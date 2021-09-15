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«Спартак» не побеждает в еврокубках с августа 2019 года

15 сентября 2021, 19:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

«Спартак» потерпел поражение от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московская команда проиграла пять матчей в еврокубках подряд. Ранее «Спартак» проиграл два раза в играх 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2, 0:2). В сезоне-2019/20 красно-белые дважды проиграли «Браге» (0:1, 1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

В последний раз «Спартак» побеждал в еврокубках 15 августа 2019 года. Тогда был обыгран швейцарский «Тун» (2:1) в матче отбора ЛЕ.

Следующий матч в Лиге Европы красно-белые проведут 30 сентября против «Наполи».

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Все комментарии
Чист
Чист
16 сентября в 11:09
Играли нормально -просто не везуха -должно прорваться -следующие игры будут выигрывать
Hoholisnotkatsap
Hoholisnotkatsap
16 сентября в 11:02
Большие деньги футболистам платят во всех топ клубах, но... Посчитайте, сколько легионеров было на поле у Киевского Динамо в матче с Бенфикой и сравните с тройкой украинцев Шахтера против Шерифа. Вывод напросится сам
Пик
Пик
16 сентября в 10:29
Я не пойму Виторию Расказов проигрывал эпизод за эпизодом и он это не видел или у нас платят такие бабки что им крышу сносит
x9pv25apaw5v
x9pv25apaw5v
16 сентября в 03:23
Это просто ужас
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
15 сентября в 22:51
Удручающая статистика.
Санёк Киселёв
Санёк Киселёв
15 сентября в 22:29
С каждым годом всё страшнее и страшнее за наш футбол.
X-GadZ
X-GadZ
15 сентября в 20:32
Что не матч, так гранд попадается Спартаку. Подмешивают жребий злые дяди на жеребьевке :D
Konst56
Konst56 ответ pomor45 (раскрыть)
15 сентября в 20:32
чуть-чуть не хватит...
Konst56
Konst56
15 сентября в 20:31
Они просто не хотят...
pomor45
pomor45 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
15 сентября в 20:30
Начнёшь сначала, если не умрёшь.
pomor45
pomor45
15 сентября в 20:27
Любопытная команда этот Спартак- с кем бы ни играла всегда чуть-чуть не хватает. Интересно, что будет с Наполи?
Karpin_Sexy
Karpin_Sexy
15 сентября в 20:22, ред.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    15 сентября в 20:13
    Спартак не тот.
    beefs
    beefs
    15 сентября в 20:08
    Федун смыл с позором все...
    Cat01
    Cat01
    15 сентября в 20:02
    Идёт чёрная полоса
    Сергей Хостинский
    Сергей Хостинский ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    15 сентября в 20:00
    Анекдот прям получился у тебя)))
    makkie
    makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    15 сентября в 19:56
    В дерби ваши будут плавить Березуцкого, а наши Руй Виторию.
    У наших опыта больше в этом деле ))) так что вас заранее с победой!
    shlomo
    shlomo ответ David Young (раскрыть)
    15 сентября в 19:50, ред.
    Добра Вам!....думаю до меня тоже курьер не дойдет....:(((...ладно, ничего страшного если не получу....
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    15 сентября в 19:47, ред.
    Типичный "Спартак", вызывающий знакомое ощущение дежавю. Вроде в неспешном темпе поддавливает, проявляет желание забить, неоднократно бьет по воротам, даже попадает в перекладину и кажется вот- вот будет гол, победа и три очка. Но ты уже ожидаешь подвох и вот она контратака и "Спартак" безвольно пропускает в конце встречи, пытается безуспешно отыграться, но ты уже заранее знаешь и уверен, что ничего из этого не выйдет но все-таки с обреченным интересом досматриваешь до конца и понимаешь, что очередной еврокубковый турнир для "Спартака" уже закончен, даже не успев начаться. А на трибуне злобно ухмыляется Черчесов в предчувствии рукопожатия с проклятием "Спартака" - Федуном и доходного продолжительного контракта.
    за
    за
    15 сентября в 19:43
    Итог закономерен: командной игры нет, тренер чудит и складывается впечатление, не знает что делать.
    Спасибо Федуну за широченное празднование юбилея клуба!
    STVA 1
    STVA 1
    15 сентября в 19:42
    Все как обычно.. Игру не смотрел... А Конфузис купленный в усиление болельщиком киевского Динамо, а по совместительству совладельцем КБ Леней играл?
    mihaluch
    mihaluch
    15 сентября в 19:41
    С Спартаком всё ясно не начали кончили.
    ABir
    ABir
    15 сентября в 19:40
    Подзатянулась печальная серия Спартака. Хорошо, что не попали в Лигу чемпионов, там могло быть все ещё более печальней
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 19:39
    Блин, ещё и ставка сгорела.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 19:38
    Щас жека ловчев скажет, позор, позор, когда мы играли даже такую команду не знали это несмываемый позор но всё таки простим если победят в дерби.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    15 сентября в 19:36
    Как же спартак выиграет с 2019 года еврокубковые игры если они туда не попадают.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    15 сентября в 19:33
    С- стабильность!
    протон
    протон
    15 сентября в 19:33
    Тот самый случай, когда начало турнира практически совпадает с его окончанием
    протон
    протон
    15 сентября в 19:31
    В очередной раз Кастрати Федуна
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 сентября в 19:30
    Следущию игру Спартак выиграет!
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