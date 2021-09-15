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Холанд побил рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов

15 сентября 2021, 21:25
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:0, второй тайм).

Этот гол стал для норвежского игрока 21-м в Лиге чемпионов. Это количество забитых мячей Холанд оформил за 17 матчей. Таким образом, Эрлинг забил 21 мяч в ЛЧ как минимум на 10 матчей быстрее, чем любой другой футболист ранее.

Ранее рекорд принадлежал Руду ван Нистелрою, который забил 21 гол за 27 матчей в Лиге чемпионов.

Недавно Холанд обошел знаменитых игроков по числу сделанных хет-триков.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666 ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
16 сентября в 11:25
Главное чтобы Эрлинг не насытился через пару лет..
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
16 сентября в 04:49
Мои поздравления.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
16 сентября в 04:48
Отличный показатель.
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 04:39
Сильный форвард, возражений нет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 22:25
Эрлинг Холанд единственный игрок современности, который способен побить рекорд Лиги чемпионов. Через 10 лет он - или побьет, или очень приблизится. Да Роналду еще забьет(2-3 год в запасе), но все равно я верю в это. А Мбаппе сытый какой-то, не такой голодный как Холанд.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
15 сентября в 21:51
Не думаю что в РБ
Leha-ha50
Leha-ha50
15 сентября в 21:50
Эрлинг сегодня мог еще не раз улучшить этот результат, но уж очень небрежно парни из Дортмунда относились к голевым моментам. По большому счету гости могли штук восемь забить , но уж больно суетились в завершении атак. В любом случае гостей с победой , Эрлига с очередным рекордом.
Всем здоровья.
УЕСКА
УЕСКА
15 сентября в 21:42
Холанд крут. Интересно какой клуб выберет для продолжения карьеры?
VeniaminS
VeniaminS
15 сентября в 21:35
поздравления с рекордом
протон
протон
15 сентября в 21:31
Все просто, перейдет в Лейпциг, у Ред Була бабла хватает, чтоб так рано его отпускать. Пойдет к своим на повышение, как раз для германии, а уже потом продадут подороже, когда до максималок вырастет
drug01
drug01
15 сентября в 21:27
Так держать
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