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Булыкин: «Рад, что „Локомотив“ бился до конца»

16 сентября 2021, 23:06
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Игрой доволен. Рад, что ребята бились до конца и даже при удалении достигли хорошего результата. После красной карточки всегда тяжело играть, но надо отдать должное всей команде, которая сегодня хорошо себя проявила. Дальше всё будет зависеть от следующих игр: если «Локомотив» выйдет таким же заряженным, то вполне возможно абсолютно всё. В принципе единственное, что мне не понравилось и что повлияло на игру, — красная карточка. Если ребята будут играть так же в других играх, возможен другой исход матча.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 10:02
характер имеется !
84zetj4jrs4b
84zetj4jrs4b
17 сентября в 06:59
Других поводов для радости точно нет
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 06:52
Локо всегда бьётся до конца.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 06:51
Локомотиву спасибо за результат.
ДАША Д
ДАША Д
17 сентября в 06:36
В концовке просто очень повезло.
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 02:07
После удаления Локо не опустил руки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 00:03
А мы то как рады,что хоть одна команда принесла очко в копилку!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
16 сентября в 23:12
До конца, до конца, в конце пасуй на гонца!
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