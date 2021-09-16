Моизе Кин: «На меня не давит то, что я должен заменить Роналду»

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16 сентября 2021, 18:19

Нападающий «Ювентуса» ответил на вопрос журналистов о том, чувствует ли он давление в связи с тем, что он был куплен в качестве замены .

Я не чувствую давления в связи с тем, что должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой я вырос. Я просто хочу играть, на меня нет давления, я просто чувствую ответственность за то, что ношу футболку «Ювентуса».

Стоит отметить, что агент Моизе Кина заявлял, что его клиент перешёл бы в «Ювентус» независимо от будущего Роналду.