Стадионы «Спартака», «Динамо» и ЦСКА попали в реестр «COVID-free» зон

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вчера, 14:33

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян заявил, что домашний стадион московского клуба вошел в реестр так называемых «COVID-free» зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений.

Наш стадион получил статус «COVID-free» зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов.

Домашний стадион «Спартака», как и арена московского «Динамо», также вошли в реестр организаций, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений. Об этом сообщается на сайте Московского инновационного кластера.

Ранее стало известно, что российский клуб приостановил продажу билетов на домашние матчи из-за коронавируса.