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Ломовицкий извинился перед фанатами «Спартака» за матч против «Легии»

16 сентября 2021, 18:29
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий извинился перед болельщиками московского клуба за домашнее поражение в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

Хотел бы извиниться за вчерашний матч. То время, которое мне вчера дали, я провёл ужасно. Я вообще не вошёл в игру. Прекрасно понимаю цену своей ошибки, потому что мой игрок забил гол.

Сейчас тяжёлое время для «Спартака». Я вижу негатив в соцсетях и понимаю эмоции болельщиков. Все знают, насколько важным и ответственным был матч с «Легией». Но результата у нас нет.

Я люблю этот клуб. Работаю на пределе. Но это футбол, и такие моменты тоже бывают. Постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы это больше не повторилось.

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Все комментарии
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ makkie (раскрыть)
17 сентября в 21:53
а что им еще остается ?
Сп62
Сп62
17 сентября в 11:30
Ломовицкому извиняться не стоит. Выше себя не прыгнешь. А в ответе тот, кто ставил его на это ответственное место в защите. 99% тренеров такое себе не позволили бы. Руй ещё раз подтвердил, что для Спартака он не тренер.
13 RUS
13 RUS
17 сентября в 08:35
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    17 сентября в 01:06
    Ты возлюбил тот без малого лям евро, который тебе на карту падает, без каких-либо заслуг, без какого-либо участия, ну если не считать участие в пользу соперника.. блин ты вышел играть на 15 минут, обрабатывай бровку вдоль и поперёк, смещайся в центр, обостряй, напрягай соперника, нет же, полнейшая пассивность, уволить
    Верг
    Верг
    17 сентября в 00:53, ред.
    Мне оч стыдно,эй фидун продли контракт и зп повысь на лимон! как зобнину и бакаеву
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    16 сентября в 23:09
    Извиняются после каждого матча!!!...а что дальше?...на колени будут вставать и обещать что всё исправим?...привычка извиняться и ничего не менять!...трепачи! а другими словами пи..болы!
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    16 сентября в 22:36
    Что за мода, извините меня? Жесть какая то! Надо биться на поле, ты игрок, а не барышня. Кому я это говорю, что за поколение выросло??? Нытики.
    311
    311
    16 сентября в 22:33
    Теперь можно уже смело предполагать почетное 4 место Спартака в группе , зато как других критиковали!)
    Знатог
    Знатог
    16 сентября в 21:52
    Ну ничёё, если наполи -лестер сыграют победу любой команды в 2 мяча, то Спартак поднимется на 3 место. А потом глядишь, не забивая голов и на второе поднимутся.
    makkie
    makkie
    16 сентября в 21:35
    Им не надоело ныть о проблемах и тяжелом времени?
    Выходите и играйте как профессионалы! Возьмите наконец свои яйца и устройте проблемы соперникам! Хватит уже их радовать!
    1bear
    1bear
    16 сентября в 21:17
    ну хоть один извинился,хотя что толку?
    Хиромант
    Хиромант
    16 сентября в 21:01
    Ломовицкий извинился перед фанатами «Спартака» за матч против «Легии»...

    - Молодец, парень, УВАЖУХА!!! НАСТОЯЩИЙ МУЖИК!!! Взял на себя вину за ВСЮ команду...

    - Ещё бы руководство команды так бы сделало... Эх, мечты... мечты...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    16 сентября в 20:56
    Да ладно, чего там, сыграл на своём уровне, впрочем как и весь спартак.
    sir_Alex
    sir_Alex
    16 сентября в 20:47
    Просто покинь клуб и это будет лучшим извинением.
    zooveterinar
    zooveterinar
    16 сентября в 20:06
    Играете ребята,играйте лучше!!!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    16 сентября в 19:54
    Ни одному фанату не интересны извинения ломовицкого, не тот случай.
    Ironigor
    Ironigor ответ armeec_ (раскрыть)
    16 сентября в 19:48
    Аланию ,ЦСКА, Ювентус, Реал , Челси, Вест Хэм , и красивый футбол ⚽ любой команды !!! А что это меняет ???
    Рязань 062
    Рязань 062 ответ Владимир_Спартак (комментарий удален) (раскрыть)
    16 сентября в 19:47
      armeec_
      armeec_ ответ Ironigor (раскрыть)
      16 сентября в 19:41
      Читать не умеем или отвечать??
      Вы За Аланию или Спартак?!
      Рязань 062
      Рязань 062
      16 сентября в 19:39
      ну что, спартачи, какого слушать и читать все то что думают про вашу команду? не плюйте в колодец. всякое бывало конечно, но вы это заслужили. жду очередного унижения этого клуба в европе.
      Ironigor
      Ironigor ответ armeec_ (раскрыть)
      16 сентября в 19:38
      Во первых это мой пост, что хочу то и пишу и редактирую. Во вторых , это не запрещено. И в третьих, что вы хотели от меня услышать ???
      ViktorVolchok07
      ViktorVolchok07
      16 сентября в 19:36
      Какой тыбред несёшь милейший,это что первый матч за который необходимо просить извинения? Ведь ты должен за все те минуты,проведённые на поле бездарно,отвратительно просто уйти в клуб ниже классом.
      armeec_
      armeec_ ответ Ironigor (раскрыть)
      16 сентября в 19:31
      Не редактируй посты на ходу))
      armeec_
      armeec_
      16 сентября в 19:26
      Криво ушел от ответа.
      armeec_
      armeec_
      16 сентября в 19:25
      Тут видел пост, спасибо лимиту:)) И перечислил чел рус.игроков.
      Хочется спросить, а твои с..... леги , что делали? штанги лезали?? нууу
      Ironigor
      Ironigor ответ armeec_ (раскрыть)
      16 сентября в 19:24, ред.
      За мир во всём мире 🌍 !☝🤝
      А причём здесь Алания??? Она что как то связана сейчас с поражениями Спартака ?)
      4RT
      4RT
      16 сентября в 19:24
      Мы такое нытьё десятки лет слушаем
      Союзник противников
      Союзник противников
      16 сентября в 19:23
      НАучились каяться,а играть-нет! Ещё предматчевые ролики-кролики кропать,на потеху недо?умкам.
      beefs
      beefs
      16 сентября в 19:22
      Как сейчас стало модно извиняться...
      armeec_
      armeec_ ответ Ironigor (раскрыть)
      16 сентября в 19:22
      ты сейчас за Аланию или Спартак пич выдал?)) Пора определятся.
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