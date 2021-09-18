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Мухин чаще других в РПЛ проверялся на допинг

18 сентября 2021, 12:39

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) игроком РПЛ в 2021 году.

19-летний футболист трижды проверялся на допинг. За первые два месяца нового сезона он был протестирован дважды, еще одну проверку прошел в апреле в качестве игрока «Локомотива».

Всего в 2021 году РУСАДА проверило на допинг 33 футболистов РПЛ. По два раза тесты прошли защитник «Зенита» Данил Круговой, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, хавбек «Зенита» Андрей Мостовой, а также защитник «Химок» Дмитрий Тихий.

Мухин стал игроком ЦСКА в мае 2021 года.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
18 сентября в 18:01
Так вот для чего его купили,а то,глядя на его действия на поле,гадаю,зачем...
Futurista
Futurista
18 сентября в 15:22, ред.
Кто то копает под Мухина)...
SHMEL258
SHMEL258 ответ Мaлик (раскрыть)
18 сентября в 14:43, ред.
А что не то? Так бывает, случайное совпадение. Если бы что нашли уже был бы скандал и отстранение.
Мaлик
Мaлик
18 сентября в 13:38
Что то значит не то ...
makkie
makkie
18 сентября в 13:31
защитник «Зенита» Данил Круговой
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А лавочников то зачем проверять?)
mihaluch
mihaluch
18 сентября в 13:12
Наверное потому что с Мутко когда-то общался.
drug01
drug01
18 сентября в 13:02
Видно заметили курить
shlomo
shlomo
18 сентября в 12:50
Ну наверное не просо так все это...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 12:47
Наверное потерял доверие...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 сентября в 12:40
Там чо,больше заняться нечем?!
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