Булыкин: «Рад, что „Локомотив“ бился до конца»

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал ничью в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Игрой доволен. Рад, что ребята бились до конца и даже при удалении достигли хорошего результата. После красной карточки всегда тяжело играть, но надо отдать должное всей команде, которая сегодня хорошо себя проявила. Дальше всё будет зависеть от следующих игр: если «Локомотив» выйдет таким же заряженным, то вполне возможно абсолютно всё. В принципе единственное, что мне не понравилось и что повлияло на игру, — красная карточка. Если ребята будут играть так же в других играх, возможен другой исход матча.