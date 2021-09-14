Скаут ПСЖ может стать новым спортивным директором «Спартака»

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14 сентября 2021, 09:08

По данным источника, руководство «Спартака» продолжает поиски нового спортивного директора, которому готовы дать полный карт-бланш.

Утверждается, что основным претендентом на эту должность является скаут ПСЖ Лука Каттани.

Летом консультации со скаутом вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем.

«„Спартак“ рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет», — заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.