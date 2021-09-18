Гвардиола оскорбил фанатов «Манчестер Сити». «Горожане» уверены, что их в городе больше, чем поклонников МЮ

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сегодня, 13:30

Ныряем в спор о цвете Манчестера.

Тренер накликал на себя гнев фанатов «горожан»

Хосеп отметил низкую посещаемость дебютной игры против «Лейпцига» в новом сезоне ЛЧ , ведь команды выдали шоу с девятью голами и повторением достижения Месси:

Мы забили 16 голов в последних трех матчах здесь. Я бы хотел, чтобы больше людей пришло в субботу. Мы устаем, а «Саутгемптон» очень опасен. Я приглашаю всех наших болельщиков прийти в три часа дня, чтобы посмотреть нашу игру.

Ничего криминального не сказал, а народ оскорбился. Тема пустых мест на матчах ЛЧ для «горожан» остается больной. Против «Лейпцига» на трибунах было 38 062 человека, а вместимость «Этихад Стэдиум» на еврокубки — 53 500 мест. Тренер увидел пятнадцать тысяч пустых мест и огорчился. Его можно понять, команда дарит настоящее шоу, а соперники попадаются упрямые – «Лейпциг» не сдавался, хотя явно уступал.

В ответ глава официальной фанатской организации «Манчестер Сити» Кевин Паркер разозлился на тренера:

Наша посещаемость в целом отличная. Он не понимает, с какими трудностями могут столкнуться люди, добираясь на игру в среду вечером в 20:00. Гвардиола – лучший тренер в мире, но я думаю, что он должен заниматься своими делами.

Трудно добираться? Между «Олд Траффорд» и «Этихадом» четыре мили, а фанаты «красных» находили возможность поддержать свою команду в ЛЧ и во вторник, и в среду. Вопросы логистики стоит поднимать, если случился разовый коллапс. Но посещаемость «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов – живой мем.

Заполняемость арены объективно низкая для одного из фаворитов международного турнира. Но, кроме повода для шуток, есть еще и объективные причины, почему видят полупустой стадион.

«Этихад» переименовали фанаты вражеских команд

Фанаты МЮ и «Ливерпуля» часто называют арену соседей «Эмптихад». Используют созвучность слов, ведь «empty» переводится как «пустой». Но болельщики «Сити» настаивают, что у них есть объективные причины смотреть ЛЧ по телевизору. Во-первых, субботние матчи чемпионата в прямом эфире в Англии по давней традиции не показывают – отсюда желание пойти на стадион.

Во-вторых, пандемия ударила по кошелькам. Для части болельщиков важнее увидеть принципиальный поединок АПЛ , чем игру в ЛЧ . В-третьих, у фанатов есть обида на УЕФА за попытку выгнать «Манчестер Сити» из еврокубков. На «Этихаде» до сих пор свистят, когда играет гимн Лиги чемпионов. Отчасти это не протест, а скорее привычка, но реакция на слова Гвардиолы действительно удивляет.

Когда шейхи оплатили выезд, то набралось 6 тысяч желающих оказаться в Порту. Но вот отказ приходить на рядовые домашние матчи ЛЧ также намекает, что среди поклонников много небогатых жителей Манчестера. У них и раньше денег на матчи ЛЧ не хватало, а теперь еще и последствия пандемии сказались. Многие заморозили абонементы на сезон, ждут лучших финансовых времен.

«Манчестер Сити» — клуб школьников и фанатов со стажем

«Манчестер Сити» — команда не для оппортунистов. Когда Фергюсон разрывал всех в Европе, «Голубая луна» восходила над полями в футбольной трясине. Приходилось ездить на матчи третьей лиги. Теперь гимн ЛЧ – привычная мелодия, хотя поклонники и сильнее расстраиваются поражению от МЮ в любом из турниров, чем вылету от «Лиона». Такова природа английского футбольного поклонения.

За «Манчестер Сити» болеют десятки знаменитостей. Братья Галлахеры – как пример, но не только музыканты связаны с «горожанами» с детства. Их поддерживали вопреки мнению большинства в Англии и в мире, но с одобрения минимум половины жителей Большого Манчестера. И ни одно маркетинговое исследование не покажет реальную картину, МЮ как-то насчитал у себя 1.1 миллиарда фанатов.

Но местные жители говорят, что в последние годы в Манчестере сменился вектор. Дети выбирают команду Гвардиолы, ведь это чемпион. Логично, тут как «Спартак» и «Зенит». На матче против «Легии» на плечах у отца сидел маленький мальчик с плакатом: «Мой первый матч». Милый кадр, но «Спартак» сыну выбрал папа, а чуть позже в школе пацан встретит много юных фанатов «Зенита», даже в Москве.

Самый милый кадр дня 📸 pic.twitter.com/oiQ7xAWj0X — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 15, 2021

Без больших побед МЮ город не сможет снова «покраснеть»

Количество фанатов меняется и зависит от успехов. Удобно отслеживать по Италии или Испании. Поклонников «Милана» во времена Анчелотти и Шевченко было невероятно много. Итальянцы знали фамилию Андрея, но не могли назвать имя президента страны на тот момент. Сейчас у «россонери» куда меньше фанатов. Будет их меньше у «Реала» и «Барселоны», если перестанут часто побеждать.

А МЮ держался на трофеях Фергюсона. Нет кубков – нет юных фанатов. И город сейчас скорее «синий», чем «красный». При этом у поклонников «Манчестер Сити» нет еврокубковой культуры. Десятилетиями варились в английском футбольном супе, «Олд Траффорд» проще заполнить в Европе. Но и дома аншлаги — редкость. Если верить статистике «Transfermarkt», за семь сезонов АПЛ у «Сити» было всего два солд-аута.

Не очень удивляет – какие-то проценты из-за дороговизны VIP-мест недобирают многие клубы. Но если глянуть на среднюю посещаемость, то увидим небольшой разброс. «Сити» чаще получает почти полный стадион. Когда в 1954 году 8-летний Тимоти Далтон (будущий актер, исполнитель роли Джеймса Бонда) бесплатно пробрался на старый стадион «Сити», то сразу влюбился в команду Траутмана. И таких фанатов в городе – десятки тысяч.

Одновременно фанатские группы агрессивнее у МЮ . Поэтому участвуют в бойкотах, устраивают визиты к домам руководства и протестуют против Суперлиги. При этом «Сити» забирает себе английских школьников. В учебных заведениях Манчестера, как говорят местные, чаще болеют за Де Брюйне, шутят о Зинченко, обсуждают дебют Грилиша и спрашивают, за что Менди отправили в тюрьму.

В мире больше фанатов МЮ , но поклонники «Сити» злятся, что им создали образ строго глорихантеров. Изначально все было наоборот. МЮ именовали «денежным мешком», что продался корпорациям, а «Сити» в трясине поддерживали местные. По иронии судьбы «горожане» пошли тем же путем, но с УЕФА не дружат. Смотрят ЛЧ дома, а на выходных идут петь на поединках АПЛ , ведь там 53-54 тысячи — норма.

А вот спор о футбольном цвете города Манчестер будет вечным, и трансферный перехват Роналду – еще одна его глава.