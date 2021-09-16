Моизе Кин: «На меня не давит то, что я должен заменить Роналду»

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин ответил на вопрос журналистов о том, чувствует ли он давление в связи с тем, что он был куплен в качестве замены Криштиану Роналду.
Я не чувствую давления в связи с тем, что должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой я вырос. Я просто хочу играть, на меня нет давления, я просто чувствую ответственность за то, что ношу футболку «Ювентуса».
Стоит отметить, что агент Моизе Кина заявлял, что его клиент перешёл бы в «Ювентус» независимо от будущего Роналду.
Роналду тоже бил по своим воротам и даже забивал автогол.
Роналду тоже бил по своим воротам и даже забивал автогол.