Обухов сообщил ФИФА, что врач «Торпедо» колол игрокам неизвестное вещество

1626753192

20 июля 2021, 06:53

Стали известны детали допингового скандала с участием российского нападающего «Ростова» .

Экс-игрок «Спартака», а также два других российских футболиста были дисквалифицированы ФИФА за нарушение антидопинговых правил.

По информации источника, 29-летний форвард рассказал представителям ФИФА о том, что бывший врач московского «Торпедо», за который Обухов выступал в 2013 году, вкалывал игрокам команды неизвестное вещество. Позднее в крови Обухова и его бывшего одноклубника, другого дисквалифицированного россиянина , был обнаружен метандиенон.

Когда Обухов спросил у врача Владимира Аловского, что доктор колет игрокам, тот грубо ответил, что футболиста это не касается, и если Обухов откажется от процедур, то «мигом вылетит из команды». Юристы компании SILA Lawyers взяли показания у части других игроков «Торпедо», которые подтвердили слова Обухова. В результате ФИФА сократила срок дисквалификации нападающего — с двух лет до шести месяцев.

Источник отмечает, что привлечь к ответственности Аловского уже не представляется возможным из-за истечения срока давности дела.

О будущем Обухова ранее высказался агент игрока Сергей Пушкин.