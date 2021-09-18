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Дини: «Если бы Роналду начал есть лошадиное дер*мо, то я бы тоже его съел»

18 сентября 2021, 11:42

Форвард «Бирмингема» Трой Дини поведал о том, как новобранец «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду влияет на своих одноклубников.

Футболисты «красных дьяволов» отказались есть десерт, поскольку они увидели, как Роналду питается овощами и фруктами.

Я бы поступил так же, если бы Роналду вошел в мою раздевалку. Если бы я увидел, что Роналду ест лошадиное дер*мо перед игрой, я бы тоже съел его.

Недавно фанаты вспомнили, что ранее португалец рекламировал «Кока-Колу», KFC и «Макдоналдс».

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Все комментарии
Знатог
Знатог
19 сентября в 17:11
Надо было уточнить: Роналду, а ты ешь лошадиное дер*мо?
aNOOBis
aNOOBis
18 сентября в 19:07
Разве Дини не ест 62о?
Эксперт в области тестикул
Вoлхв
Вoлхв
18 сентября в 13:46
Оригинально сказал...:)
112910415
112910415
18 сентября в 13:30
слишком уже выразительно сказал
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
18 сентября в 13:16
Коктейль Брюса Ли, и это только один из вариантов, он много экспериментировал.
Например диета Брюса Ли. "Искусство выражения человеческого тела"
Это из вышеупомянутой книги:
1. Сухое молоко;
2. Вода или сок;
3.Кубики льда;
4. 2 яйца, иногда со скорлупой;
5. 1 столовая ложка пророщенной пшеницы или масла из нее;
6. 1 столовая ложка арахисового масла;
7. Банан (содержащий углеводы и калий) и/или другие фрукты для аромата;
8. 1 столовая ложка пивных дрожжей.
Я тоже тренировался два раза в день. Подъем(5:30), после, через 10мин пил воду(один стакан), морковный сок(06:30), один банан(07:00), разминка(7:40-8:10), потом тренировка(бег, прыжки и т.п.) до 9:30. После, я ел овощи и фрукты(яблоко, брокколи, свёкла, не сразу все конечно). Фрукты надо есть до 14:00, так будет больше пользы. Рыба, различные салаты в 15:00(до этого надо еще пить воду в 14:00). И вторая тренировка(17:00-19:00), здесь нагрузки больше. Это один из вариантов, но режим не меняется.
А Дини шутит конечно, он(и не только) восхищается Роналду, и таким странным образом показывает это.
Байкал-38
Байкал-38
18 сентября в 13:06
Теперь понятно почему заднеприводных стало много в футболе.
Самим то не противно так поступать?
Zhgoon
Zhgoon
18 сентября в 12:15
Футбольные новости, которые мы заслужили. Правда, лошадиное 62о не воняет. Вот если бы речь зашла про человеческое, тогда да, кукушка у парня явно съехала.
David Young
David Young
18 сентября в 12:06
Вполне возможно что он шутит либо не совсем серьёзен, а ещё вероятнее что он образно сказал.
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
18 сентября в 11:50
Это уже "Роналду головного мозга " )))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 сентября в 11:49
Идиот, по другому не скажешь
Ironigor
Ironigor
18 сентября в 11:49, ред.
Очень хочется посмотреть на это зрелище.
Извращенец !(
Cat01
Cat01
18 сентября в 11:49
Странное сравнение
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