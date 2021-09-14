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Скаут ПСЖ может стать новым спортивным директором «Спартака»

14 сентября 2021, 09:08

По данным источника, руководство «Спартака» продолжает поиски нового спортивного директора, которому готовы дать полный карт-бланш.

Утверждается, что основным претендентом на эту должность является скаут ПСЖ Лука Каттани.

Летом консультации со скаутом вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем.

«„Спартак“ рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», — заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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Все комментарии
makkie
makkie
14 сентября в 14:24
Неважно, откуда профи - из ПСЖ, Барсы, Ювентуса или Баварии.
Они банально не смогут работать в серпентарии Федунов. Ибо те любят вставлять палки в колёса, подставлять с финансами, хамить в телеграммах, давать ложные обещания и вообще мешать работе профессионалов. А у Заремы еще и ПМС часто проскакивают.
Пока Федун в Спартаке - ничего путного не выйдет((
ABir
ABir
14 сентября в 13:53
Зарема плохого не выберет
dzvinka
dzvinka
14 сентября в 12:46
все верно, зачем торопиться, госпожа Зарема проверит гороскоп до третьего колена, и примет самое обьективное решение, во благо своему куколду и всему клубу)))
ахахаха
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
14 сентября в 12:34
Ну если с ним сама Зарема "знакома", то осталось только уточнить "уровень" их знакомства и......
STVA 1
STVA 1 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
14 сентября в 12:25
Мечты мечты где Ваша сладость!
Главная Ваша проблема Федун и Аллекперов! Федуну Спартак игрушка а для Аллекперова бизнес!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
14 сентября в 11:43
Нафиг ПСЖ вообще скаут
протон
протон
14 сентября в 11:40
"Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова"
Dudikoff
Dudikoff
14 сентября в 11:39
Интересно, какая работа у скаута в ПСЖ? Смотреть лигу чемпионов по телевизору и записывать имена лучших игроков лучших клубов))
протон
протон
14 сентября в 11:39
Ааааа.. это тот самый скаут, который Месси нашел. Надо брать.
stanichnik
stanichnik
14 сентября в 11:34
Зарема продавит своё лобби.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
14 сентября в 11:33
двумя руками за! если скаут псж станет спортивным директором Спартака у нас будут хорошие шансы зимой точечно усилить состав, у этого парня наверняка много связей в футбольном мире и можно ожидать качественных игроков в команду без большой переплаты ( в европе на наш чемпионат многие смотрят как на ОАЭ или Саудовскую Аравию где очень много платят и не нужно сильно напрягаться) а так если у этого агента есть подвязки можно будет в Спартак привозить хороших игроков из псж, которые не проходят в заявку или в состав ( у нас уже резонанс был перед закрытием этого трансферного окна в России, когда барселона пыталась пристроить своего футболиста, который не попадал даже в заявку на сезон😂🤷‍♂️ так что стыдиться этого не стоит, таковы реалии нашего футбола, он в задн..це и от туда нам ещё долго выбираться предстоит) ну и то что его выбрала Зарема тоже плюс, с неё потом и спросим в случае провала ( считаю Салихова раскрутит Лёню на бабки, чтобы закупиться зимой и не ударить в грязь лицом перед болельщиками и фанатами Спартака, которые поменяли о ней своё мнение из-за последнего скандала с Поповым и всей этой грязью в интернете) трансферами команды пусть лучше занимается профессионал, который знает весь рынок футболистов по всему миру чем кучка миллиардеров из офиса ( они по мне игроков в Спартак выбирают по рейтингу футболиста в последней FIFE на консоли)
Makao
Makao
14 сентября в 11:31
Ну, если эта информация хотя бы приблизительно соответствует реальности, то это неплохо - специалист он отличный
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
14 сентября в 10:49
Лучше Марину Грановскую возьмите
A.S.A
A.S.A
14 сентября в 10:20
Снова все решает Зарема...
Если она хочет доказать всем, что разбирается в футболе, то пусть возьмет пример с Марины Грановской! Вот эта дама уж точно знает толк в футболе, в переговорах,в трансферах....а такие как Смородская или Салихова просто занимаются не своим делом
nikoladolgov
nikoladolgov
14 сентября в 10:02
Зарема и итальянцы !
praporchik zadov
praporchik zadov
14 сентября в 10:00
Баба сказала мужик сделал...хотя мужик ли он в этой ситуации?
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
14 сентября в 09:33
Почему не болбой Барселоны ?
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 09:22
Спартак не ищет дешевых вариантов.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
14 сентября в 09:17
Нужен новый собственник
shlomo
shlomo
14 сентября в 09:14
Послушай женщину и сделай все наоборот...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 сентября в 09:12
Это не поможет
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