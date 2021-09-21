Хамес близок к переходу в «Аль-Райян»

Как сообщает источник, полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к переходу в катарский клуб «Аль-Райян».
Утверждается, что хавбек, которого мог подписать «Зенит», уже успешно прошел медицинское обследование для катарской команды.
Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.
Судя по всему, как футболист, Хамес "закончился" после ЧМ 2014. Дальше Хамес больше "эксплуатировал свою известность" и "рубил бабло", но как футболист - мало что показал. Тот самый случай когда лень победила талант.
P.S. На мой взгляд, даже такой спорный футболист, как Гаррет Бэйл имеет куда более крутую карьеру - безусловная звезда в Тоттенхеме, лидер сборной Уэльса, и минимум пара ЛЧ взяты при его непосредственной помощи и ключевом участии. А Хамес - собирал трофеи, мало играл, наслаждался популярностью, а в последнии годы ещё и постоянно высказывал недовольство...
Судя по всему, как футболист, Хамес "закончился" после ЧМ 2014. Дальше Хамес больше "эксплуатировал свою известность" и "рубил бабло", но как футболист - мало что показал. Тот самый случай когда лень победила талант.
P.S. На мой взгляд, даже такой спорный футболист, как Гаррет Бэйл имеет куда более крутую карьеру - безусловная звезда в Тоттенхеме, лидер сборной Уэльса, и минимум пара ЛЧ взяты при его непосредственной помощи и ключевом участии. А Хамес - собирал трофеи, мало играл, наслаждался популярностью, а в последнии годы ещё и постоянно высказывал недовольство...