«Тоттенхэм» определился с заменой Кейну, если он покинет клуб

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21 сентября 2021, 11:56

«Тоттенхэм» нашёл замену нападающему .

Активный интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити». Сделка не состоялась прошлым летом, однако если Кейн перейдёт в манчестерский клуб в январе или следующим летом, «шпоры» попытаются подписать нападающего «Лейпцига» .

Стоит отметить, что совершить данный трансфер будет не так просто. Португалец перешёл в «Лейпциг» в июле этого года, поэтому немецкий клуб запросит за трансфер своего форварда большие деньги.