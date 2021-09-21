Хамес близок к переходу в «Аль-Райян»

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21 сентября 2021, 12:39

Как сообщает источник, полузащитник «Эвертона» близок к переходу в катарский клуб «Аль-Райян».

Утверждается, что хавбек, которого мог подписать «Зенит», уже успешно прошел медицинское обследование для катарской команды.

Официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.