Болельщики с ОВЗ выступили с пожеланиями в адрес «Краснодара»

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18 сентября 2021, 15:49

Болельщики с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) выступили с предложениями в адрес «Краснодара». Недавно фанаты жаловались на ущемление своих прав на домашнем стадионе клуба.

Утверждается, что в ближайшее время на эти пожелания должны ответить ФК «Краснодар», РФС и Центр доступа к футболу в Европе.

1. Предоставлять болельщикам МГН стулья со спинкой, например, как на стадионе «Фишт». Маленькие раскладные стульчики «как для рыбалки» неудобны даже здоровым людям.

2. Не скрывать количество мест для колясочников и их сопровождающих. Пронумеровать эти места на стадионе. По возможности увеличить это число до 350 (175+175) в соответствии с пунктом 7.1.7 свода правил СП 59.13330.2012.

3. Отменить запрет на покупку билетов и абонементов колясочникам на обычные места в другие секторы. На время, когда болельщик МГН находится на обычном месте, он может убирать коляску, ходунки, костыли и т.п., чтобы они не мешали другим зрителям.

4. Отменить приоритет при посещаемости свыше 60%. Болельщики с ОВЗ могут не иметь возможности приезжать на все матчи по причине их болезни или отсутствия помощи сопровождающих. Посещаемость матчей здоровыми владельцами абонементов не влияет на возможность попасть им на топовые матчи еврокубков, поскольку на момент начала продаж билетов имеет значение только то, кто раньше других успел купить билеты на свободные места, а не сколько рядовых матчей он посетил. Аналогично, болельщики с ОВЗ могли бы бронировать свободные места накануне всех матчей.

5. В личном кабинете на сайте клуба отображать свободные места для колясочников и их сопровождающих, чтобы заранее можно было купить или забронировать билеты на определенные места. Информация о свободных местах для МГН на определённые матчи должна быть общедоступна так же, как и для здоровых болельщиков. В настоящее время, чтобы занимать места для МГН ближе к центру поля, нужно приезжать раньше на матч.

6. Допускать колясочников к системе лифтов.

7. Болельщикам МГН (в том числе, колясочникам) предоставлять выбор, нужен ли им спецтранспорт. В случае использования спецтранспорта, колясочники должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

8. Разрешать болельщикам, которые имеют вторую группу инвалидности и ДЦП , занимать места для МГН в межъярусном пространстве.

9. Предоставлять аудиокомментарий слабовидящим болельщикам, по их запросу.

10. Большинство колясочников высказались, что они согласны покупать билеты со скидкой.

Ассоциация уже ведет диалог с сотрудниками Центра доступа к футболу в Европе (CAFE).