Ломовицкий извинился перед фанатами «Спартака» за матч против «Легии»...

Полузащитник «Спартака» извинился перед болельщиками московского клуба за домашнее поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провёл ужасно. Я вообще не вошёл в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.

Сейчас тяжёлое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.

Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось.