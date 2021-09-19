«Спартак» может назначить испанца на пост спортивного директора клуба

«Спартак» продолжает поиски нового спортивного директора клуба.
Сообщается, что москвичи проявляют интерес к Мигелю Торресилье, который сейчас работает в «Сарагосе».
51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года. Он работал спортивным директором также в «Сельте» и «Бетисе».
сразу видна глубинная работа стоящая за этим инетресом, узнается рука мастера по выбору персонала и игроков)))
Сдвоенная РР - это гарантия успеха!
Miguel Montes Torrecilla
22 de octubre de 1969 (51 años)
Он Весы, но не простые ватные весы, Зарема наверняка использовала надежные аналитические источники (..вбила в гугл и там ей написало следующее):
"Люди, рожденные в день перехода одного знака в другой, чрезвычайно целеустремленные и упорные, в отличие от типичных представителей Весов.
К таланту Весов улаживать споры добавляется сила эмоций второго знака. Несмотря на свойственную Весам отстраненность, Скорпион порождает в вас стремление контролировать ситуацию до победы."
сразу видна глубинная работа стоящая за этим инетресом, узнается рука мастера по выбору персонала и игроков)))
Сдвоенная РР - это гарантия успеха!
Miguel Montes Torrecilla
22 de octubre de 1969 (51 años)
Он Весы, но не простые ватные весы, Зарема наверняка использовала надежные аналитические источники (..вбила в гугл и там ей написало следующее):
"Люди, рожденные в день перехода одного знака в другой, чрезвычайно целеустремленные и упорные, в отличие от типичных представителей Весов.
К таланту Весов улаживать споры добавляется сила эмоций второго знака. Несмотря на свойственную Весам отстраненность, Скорпион порождает в вас стремление контролировать ситуацию до победы."