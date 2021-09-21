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Хамес близок к переходу в «Аль-Райян»

21 сентября 2021, 12:39

Как сообщает источник, полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес близок к переходу в катарский клуб «Аль-Райян».

Утверждается, что хавбек, которого мог подписать «Зенит», уже успешно прошел медицинское обследование для катарской команды.

Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 18:00, ред.
В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходил презентация полузащитника сборной Колумбии Хамеса Родригеса в качестве игрока мадридского Реала. Лучший бомбардир состоявшегося тогда в Бразилии чемпионата мира перешел в Реал из Монако, серебряного призера чемпионата Франции. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан был на шесть лет. А где он не был? За Баварию тоже играл, но Хамес свой потенциал не раскрыл полностью. Но все равно он талант, так получилось... Просто если в 20-е годы прошлого века несостоявшегося таланты проподали совсем, то сейчас иная ситуация - есть Катар и Китай. Таким футболистам сейчас дано возможность выбирать иной путь хотя бы(заработать прилично).
протон
протон
21 сентября в 17:07
Блеснул сначала,потом не закрепился толком нигде,хотя подавал надежды серьёзные.
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 13:55
Хамес всегда больше смотрел на деньги ,карьера для него была маловажная ,ну это его дело !
shlifen
shlifen
21 сентября в 13:27, ред.
Вот так, в 30 лет, обладая ещё вполне себе нормальными навыками и здоровьем, чтобы играть на уровне чемпионатов большой пятёрки - уехать в Катар доигрывать.
Судя по всему, как футболист, Хамес "закончился" после ЧМ 2014. Дальше Хамес больше "эксплуатировал свою известность" и "рубил бабло", но как футболист - мало что показал. Тот самый случай когда лень победила талант.

P.S. На мой взгляд, даже такой спорный футболист, как Гаррет Бэйл имеет куда более крутую карьеру - безусловная звезда в Тоттенхеме, лидер сборной Уэльса, и минимум пара ЛЧ взяты при его непосредственной помощи и ключевом участии. А Хамес - собирал трофеи, мало играл, наслаждался популярностью, а в последнии годы ещё и постоянно высказывал недовольство...
Cat01
Cat01
21 сентября в 12:42
Очень хорошо ждём
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