делает дубль по возвращении в «Манчестер Юнайтед», у него мотивация такая, что он до сих пор один из лучших, если не лучший. И если у Захаряна есть такое же качество, то он способен превратиться в хорошего футболиста. Оптимальные для этого данные у него есть.

Ранее в «Динамо» прокомментировали слухи об интересе «Барселоны» к Захаряну.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
15 сентября в 14:12
Чтобы расти, нужно играть с качественными футболистами и против качественных, тогда будут расти игровая техника, игровое мышление и менталитет
galem72
galem72
15 сентября в 10:48
Это не имеет значения, состоялся ли Захарян как футболист. Главное, что шнобель его уже устроил в Барсу.
SpM_
SpM_
15 сентября в 07:09
Также не согласен с Силкиным, другое дело сможет ли он прогрессировать в этой среде (имеется ввиду РПЛ), ему нужно уходить в европейский клуб, пока он не впитал все то негативное что есть здесь. То есть высокие зарплаты за хождение по полу.
И польза для сборной будет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 03:00
Нужно время.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
15 сентября в 01:54
Да у Арсена ещё есть немалый потенциал для роста. Только сдаётся мне, что в условной Испании, в условной Барселоне у него будет больше возможностей для роста. А воспользуется он этими возможностями или нет зависит только от него.
ОПС
ОПС
15 сентября в 01:47
Но все таки надеемся на хорошее.
stanichnik
stanichnik
14 сентября в 23:25, ред.
Хочется возразить Сергею Николаевичу и заступится за молодого игрока, Роналду почему хорош, да потому что он играет там, где от него максимальная польза, а Захарян играет, там куда его отправит "тренер августа месяца РПЛ" Шварц. В первых матчах за основу Динамо Арсен выходил в центре поля, под нападающими, разгоняя атаку москвичей, именно там от него максимальный кпд, затем "чудо-тренер" переместил его направо, где он, чуть хуже, но тоже вроде бы справлялся с возложенными на него задачами, но когда этот "стратег", надеюсь все поняли о ком это я, перевёл его налево к восторгу всех специалистов и многих болельщиков, оценивших универсальные способности футболиста, Захарян и там кашу не испортил, но и продуктивность свою снизил. А ведь на этой позиции вполне прилично может играть Скопинцев, но Шварцу Арсен видится там более эффективным. В последнее время Шунин перестал выручать команду, боюсь что с таким подходом к возникающим в составе Динамо проблемам пост номер один в команде будет передан тоже Захаряну. Хочется верить, что всё же главный тренер Динамо прекратит эти эксперименты и вернёт Арсена на его привычную, любимую позицию под нападающими и тогда он снова заиграет в тот футбол, который он демонстрировал весной и на старте этого сезона. Удачи ему и без травм.
ermak6848
ermak6848
14 сентября в 22:54
Силин! Радуйся , что присмотрел - твой вклад там тоже Есть..
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
14 сентября в 22:31
У каждого овоща свой срок созревания.Вот Федя Смолов-уже на подходе к пику формы...
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 22:30
Но убивать его уже начали!
протон
протон
14 сентября в 22:28
Например в 17 лет Фати из Барсы забивает в ЛЧ Интеру и в Сбороной Испании, он тоже не состоялся?
beefs
beefs
14 сентября в 22:27
Скорее в Барсе Арсен сможет развить свои способности...
Cat01
Cat01
14 сентября в 22:22
Будем ждать ещё
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