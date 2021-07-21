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Стадионы «Спартака», «Динамо» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон

вчера, 14:33

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что домашний стадион московского клуба вошел в реестр так называемых «COVID-free» зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.

Наш стадион получил статус «COVID-free» зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов.

Домашний стадион «Спартака», как и арена московского «Динамо», также вошли в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений. Об этом сообщается на сайте Московского инновационного кластера.

Ранее стало известно, что российский клуб приостановил продажу билетов на домашние матчи из-за коронавируса.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 19:23, ред.
Так это и понятно - столица, а не какая-то провинция у которой город имеет одно название ,а область называют по другому
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 17:48
Эти идиоты собрались сделать-фан ай ди
Но люди,естественно,не собираются туда идти
И огр.зок Собянин думает,как поступить
Чтобы по тихому опять людей надурить

И решило это чудо сделать вход по PR кодам,
Чтобы люди, якобы, незаметно привыкали к таким входам,
Но забыл Собянин одну очень важную вещь
После жизни он ответит,и ему будет капец

Матыцин и Собянин за вами наблюдают
И готовят,в мешках,перелет тяжелый-не унываем
VAN ARM
VAN ARM ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 16:52
лихие мы уже пережили))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:50
значит будем на трибуне)))
протон1
протон1
вчера в 15:53
А метро московское входит в эту зону?)
bratskij
bratskij
вчера в 15:26
Дорогу зомбиковидным. Вот времена наступили. Хорошо хоть живу далеко от зомбированных.
Futurista
Futurista ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 15:25
По сравнению с революцией 1917, Гражданской войной, ВОВ, развалом 90-х...эти времена - пионерская зарница...
bratskij
bratskij
вчера в 15:25
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 15:03
    Ну и хорошо.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:01
    Локо чё-то задремал. Следующей новостью и он добавится.
    Москва не провинция, любое правило обойдёт или какой-нить пунктик придумает.
    Это условному Уралу или Нижнему не разрешат, а столичным можно...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 14:53
    Вот, взгляните на мой сегодняшний коммент. Уже сбылся ;)

    Матч «Спартака» и «Нижнего Новгорода» смогут увидеть не более 500 человек.

    Ангел неБесГрешен Сегодня 12:01
    Времени до третьего тура ещё вагон и маленькая тележка. Федун подсуетится, вакцинирует всех прямо перед матчем. Т.е. укололся-прошёл на трибуну.
    Это в порядке прикола, но на самом деле он что-нить придумает. Футбол должен приносить прибыль, а 500 человек зрителей - да там стюардов и обслуги больше будет.
    Матч пойдёт в минус, а кому это надо?
    Может, нолик один не пропечатался? 5 тыщ больше похоже на правду...
    Борислaв
    Борислaв
    вчера в 14:38
    Вот даже не знаю как на это реагировать...хорошо это или плохо...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 14:36
    В лихие времена мы живём
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