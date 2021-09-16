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Р. Билялетдинов: «„Локомотив“ выступил удачно по результату, но не по игре»

16 сентября 2021, 22:31
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал результат матча группового этапа Лиги Европы между «Локомотивом» и «Марселем» (1:1).

Можно сказать, что «Локомотив» выступил удачно по результату, но не по содержанию игры. Не мы диктовали условия с первых минут, а нам. Надо это признать. Может, это была такая тактика: выдержать давление со стороны «Марселя», а затем поймать соперника на контратаке. Когда Смолов попал в штангу — показалось, что да, вот этот план и работает. «Локомотив» выступил чуть лучше «Зенита» и «Спартака» в первом туре еврокубков, но только в плане результата. К содержанию есть большие вопросы.

Удаление Тикнизяна? Можно сказать, что молодой и просто ошибся. Хотел исправить свою ошибку и усугубил. Допускаю, что такие слова тут применимы. Отрицательный опыт — это тоже опыт. В следующий раз, вероятно, Наир себе такого не позволит. А вот почему он «запустил» диагональ себе за спину — вот к этому есть вопросы. Как он дал срезать?! Это грубейшая ошибка. Думаю, что этот момент тренерский штаб должен разобрать более серьезно.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 сентября в 09:55
надо согласиться
ДСА
ДСА
17 сентября в 06:27
Ничья теперь у нас за счастье в еврокубках.
rr92fmv7pcce
rr92fmv7pcce
17 сентября в 05:57
С этим точно не поспоришь
протон
протон ответ Baggio R. (раскрыть)
16 сентября в 23:19
тут я не договорил. про его сына отметил.
Дудинчанин
Дудинчанин
16 сентября в 23:18
Это кто?
Baggio R.
Baggio R. ответ протон (раскрыть)
16 сентября в 23:13
Причем здесь Динияр?
ermak6848
ermak6848
16 сентября в 23:13
для ЛОКО - результат на своём поле - как Победа..
stanichnik
stanichnik
16 сентября в 22:51
Есть первое зачётное очко на наши пять клубов в этом сезоне в Еврокубках, дай Бог не последнее.
протон
протон
16 сентября в 22:36
с учётом удаления. не плохо. на счет игры согласен, а что Вы Динияр хотели, это ведь не ваши времена когда показывали футбол , кстати скажу Динияр не плохо себя показал в АПЛ
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