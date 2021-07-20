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Обухов сообщил ФИФА, что врач «Торпедо» колол игрокам неизвестное вещество

20 июля 2021, 06:53

Стали известны детали допингового скандала с участием российского нападающего «Ростова» Владимира Обухова.

Экс-игрок «Спартака», а также два других российских футболиста были дисквалифицированы ФИФА за нарушение антидопинговых правил.

По информации источника, 29-летний форвард рассказал представителям ФИФА о том, что бывший врач московского «Торпедо», за который Обухов выступал в 2013 году, вкалывал игрокам команды неизвестное вещество. Позднее в крови Обухова и его бывшего одноклубника, другого дисквалифицированного россиянина Ивана Князева, был обнаружен метандиенон.

Когда Обухов спросил у врача Владимира Аловского, что доктор колет игрокам, тот грубо ответил, что футболиста это не касается, и если Обухов откажется от процедур, то «мигом вылетит из команды». Юристы компании SILA Lawyers взяли показания у части других игроков «Торпедо», которые подтвердили слова Обухова. В результате ФИФА сократила срок дисквалификации нападающего — с двух лет до шести месяцев.

Источник отмечает, что привлечь к ответственности Аловского уже не представляется возможным из-за истечения срока давности дела.

О будущем Обухова ранее высказался агент игрока Сергей Пушкин.

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Все комментарии
4RT
4RT
20 июля в 14:52
Сейчас поголовно заставляют всех колоть "неизвестное вещество"
протон1
протон1
20 июля в 14:15
открыл так сказать лабораторию Вульфинштейна в клубе?
112910415
112910415
20 июля в 10:25
ну, кто-то кое-где у нас порой ...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
20 июля в 09:38
Кололи неизвестное вещество, но его это не беспокоило пока не взяли за одно место.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 09:17
Снова спартак фигурирует, одни скандалы.
Ironigor
Ironigor
20 июля в 08:54
Всем колол бессовестный врач, а нашли только у тебя ?!?
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 08:43
Гнать таких докторов надо из профессии.
Gahi
Gahi
20 июля в 08:35
Интересно получается что Аловского уже не представляется возможным привлечь к ответственности из-за истечения срока давности, а игроков значит можно по вине алхимика наказывать, для них срока давности не существуют. Вот таким ответом через 8 лет стало для этих игроков, будто обухом по голове? Удачи
stanichnik
stanichnik
20 июля в 08:26
В таком случае Обухову можно предъявить материальный иск Аловскому за временную потерю работы.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
20 июля в 08:10
Всё он правильно делает, только заявлять надо сразу, а не через 7 лет. Но сразу боятся - в России потом ни в один клуб не возьмут.
ОПС
ОПС
20 июля в 07:48
Чудак на букву М.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 07:46
    STVA 1
    STVA 1 ответ swed27 (раскрыть)
    20 июля в 07:19, ред.
    Восемь лет Шкандалу то! Для чего берегли вопрос!
    beefs
    beefs
    20 июля в 07:16
    Вот и верь после этого людям...
    нечитайло
    нечитайло
    20 июля в 07:08
    Запутанная история
    swed27
    swed27
    20 июля в 07:06
    Очередной допинговый скандал
    mihaluch
    mihaluch
    20 июля в 07:05
    Если пешком ходят надо заставить хоть как-то бегать.
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