Холанд побил рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов

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15 сентября 2021, 21:25

Форвард дортмундской «Боруссии» забил гол в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:0, второй тайм).

Этот гол стал для норвежского игрока 21-м в Лиге чемпионов. Это количество забитых мячей Холанд оформил за 17 матчей. Таким образом, Эрлинг забил 21 мяч в ЛЧ как минимум на 10 матчей быстрее, чем любой другой футболист ранее.

Ранее рекорд принадлежал , который забил 21 гол за 27 матчей в Лиге чемпионов.

Недавно Холанд обошел знаменитых игроков по числу сделанных хет-триков.