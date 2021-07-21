Стадионы «Спартака», «Динамо» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что домашний стадион московского клуба вошел в реестр так называемых «COVID-free» зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.
Наш стадион получил статус «COVID-free» зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов.
Домашний стадион «Спартака», как и арена московского «Динамо», также вошли в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений. Об этом сообщается на сайте Московского инновационного кластера.
Ранее стало известно, что российский клуб приостановил продажу билетов на домашние матчи из-за коронавируса.
Но люди,естественно,не собираются туда идти
И огр.зок Собянин думает,как поступить
Чтобы по тихому опять людей надурить
И решило это чудо сделать вход по PR кодам,
Чтобы люди, якобы, незаметно привыкали к таким входам,
Но забыл Собянин одну очень важную вещь
После жизни он ответит,и ему будет капец
Матыцин и Собянин за вами наблюдают
И готовят,в мешках,перелет тяжелый-не унываем
Но люди,естественно,не собираются туда идти
И огр.зок Собянин думает,как поступить
Чтобы по тихому опять людей надурить
И решило это чудо сделать вход по PR кодам,
Чтобы люди, якобы, незаметно привыкали к таким входам,
Но забыл Собянин одну очень важную вещь
После жизни он ответит,и ему будет капец
Матыцин и Собянин за вами наблюдают
И готовят,в мешках,перелет тяжелый-не унываем
Москва не провинция, любое правило обойдёт или какой-нить пунктик придумает.
Это условному Уралу или Нижнему не разрешат, а столичным можно...
Москва не провинция, любое правило обойдёт или какой-нить пунктик придумает.
Это условному Уралу или Нижнему не разрешат, а столичным можно...
Матч «Спартака» и «Нижнего Новгорода» смогут увидеть не более 500 человек.
Ангел неБесГрешен Сегодня 12:01
Времени до третьего тура ещё вагон и маленькая тележка. Федун подсуетится, вакцинирует всех прямо перед матчем. Т.е. укололся-прошёл на трибуну.
Это в порядке прикола, но на самом деле он что-нить придумает. Футбол должен приносить прибыль, а 500 человек зрителей - да там стюардов и обслуги больше будет.
Матч пойдёт в минус, а кому это надо?
Может, нолик один не пропечатался? 5 тыщ больше похоже на правду...
Матч «Спартака» и «Нижнего Новгорода» смогут увидеть не более 500 человек.
Ангел неБесГрешен Сегодня 12:01
Времени до третьего тура ещё вагон и маленькая тележка. Федун подсуетится, вакцинирует всех прямо перед матчем. Т.е. укололся-прошёл на трибуну.
Это в порядке прикола, но на самом деле он что-нить придумает. Футбол должен приносить прибыль, а 500 человек зрителей - да там стюардов и обслуги больше будет.
Матч пойдёт в минус, а кому это надо?
Может, нолик один не пропечатался? 5 тыщ больше похоже на правду...