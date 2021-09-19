«Спартак» может назначить испанца на пост спортивного директора клуба

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19 сентября 2021, 13:26

«Спартак» продолжает поиски нового спортивного директора клуба.

Сообщается, что москвичи проявляют интерес к Мигелю Торресилье, который сейчас работает в «Сарагосе».

51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года. Он работал спортивным директором также в «Сельте» и «Бетисе».