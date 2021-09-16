Ломовицкий извинился перед фанатами «Спартака» за матч против «Легии»...

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками московского клуба за домашнее поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).
Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провёл ужасно. Я вообще не вошёл в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.
Сейчас тяжёлое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.
Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось.
А может просто начнёте играть в футбол ⚽ , чтобы не было так как будто вам всем мучительно больно за то что вы совсем забыли как нужно играть в футбол.
Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают.
И ещё одно несовпадение, если бы вы любили свой клуб, то и играли бы так как любите. А на деле получается что вы его любите только то как вам платят не по труду, а по контракту в котором ничего об этом ничего не сказано. А о моментах которые бывают, конечно же у всех бывают, и у великих клубов бывают осечки. Но у вас по-моему вот эта осечка и никуда из этой осечки вы не хотите выбираться. И какие бы не были внутри клуба недопонимания и какие бы не были проблемы, но проходить и выигрывать такой клуб как Легия вы обязаны. А то что вы сейчас говорите, это просто мертвому припарка. Как-то 100 летие клуба вам даже никак не прибавляет сил и духа, потому что у вас его и небыло и нет. Очень обидно за всех российских футболистов, что чувство ответственности и патриотизма куда-то кануло в лета. Деньги 💰🏦💲 , огромные деньги 💰💰💰 которые выплачиваются за бездарный футбол который вы демонстрируете, изменили все принципы, а самое главное - патриотизм за клуб в котором ты играешь, и за Родину в которой ты родился и живёшь. Всем Добра !!!
А может просто начнёте играть в футбол ⚽ , чтобы не было так как будто вам всем мучительно больно за то что вы совсем забыли как нужно играть в футбол.
Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают.
И ещё одно несовпадение, если бы вы любили свой клуб, то и играли бы так как любите. А на деле получается что вы его любите только то как вам платят не по труду, а по контракту в котором ничего об этом ничего не сказано. А о моментах которые бывают, конечно же у всех бывают, и у великих клубов бывают осечки. Но у вас по-моему вот эта осечка и никуда из этой осечки вы не хотите выбираться. И какие бы не были внутри клуба недопонимания и какие бы не были проблемы, но проходить и выигрывать такой клуб как Легия вы обязаны. А то что вы сейчас говорите, это просто мертвому припарка. Как-то 100 летие клуба вам даже никак не прибавляет сил и духа, потому что у вас его и небыло и нет. Очень обидно за всех российских футболистов, что чувство ответственности и патриотизма куда-то кануло в лета. Деньги 💰🏦💲 , огромные деньги 💰💰💰 которые выплачиваются за бездарный футбол который вы демонстрируете, изменили все принципы, а самое главное - патриотизм за клуб в котором ты играешь, и за Родину в которой ты родился и живёшь. Всем Добра !!!