Дини: «Если бы Роналду начал есть лошадиное дер*мо, то я бы тоже его съел»

Форвард «Бирмингема» поведал о том, как новобранец «Манчестер Юнайтед» влияет на своих одноклубников.

Футболисты «красных дьяволов» отказались есть десерт, поскольку они увидели, как Роналду питается овощами и фруктами.

Я бы поступил так же, если бы Роналду вошел в мою раздевалку. Если бы я увидел, что Роналду ест лошадиное дер*мо перед игрой, я бы тоже съел его.