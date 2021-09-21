«Тоттенхэм» определился с заменой Кейну, если он покинет клуб

«Тоттенхэм» нашёл замену нападающему Харри Кейну.
Активный интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити». Сделка не состоялась прошлым летом, однако если Кейн перейдёт в манчестерский клуб в январе или следующим летом, «шпоры» попытаются подписать нападающего «Лейпцига» Андре Силву.
Стоит отметить, что совершить данный трансфер будет не так просто. Португалец перешёл в «Лейпциг» в июле этого года, поэтому немецкий клуб запросит за трансфер своего форварда большие деньги.
Считается, что Кейну уже повышали зарплату, когда Тоттенхэм отказал ему в уходе прошлым летом, в результате чего он стал получать € 350 тыс. в неделю с бонусами по контракту, рассчитанному до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, Тоттенхэм не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн. Последнее предложение «горожан» по Гарри Кейну составило € 150 млн, которое руководство «шпор» отклонило. Ситуация похожа на ситуацию - "Гризманн наконец-то перешел в Барселону". И что? Долго-долго шли к этому, и что? Гризманн в конце, уходив из Барселоны, восхищался что "провел" 100 матчей за Барселону - и только. Личное мнение, он должен остатся в Тоттенхэме. Гвардиола уйдет, новый тренер придет, и кто знает что тогда. Выбор за ним.
Считается, что Кейну уже повышали зарплату, когда Тоттенхэм отказал ему в уходе прошлым летом, в результате чего он стал получать € 350 тыс. в неделю с бонусами по контракту, рассчитанному до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, Тоттенхэм не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн. Последнее предложение «горожан» по Гарри Кейну составило € 150 млн, которое руководство «шпор» отклонило. Ситуация похожа на ситуацию - "Гризманн наконец-то перешел в Барселону". И что? Долго-долго шли к этому, и что? Гризманн в конце, уходив из Барселоны, восхищался что "провел" 100 матчей за Барселону - и только. Личное мнение, он должен остатся в Тоттенхэме. Гвардиола уйдет, новый тренер придет, и кто знает что тогда. Выбор за ним.