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«Тоттенхэм» определился с заменой Кейну, если он покинет клуб

21 сентября 2021, 11:56

«Тоттенхэм» нашёл замену нападающему Харри Кейну.

Активный интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити». Сделка не состоялась прошлым летом, однако если Кейн перейдёт в манчестерский клуб в январе или следующим летом, «шпоры» попытаются подписать нападающего «Лейпцига» Андре Силву.

Стоит отметить, что совершить данный трансфер будет не так просто. Португалец перешёл в «Лейпциг» в июле этого года, поэтому немецкий клуб запросит за трансфер своего форварда большие деньги.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
21 сентября в 13:07
А вас не удивляет что заменой Кейна станет игрок из сборной Португалии? я смотрю Санту, не меняет своим принципам, видимо хочет из Ттх сделать что то на вроде вулверхэмптона на португалский лад.))))))) ....после еще двух трех подпишет, у него нету связи между игрокам из нынешнего состава и что он сможети сделать, попытается построить игру через своих соотечественников. на этом вулвз в принципе и держался)))))))

Вот по этому я не понимаю выбор Санту как тренера в Ттх......
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 12:45
Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн вел переговоры об улучшении контракта. Футболист хочел получать € 450 тыс. в неделю.
Считается, что Кейну уже повышали зарплату, когда Тоттенхэм отказал ему в уходе прошлым летом, в результате чего он стал получать € 350 тыс. в неделю с бонусами по контракту, рассчитанному до 2024 года. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уже достиг соглашения с нападающим по личному контракту до 2026 года. В свою очередь, Тоттенхэм не собирался расставаться с игроком и просил за футболиста € 175 млн. Последнее предложение «горожан» по Гарри Кейну составило € 150 млн, которое руководство «шпор» отклонило. Ситуация похожа на ситуацию - "Гризманн наконец-то перешел в Барселону". И что? Долго-долго шли к этому, и что? Гризманн в конце, уходив из Барселоны, восхищался что "провел" 100 матчей за Барселону - и только. Личное мнение, он должен остатся в Тоттенхэме. Гвардиола уйдет, новый тренер придет, и кто знает что тогда. Выбор за ним.
galem72
galem72
21 сентября в 12:38
Тьфу, ты! Я-то думал, что зюбу себе купят, ведь он так "разыгрался" в последнем матче. ))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 12:07
А самого Силву спросили?
ДАША Д
ДАША Д
21 сентября в 11:59
С его нынешней формой в Сити могут и не взять.
shlomo2
shlomo2
21 сентября в 11:58
Это все пока только грубые прикидки.... наверняка будут еще варианты...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 сентября в 11:57
Кейн этот сезон доиграет!
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