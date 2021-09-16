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Моизе Кин: «На меня не давит то, что я должен заменить Роналду»

16 сентября 2021, 18:19

Нападающий «Ювентуса» Моизе Кин ответил на вопрос журналистов о том, чувствует ли он давление в связи с тем, что он был куплен в качестве замены Криштиану Роналду.

Я не чувствую давления в связи с тем, что должен заменить Роналду. Я просто хочу помочь команде, в которой я вырос. Я просто хочу играть, на меня нет давления, я просто чувствую ответственность за то, что ношу футболку «Ювентуса».

Стоит отметить, что агент Моизе Кина заявлял, что его клиент перешёл бы в «Ювентус» независимо от будущего Роналду.

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Все комментарии
Олег Гусов
Олег Гусов
16 сентября в 20:40
На месте Роналду ты , возможно , и будешь играть , но заменить - никогда !
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 19:51
А результатов то нет.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
16 сентября в 19:43
Да ладно, бывает и такое)
Роналду тоже бил по своим воротам и даже забивал автогол.
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 19:12
Но Рональду пока не заменим.
1bear
1bear
16 сентября в 19:09
ну не знаю,заменить Роналду парню пока не по силам,но если постараться....
протон
протон
16 сентября в 18:43
Конечно не чувствуешь, ты же не ненормальный даже думать об этом
Brooklyn888
Brooklyn888
16 сентября в 18:26, ред.
Иногда лучше не передавать значения некоторым вещам,легче живётся )!
shlomo2
shlomo2
16 сентября в 18:22
Давай играй и доказывай...
Дoбрыня
Дoбрыня
16 сентября в 18:20
Его нельзя заменить...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 18:20
Хорошо что так настроен.
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