Владельцы, дармовые миллиарды и психология. Главные причины неудач клубов РПЛ в Европе

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сегодня, 10:43

Дополняем мнение Капелло.

Менеджеры клубов

Главная проблема футбола в России – люди, которые принимают решения. Огорчало качество стратегических и тактических ходов от Федуна, Миллера, Алекперова, Медведева, Галицкого, Хашига, Гинера, Бабаева и многих других. Федун к матчам ЛЕ «Спартак» не подготовил, Селюк придумал для них специальный сайт. Результаты в еврокубках не симптом, а диагноз. Неквалифицированное управление – глобальная причина былых и будущих неудач. Начиная с селекции, ведь это тоже тест для менеджеров и владельцев клубов.

Психология игроков

Посмотрите, как спокойно проигрывают. Нет самоотдачи, нет драйва в еврокубках. В основе значительного числа осечек, особенно против середняков, лежит психология. Персонал «Зенита» в раздевалке «Стэмфорд Бридж» повесил надпись на английском «Верь» – отсылка к сериалу «Тед Лассо». И сыграл правильно. Но клуб из Санкт-Петербурга неуважительно относился ко многим середнякам, за что расплачивался. Грех недооценки видим каждый сезон, тот же Слуцкий не настроил «Рубин» против скромного соперника.

Казенные деньги

Последние успехи в Европе на совести тех, кто рос без дармовых миллиардов. Теперь, когда «Локомотив» потратил больше, чем может заработать, – идет просить у РЖД . «Спартак» ошибается – Федун увеличивает бюджет. «Зенит» берет столько, сколько нужно. Отражается на мотивации игроков и всех, кто связан с футболом. Парни себя в еврокубках не продают. Клубы РПЛ не очень заинтересованы побеждать в Европе, их по умолчанию хорошо кормят дома.

Удержание темпа

Капелло не смотрит матчи российских клубов, поэтому Фабио немного ошибся. Дело не в голой интенсивности – исследования показывают, что и пауз в РПЛ меньше, чем во многих лигах Европы, и рывков хватает. Дело в концентрации таких эпизодов. В умении футболистов выдерживать нагрузки на дистанции. Один резкий матч выдадут легко. Сборная с хорватами высоко прессинговала. А пришлось играть три раза подряд – к Мальте выдохлись. Российские команды не выдерживают полтора часа дважды в неделю. Отсюда же игра на отбой – только в своей песочнице показывают подобие скоростей.

Детские тренеры

Школа спасает игроков. Провалы в футболе – часть процесса. Их переживали все. От «Челси» до «Барселоны», от «Шахтёра» до «Бенфики». В этом прелесть игры – все меняется. Но в Италии и Испании, в Англии и Франции прекрасные детские тренеры, что учат футболистов грамоте, и эти знания потом выручают. Тот факт, что за двадцать лет не подготовили армию российских детских наставников, губит сейчас клубы и сборную. Пирамида успеха в футболе начинается не с полей, а с мозгов. А за мозги не платят, платят за их отсутствие.

Проколы в медицине

Эпидемии травм влияют. Футболистов всегда лечат в Европе, но операцию сделают хорошо, а восстановление проведут под присмотром тренеров и врачей, что не нужны в топ-5. Добавьте фактор полей – даже в Казани новый стадион и ужасный газон, они тоже губят здоровье. А потом получите такие истории, как у Зобнина. Мог бы играть в основе «Ромы» и быть любимчиком Моуриньо, а вместо этого уступил «Легии» и не выйдет на поле в дерби.

Качество судейства

Судя по жесткой реакции человека, которого нечестные рефери ненавидят – Хачатурянца, мутные арбитры в РПЛ встречались. Убрали многих одиозных. Успехи Карасева показывают – российский рефери может выбрать карьеру вместо странных историй. Но одного Сергея для создания мощной рок-группы мало. Многие танцуют под чужие дудки. Часто в интересах фаворитов. Футболисты РПЛ не всегда готовы к европейскому судейству, где сильному не помогут в сложный момент. А в футболе реакция на арбитраж важна – надо бежать до конца, а не надеяться, что рефери укажет, что мяч покинул поле.

Смена поколений

Это двойной фактор, завязанный и на соперниках. Требования к клубам РПЛ высокие, будто лига до сих пор пятая в таблице УЕФА , а это не так. И одна из объективных причин ужасных сезонов – смена поколений. Составы ЦСКА , «Локомотива», «Спартака» и так далее не узнать. Много молодых людей без опыта. Плюс обновления проходят и в маленьких футбольных странах. Новые австрийцы, норвежцы, грузины, мальтийцы и так далее готовы лучше. Все научились играть в футбол, потому сложнее с «дежурными победами».

Наследие лимита

Стыдливо не говорят, что единственный смысл лимита – с ним удобнее растворять десятки миллиардов, что из казны выделяют на футбол разного уровня. Без лимита схемы стали бы жиже, а у достойных тренеров и селекционеров появилась бы возможность перекрыть косяки подготовки большинства классом новых лидеров. А пока зарплаты с потолка, бизнеса нет, мутных историй – десятки, а ответственность нулевая, то получаем систему, что этим летом категорически отказалась меняться.

Отсутствие выводов

Лимит вредит? Не признают годами. Тренер «Шерифа» Вернидуб грохнул загребское «Динамо» и «Шахтёр». Говорит, что лимит – бессмысленная трата времени, а на поле у него одиннадцать иностранцев. Но отказался ли Тирасполь праздновать победный дебют в ЛЧ из-за этого? Отдельные фанаты в России болеют за клубы из АПЛ , Ла Лиги и Серии А, где все часто держится на легионерах, но продолжают рассказывать, что отмена лимита убьет сборную России. А команды Англии, Испании и Италии были в полуфиналах Евро-2020.

Совпадение факторов

Дело в мощном совпадении целого ряда существенных факторов. И даже если представить, что решатся на реальные перемены, кто их осуществит? Профессионалов нет – это первый пункт в разговоре. Но есть сносная новость – сложно упасть намного ниже, отскок неизбежен. С горем пополам выводы сделают. Попытаются внедрить некий аналог потолка зарплат, о котором уже говорит глава РФС . И будут искать усиление так, как «Спартак» — спортивного директора.