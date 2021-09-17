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Лебеденко: «Советую молодым пацанам уезжать в Европу. Там настоящий футбол»

17 сентября 2021, 10:49

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко посоветовал молодым российским футболистам перебираться в европейские клубы.

До сих пор жалею, что не нашлось человека, который взял бы меня и увез в Европу — пусть и через небольшой клуб. Был вариант через Украину — один из топ-3 украинских клубов. Мне тогда сказали: «Может, играть ты и не будешь». Я насторожился и отказался, потому что был тогда на хорошем счету в «Сатурне». Хотя потом все резко изменилось и через пару месяцев оказался в дубле — при Гаджиеве. Возможно, надо было уезжать. Жалко, что я тогда этого не понимал.

Сейчас советую молодым пацанам уезжать — через Чехию, Словению, Польшу. Люблю наш футбол, но настоящий футбол в Европе. Недаром мы все ниже падаем в рейтинге.

Весной 38-летний Лебеденко продлил контракт с «Торпедо».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 08:16
Лебеденко : "Все кто может попасть ногой по катящемуся мячу - валите в словении-польши.А наш чемп пусть загибается и рассыпается окончательно".

Потриотичненько...)))
протон
протон
17 сентября в 18:49
как уехать, если тут дно. там уж тем более не примут
Багров-брат
Багров-брат
17 сентября в 17:37
"Сам то я тут осел. Зад оторвать было сложно" (Лебеденко)
альсато
альсато
17 сентября в 13:52
Футбольные правила-на ВСЕХ континентах ЕДИНЫ!...-Если ты в России не заиграл-то нет НИКАКИХ шансов заиграть в евро-ПЕ)))))
STVA 1
STVA 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
17 сентября в 13:10
Я с Вами на 1000000000% согласен и всегда пишу что отмена лимита или ПОЛНЫЙ запрет на легов будут эффективны только вкупе с потолком зарплат!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ STVA 1 (раскрыть)
17 сентября в 12:52, ред.
Вот поэтому и нехрена им платить высокие зарплаты. Большие деньги нужно зарабатывать а не получать. А российских агентов-наварщиков вообще на государственном уровне запретить ! Если в России появится молодой талант, его и так заметят скауты из Европы ! Сами развели этих акул от футбола, развратили молодёжь высокими зарплатами, а теперь пожинаем плоды ! Просто у нас некому заниматься этим вопросом, так как все и так коррумпированы в РФС. ВСЕ !!!
Владимир 77
Владимир 77
17 сентября в 12:42
Юрий Жирков уже пакует чемодан
Gahi
Gahi
17 сентября в 11:51
Для того чтобы пригласили, нужно что-то уметь делать на поле лучше тех куда собрался, а языком молоть что пригласят ещё большой вопрос, там свой контракт отрабатывать нужно а не пешком ходить по полю. Удачи
Союзник противников
Союзник противников
17 сентября в 11:47
Как ты нахрен был не нужен и обеспечиваешь своё нехилое существование на всю жизнь,ползая за любой клуб,так и "пацаны" поступят.Нашёл дураков-отказываться от бэх и мерсов!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 сентября в 11:43
Не для того лимит выдуман, чтобы по за рубежом в испарине бегать, да деньгами халявными брезговать. Главное только на олимпийский турнир пробиться каким-нибудь макаром.
STVA 1
STVA 1 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
17 сентября в 11:39
Ага!Прав конечно но не позовут ни в Польшу ни в Занзибар! Ответ прост!Агент ставит требования , от которых в этих странах волосы дыбом встают!
Как в том фильме

STVA 1
STVA 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
17 сентября в 11:35
Кому они нужны со своими запросами! Если только снизят требования по зарплате!Но агентам это не выгодно отдавть их в условную Болгарию или как Вы пишете Андорру!Что они наварят???
LAISMEN
LAISMEN
17 сентября в 11:30
Молодые футболисты сейчас едут в Европу чтобы тратить свои дутые клубные зарплаты. Тем нужны такие кто талантлив и перспективен. А нас больше за деньгами гонятся и теплые места подыскивают.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 сентября в 11:19
При любой ,даже мизерной возможности ,надо валить из этой клоаки ! Прав Игорь ! Хоть через Болгарию ,Польшу ,Чехию и даже через Кипр и Андорру ,но валить ,без всякого сожаления ! Захарян ,Тюкавин........ , прислушайтесь к голосу разума ,если он у вас есть ! Иначе в нашей стране ,с таким подходом к футболу и к жизни ,вы здесь сгниёте !!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
17 сентября в 11:14
Чё им там делать, там и ЗП меньше и конкуренция и пахать придётся. А в РПЛ сел на жирный контракт считай жизнь удалась. Отменить лимит тогда возможно начнут реально играть
mihaluch
mihaluch
17 сентября в 10:58
Отменить лимит и ограничить зарплату.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
17 сентября в 10:56
Игорь прав, вот только сам в своё время поступил как и большинство российских футболистов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 сентября в 10:51
Ониб уехали,да ктож их позавёт!
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