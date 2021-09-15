«Спартак» не побеждает в еврокубках с августа 2019 года

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15 сентября 2021, 19:30

«Спартак» потерпел поражение от «Легии» (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Московская команда проиграла пять матчей в еврокубках подряд. Ранее «Спартак» проиграл два раза в играх 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» (0:2, 0:2). В сезоне-2019/20 красно-белые дважды проиграли «Браге» (0:1, 1:2) в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.

В последний раз «Спартак» побеждал в еврокубках 15 августа 2019 года. Тогда был обыгран швейцарский «Тун» (2:1) в матче отбора ЛЕ .

Следующий матч в Лиге Европы красно-белые проведут 30 сентября против «Наполи».