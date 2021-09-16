Николич: «Я доволен работой команды в матче против „Марселя“»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ничью своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу… К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды.