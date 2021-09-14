Скаут ПСЖ может стать новым спортивным директором «Спартака»

По данным источника, руководство «Спартака» продолжает поиски нового спортивного директора, которому готовы дать полный карт-бланш.
Утверждается, что основным претендентом на эту должность является скаут ПСЖ Лука Каттани.
Летом консультации со скаутом вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем.
«„Спартак“ рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», — заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Они банально не смогут работать в серпентарии Федунов. Ибо те любят вставлять палки в колёса, подставлять с финансами, хамить в телеграммах, давать ложные обещания и вообще мешать работе профессионалов. А у Заремы еще и ПМС часто проскакивают.
Пока Федун в Спартаке - ничего путного не выйдет((
Они банально не смогут работать в серпентарии Федунов. Ибо те любят вставлять палки в колёса, подставлять с финансами, хамить в телеграммах, давать ложные обещания и вообще мешать работе профессионалов. А у Заремы еще и ПМС часто проскакивают.
Пока Федун в Спартаке - ничего путного не выйдет((
ахахаха
ахахаха
Главная Ваша проблема Федун и Аллекперов! Федуну Спартак игрушка а для Аллекперова бизнес!
Главная Ваша проблема Федун и Аллекперов! Федуну Спартак игрушка а для Аллекперова бизнес!
Если она хочет доказать всем, что разбирается в футболе, то пусть возьмет пример с Марины Грановской! Вот эта дама уж точно знает толк в футболе, в переговорах,в трансферах....а такие как Смородская или Салихова просто занимаются не своим делом
Если она хочет доказать всем, что разбирается в футболе, то пусть возьмет пример с Марины Грановской! Вот эта дама уж точно знает толк в футболе, в переговорах,в трансферах....а такие как Смородская или Салихова просто занимаются не своим делом