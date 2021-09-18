Мухин чаще других в РПЛ проверялся на допинг

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18 сентября 2021, 12:39

Полузащитник ЦСКА стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством ( РУСАДА ) игроком РПЛ в 2021 году.

19-летний футболист трижды проверялся на допинг. За первые два месяца нового сезона он был протестирован дважды, еще одну проверку прошел в апреле в качестве игрока «Локомотива».

Всего в 2021 году РУСАДА проверило на допинг 33 футболистов РПЛ . По два раза тесты прошли защитник «Зенита» Данил Круговой, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, хавбек «Зенита» Андрей Мостовой, а также защитник «Химок» Дмитрий Тихий.