Р. Билялетдинов: «„Локомотив“ выступил удачно по результату, но не по игре»

Российский тренер прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем» (1:1).

Можно сказать, что «Локомотив» выступил удачно по результату, но не по содержанию игры. Не мы диктовали условия с первых минут, а нам. Надо это признать. Может, это была такая тактика: выдержать давление со стороны «Марселя», а затем поймать соперника на контратаке. Когда Смолов попал в штангу — показалось, что да, вот этот план и работает. «Локомотив» выступил чуть лучше «Зенита» и «Спартака» в первом туре еврокубков, но только в плане результата. К содержанию есть большие вопросы.

Удаление Тикнизяна? Можно сказать, что молодой и просто ошибся. Хотел исправить свою ошибку и усугубил. Допускаю, что такие слова тут применимы. Отрицательный опыт — это тоже опыт. В следующий раз, вероятно, Наир себе такого не позволит. А вот почему он «запустил» диагональ себе за спину — вот к этому есть вопросы. Как он дал срезать?! Это грубейшая ошибка. Думаю, что этот момент тренерский штаб должен разобрать более серьезно.