ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЛига Европы 2021/2022

Николич: «Я доволен работой команды в матче против „Марселя“»

16 сентября 2021, 22:51
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничью своей команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Марселя» (1:1).

Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу… К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды.

Все новости
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии13
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Деменко: «Чуда в матче „Зенит“ — „Сочи“ не произойдёт»
Вчера, 15:54 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 09:59
только результатом можно быть довольным
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
17 сентября в 05:47
Локомотив с достойным результатом.
Gahi
Gahi
17 сентября в 04:39
Хорошо что так всё удачно закончилось, смогли сыграть в ничью. Удачи
STVA 1
STVA 1
17 сентября в 00:20
Лишь бы сказать!А что по барабану!Хоть бы стату глянул
протон
протон
16 сентября в 23:55
С учетом как другие выступают. победа Локо равносильна победе.
zsb1961
zsb1961
16 сентября в 23:21
Достойный результат!
Leha-ha50
Leha-ha50
16 сентября в 23:09
Не ожидал, что Локо на своем поле большую часть матча будут сидеть в обороне. Марсель конечно был лучше, но хорошо , что все так закончилось. Тикнизян - это просто не пойми что??? Явно парень не справлялся , все время партнерам приходилось смещаться к нему и страховать. Доигрался парень до красной , что вполне не удивило, в отборе парень слабоват.
Ничья - это не поражение, но сама игра несколько разочаровала. Дальше будет нелегче.
Ждемс второго тура. Всем здоровья.
протон
протон
16 сентября в 22:52
Марсель сильнее безусловно. Дороже по составу в 2,5 раза. Но всё равно нельзя без контригры. Напомнило 1 тайм Зенита с Челси. Но там во втором тайме стали хоть что-то пытаться сделать. Мы же так же сидели в обороне до пендаля. По сути в меньшинстве мы гораздо лучше играли в футбол. Нонсенс
ОПС
ОПС
16 сентября в 22:52
Это хорошо, что доволен.
Ironigor
Ironigor
16 сентября в 22:52
А они что так работают??? Это конечно прикол такой !)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100