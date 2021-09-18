Дини: «Если бы Роналду начал есть лошадиное дер*мо, то я бы тоже его съел»

Форвард «Бирмингема» Трой Дини поведал о том, как новобранец «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду влияет на своих одноклубников.
Футболисты «красных дьяволов» отказались есть десерт, поскольку они увидели, как Роналду питается овощами и фруктами.
Я бы поступил так же, если бы Роналду вошел в мою раздевалку. Если бы я увидел, что Роналду ест лошадиное дер*мо перед игрой, я бы тоже съел его.
Недавно фанаты вспомнили, что ранее португалец рекламировал «Кока-Колу», KFC и «Макдоналдс».
Например диета Брюса Ли. "Искусство выражения человеческого тела"
Это из вышеупомянутой книги:
1. Сухое молоко;
2. Вода или сок;
3.Кубики льда;
4. 2 яйца, иногда со скорлупой;
5. 1 столовая ложка пророщенной пшеницы или масла из нее;
6. 1 столовая ложка арахисового масла;
7. Банан (содержащий углеводы и калий) и/или другие фрукты для аромата;
8. 1 столовая ложка пивных дрожжей.
Я тоже тренировался два раза в день. Подъем(5:30), после, через 10мин пил воду(один стакан), морковный сок(06:30), один банан(07:00), разминка(7:40-8:10), потом тренировка(бег, прыжки и т.п.) до 9:30. После, я ел овощи и фрукты(яблоко, брокколи, свёкла, не сразу все конечно). Фрукты надо есть до 14:00, так будет больше пользы. Рыба, различные салаты в 15:00(до этого надо еще пить воду в 14:00). И вторая тренировка(17:00-19:00), здесь нагрузки больше. Это один из вариантов, но режим не меняется.
А Дини шутит конечно, он(и не только) восхищается Роналду, и таким странным образом показывает это.
Например диета Брюса Ли. "Искусство выражения человеческого тела"
Это из вышеупомянутой книги:
1. Сухое молоко;
2. Вода или сок;
3.Кубики льда;
4. 2 яйца, иногда со скорлупой;
5. 1 столовая ложка пророщенной пшеницы или масла из нее;
6. 1 столовая ложка арахисового масла;
7. Банан (содержащий углеводы и калий) и/или другие фрукты для аромата;
8. 1 столовая ложка пивных дрожжей.
Я тоже тренировался два раза в день. Подъем(5:30), после, через 10мин пил воду(один стакан), морковный сок(06:30), один банан(07:00), разминка(7:40-8:10), потом тренировка(бег, прыжки и т.п.) до 9:30. После, я ел овощи и фрукты(яблоко, брокколи, свёкла, не сразу все конечно). Фрукты надо есть до 14:00, так будет больше пользы. Рыба, различные салаты в 15:00(до этого надо еще пить воду в 14:00). И вторая тренировка(17:00-19:00), здесь нагрузки больше. Это один из вариантов, но режим не меняется.
А Дини шутит конечно, он(и не только) восхищается Роналду, и таким странным образом показывает это.