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«Спартак» может назначить испанца на пост спортивного директора клуба

19 сентября 2021, 13:26

«Спартак» продолжает поиски нового спортивного директора клуба.

Сообщается, что москвичи проявляют интерес к Мигелю Торресилье, который сейчас работает в «Сарагосе».

51-летний специалист занимается скаутингом с 2001 года. Он работал спортивным директором также в «Сельте» и «Бетисе».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
19 сентября в 20:42
Пусть приезжает с готовыми рецептами и с новым тренером.
Союзник противников
Союзник противников
19 сентября в 17:51
"Спартак" может всё :Назначить,уволить,выплатить компенсацию за односторонни й разрыв контракта досрочно...Так рушится миф о частном клубе.
второй
второй
19 сентября в 17:17
"Два футболиста сняли бутсы,
В кустах с девченками ... играют.
А те хохочут и смеются,
Когда голы им забивают."
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 16:47
Разве это поможет?))
Alhunah
Alhunah
19 сентября в 16:10
Главное чтобы Зарема была не против
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ nikoladolgov (раскрыть)
19 сентября в 16:03
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    19 сентября в 16:02
    А вы, друзья, как ни садитесь,
    Все в музыканты не годитесь =)
    Bom Bom
    Bom Bom
    19 сентября в 15:56
    Да хоть чукчу, пока всем заправляет эта семейка, цирк не закончится
    particular
    particular
    19 сентября в 14:49
    Обоюдный риск и непредсказуемость... Идальго может увлечься работой, но споткнуться на подковёрной возне...
    David Young
    David Young ответ dzvinka (раскрыть)
    19 сентября в 14:49
    .
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 сентября в 14:43
    Опять ? Еще один ? Возмите негра !
    dzvinka
    dzvinka
    19 сентября в 14:27, ред.
    "москвичи проявляют интерес к мигелю тоРРесилье"
    сразу видна глубинная работа стоящая за этим инетресом, узнается рука мастера по выбору персонала и игроков)))
    Сдвоенная РР - это гарантия успеха!

    Miguel Montes Torrecilla
    22 de octubre de 1969 (51 años)
    Он Весы, но не простые ватные весы, Зарема наверняка использовала надежные аналитические источники (..вбила в гугл и там ей написало следующее):
    "Люди, рожденные в день перехода одного знака в другой, чрезвычайно целеустремленные и упорные, в отличие от типичных представителей Весов.
    К таланту Весов улаживать споры добавляется сила эмоций второго знака. Несмотря на свойственную Весам отстраненность, Скорпион порождает в вас стремление контролировать ситуацию до победы."
    SHMEL
    SHMEL ответ протон (раскрыть)
    19 сентября в 14:27
    Да не важно кто он по гороскопу, главное в фамилии две "Р" есть.
    SHMEL
    SHMEL
    19 сентября в 14:26
    На месте руководства спартака нужно присмотреться к резидентам Камеди Клаба или КВН и игроков оттуда же как обычно поставлять.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 сентября в 14:22
    Можно кого-нибудь из Голливуда пригласить.
    нечитайло
    нечитайло
    19 сентября в 14:14
    торговля идет не на уровне
    протон
    протон
    19 сентября в 14:10
    Что у него там по гороскопу?
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт
    19 сентября в 14:08
    Ох, не от этой должности всё проблемы в Спартаке.
    drug01
    drug01
    19 сентября в 13:52
    Это решение самого Спартака
    pele1981
    pele1981
    19 сентября в 13:44
    Лучше бы тренера из Гондураса взяли))))
    Аксинья
    Аксинья ответ Брулин (раскрыть)
    19 сентября в 13:40
    А я думаю наоборот что обе команды забьют))
    -Хостинский-
    -Хостинский-
    19 сентября в 13:31
    Назначит может , надолго ли ? 🤣
    Брулин
    Брулин
    19 сентября в 13:26
    Дмитрий Селюк: «Матч «Спартак» – ЦСКА хочется назвать дерби неудачников. Думаю, обе команды пропустят»
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